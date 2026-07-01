Σχηματίζονται ουρές έως και 5 ώρες. Η έκκληση στην Κομισιόν για τα αεροδρόμια.

Οι αεροπορικές εταιρείες και τα αεροδρόμια έχουν ζητήσει την άμεση αναστολή του νέου συστήματος βιομετρικών ελέγχων της ΕΕ κατά την περίοδο αιχμής των καλοκαιρινών διακοπών, καθώς εκτός του γεγονότος ότι ορισμένες πτήσεις φεύγουν σχεδόν άδειες, οι επιβάτες είναι σε ουρές στα αεροδρόμια έως και 5 ώρες.

Σε επιστολή τους προς την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής , οι αεροπορικές εταιρείες και τα αεροδρόμια ζήτησαν την αναστολή των βιομετρικών ελέγχων κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου.

«Έχουμε φτάσει σε κρίσιμο σημείο», σημειώνουν το Διεθνές Συμβούλιο των Αεροδρομίων της Ευρώπης και η Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών, η οποία εκπροσωπεί τις αεροπορικές εταιρείες. «Οι επιβάτες έχουν ήδη αναγκαστεί να περιμένουν στην ουρά για μεγάλα χρονικά διαστήματα έξω από τα κτίρια των τερματικών σταθμών και σε εκτεθειμένες πίστες στάθμευσης, επειδή οι εγκαταστάσεις ελέγχου των συνόρων δεν μπορούν να διεκπεραιώσουν τις αφίξεις αρκετά γρήγορα. Οι αεροπορικές εταιρείες αντιμετωπίζουν μισοάδεια αεροπλάνα κατά το κλείσιμο των πυλών, ενώ οι επιβάτες έχουν κολλήσει σε ουρές για τον έλεγχο των συνόρων».

Το σύστημα, το οποίο έχει εισαχθεί σταδιακά από τον περασμένο Οκτώβριο, απαιτεί από τους πολίτες εκτός ΕΕ να εγγράφονται με δακτυλικά αποτυπώματα και φωτογραφία στο αεροδρόμιο προορισμού τους. Ωστόσο, η εφαρμογή του έχει αντιμετωπίσει σημαντικά προβλήματα, με την Ελλάδα να αναστέλλει τους βιομετρικούς ελέγχους για τους Βρετανούς ταξιδιώτες μέχρι τον Σεπτέμβριο για να αποτρέψει τις καλοκαιρινές… αναταράξεις.

Τον Μάιο, η γαλλική αστυνομία ανέστειλε προσωρινά τους επιπλέον ελέγχους στο λιμάνι του Ντόβερ και την περασμένη εβδομάδα ο επικεφαλής των αεροδρομίων της Ρώμης δήλωσε ότι θα πρέπει να αναστείλει το σύστημα για τους πολίτες εκτός ΕΕ για να αποφευχθεί μια καταστροφή κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

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Τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια αναμένεται να χειριστούν περίπου 40 εκατομμύρια περισσότερους επιβάτες τον Ιούλιο και τον Αύγουστο σε σχέση με τους δύο προηγούμενους μήνες.