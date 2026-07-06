Σύμφωνα με την ΥΠΑ, η μέση καθυστέρηση ανά πτήση στο FIR Αθηνών ανέρχεται στα 2,26 λεπτά.

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), με ανακοίνωσή της, κατανοεί απόλυτα ότι κάθε καθυστέρηση δημιουργεί επιβάρυνση στους επιβάτες, ιδίως κατά τη θερινή περίοδο, όπου η κίνηση βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο της και το ευρωπαϊκό δίκτυο εναέριας κυκλοφορίας λειτουργεί υπό ιδιαίτερη πίεση. Σημειώνεται ότι, ήδη από το Σάββατο, 4 Ιουλίου 2026, η κίνηση (4.925 πτήσεις) έχει ξεπεράσει τις υψηλότερες τιμές του 2025 (4.916 πτήσεις, στις 10 Αυγούστου). Στο πλαίσιο αυτό, η προσπάθεια για την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πτήσεων είναι καθημερινή και συνεχής.

Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα, η ΥΠΑ διευκρινίζει ότι τα στοιχεία του EUROCONTROL αφορούν κυρίως καθυστερήσεις διαχείρισης ροής εναέριας κυκλοφορίας (ATFM) σε επίπεδο ευρωπαϊκού δικτύου. Οι καθυστερήσεις αυτές είναι υπαρκτές και ενισχυμένες, όπως καταγράφονται και σε άλλους ευρωπαϊκούς παρόχους, ιδίως λόγω της εποχικής ζήτησης και των γεωπολιτικών εξελίξεων, που έχουν μεταβάλει τις ροές πτήσεων στην ευρύτερη περιοχή.

Σε εξέλιξη έκτακτη σύσκεψη στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών

Έκτακτη σύσκεψη στις 16:00 συγκάλεσε στα γραφεία της ΑΠΑ ο διοικητής της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στη σύσκεψη θα συμμετάσχουν η διοίκηση της ΥΠΑ, η διοίκηση του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών καθώς και οι διοικήσεις των δύο μεγάλων ελληνικών αεροπορικών εταιρειών, με στόχο την αξιολόγηση της κατάστασης και την αναζήτηση λύσεων για τον περιορισμό των καθυστερήσεων κατά την περίοδο αιχμής.

Μείωση δύο λεπτών στο «Ελ. Βενιζέλος»

Οι δείκτες της EUROCONTROL είναι σημαντικοί για την επιχειρησιακή παρακολούθηση του εναέριου χώρου. Ωστόσο, δεν πρέπει να ταυτίζονται με τη συνολική εμπειρία του επιβάτη στα αεροδρόμια, ούτε να ερμηνεύονται ως ο μέσος χρόνος καθυστέρησης που αντιμετωπίζει κάθε πτήση.

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Σύμφωνα με τα επιχειρησιακά στοιχεία της ΥΠΑ για τον Ιούνιο 2026, η μέση καθυστέρηση στο Κέντρο Ελέγχου Περιοχής Αθηνών – Μακεδονίας (ΚΕΠΑΘΜ) διαμορφώθηκε σε 2,26 λεπτά ανά πτήση, έναντι 1,62 λεπτά το 2025. Αν εξαιρεθούν καιρικά και άλλα εξωτερικά αίτια, η μέση καθυστέρηση ανέρχεται σε 0,97 λεπτά ανά πτήση, έναντι 0,85 λεπτά τον Ιούνιο του 2025.

Αντίστοιχα, στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, η μέση καθυστέρηση ανά πτήση ένεκα της εναέριας κυκλοφορίας τον Ιούνιο, διαμορφώθηκε σε 4,43 λεπτά, έναντι 6,50 λεπτών (μείωση άνω των 2 λεπτών) την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ενώ οι συνολικές καθυστερήσεις εμφανίζονται μειωμένες κατά 31,77%.

Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι, παρά τις αυξημένες πιέσεις στο ευρωπαϊκό δίκτυο και στον ελληνικό εναέριο χώρο, η επιχειρησιακή επίπτωση παραμένει πιο περιορισμένη από την εντύπωση που μπορεί να δημιουργήσει η απομόνωση ενός μόνο δείκτη.

Η Ελλάδα στις χώρες με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις

Για το μήνα Ιούνιο, η Ελλάδα βρέθηκε στις πρώτες θέσεις των καθυστερήσεων μαζί με τη Γαλλία και την Ισπανία. Η Γαλλία καταγράφει ποσοστό της τάξης του 29%, με την Ισπανία να ακολουθεί στο 21% και την Ελλάδα στο 13%. Την πεντάδα σημειώνουν Ηνωμένο Βασίλειο (11%) και η Γερμανία (9%).

Συνολικά, η συνέπεια των αφίξεων στο ευρωπαϊκό δίκτυο διαμορφώνεται στο 71%, ενώ στις αναχωρήσεις φτάνει στο 64%, ποσοστά που αντικατοπτρίζουν τη σημαντική καθυστέρηση που σημειώνεται στα αεροδρόμια της Ευρώπης εν μέσω τουριστικής σεζόν.

Για την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου η μέση καθυστέρηση στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια ήταν κατά μέσο όρο 3,67 λεπτά, αυξημένη κατά 29% συγκριτικά με την προηγούμενη εβδομάδα ενώ συνολικά καθυστέρησαν 53,940 πτήσεις, δηλαδή το 22% του συνόλου των πτήσεων εντός Ευρώπης.

Σε επίπεδο εταιρειών, στην κατάταξη με βάση την ακρίβεια άφιξης η Turkish Airlines εμφανίζεται πρώτη με ποσοστό 86%, η Air France είναι στο 67% ενώ η ελληνική Aegean ακολουθεί χαμηλότερα στην κατάταξη, στο 60%.

Στελέχωση με νέους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας

Η ΥΠΑ, αναγνωρίζοντας τις επιπτώσεις που συνεπάγονται οι καθυστερήσεις στο επιβατικό κοινό, παρακολουθεί καθημερινά την εξέλιξη της εναέριας κυκλοφορίας, συνεργάζεται με το EUROCONTROL, τους φορείς διαχείρισης αεροδρομίων, την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, την Αρχή Συντονισμού Πτήσεων και τις αεροπορικές εταιρείες, εφαρμόζοντας κάθε αναγκαία επιχειρησιακή προσαρμογή, διατηρώντας το υψηλό επίπεδο ασφάλειας.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η ενίσχυση της στελέχωσης, μέσω των προβλεπόμενων διαδικασιών πρόσληψης και εκπαίδευσης ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας (ΕΕΚ). Ειδικότερα, το 2025 διορίστηκαν 92 ΕΕΚ και στην παρούσα περίοδο δρομολογείται η ορκωμοσία 51 ΕΕΚ, από το σύνολο των 77 που θα προσληφθούν το 2026.