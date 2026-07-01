Στα εγκαίνια της προεδρικής βιβλιοθήκης Θίοντορ Ρούσβελτ ο Τραμπ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έπιασε συζήτηση με τον Θίοντορ Ρούσβελτ, μέσω τεχνητής νοημοσύνης και δεν παρέλειψε να τον… ευχαριστήσει, ενώ αστειευόμενος δήλωσε ότι θα ήθελε να απονείμει στον εαυτό του ένα μετάλλιο τιμής.

Ο Αμερικανός ηγέτης ταξίδεψε στη Βόρεια Ντακότα, προκειμένου να παραστεί για εγκαίνια της προεδρικής βιβλιοθήκης Θίοντορ Ρούσβελτ. Ενώ τον ξεναγούσαν στον χώρο, είχε την ευκαιρία να κάνει ερωτήσεις στην AI εκδοχή του Ρούσβελτ.

«Εκτιμώ αυτά τα λόγια, είναι φανταστικά. Είναι τιμή μου να είμαι μαζί σου σήμερα», είπε ο Τραμπ ακούγοντας την πρώτη απάντηση.

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Στη συνέχεια ρώτησε τον «Ρούσβελτ» αν θεωρεί πως η Διώρυγα του Παναμά ήταν το σπουδαιότερο επίτευγμά του. Όταν τελείωσε η απάντηση, είπε: «ΟΚ, ευχαριστώ».

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{https://x.com/MargoMartin47/status/2072393375244804320}

Ο Τραμπ θέλει μετάλλιο τιμής, δεν χάρηκε με την απάντηση των γιων του

Κατά τη διάρκεια των εγκαινίων, ο Ντόναλντ Τραμπ παρέδωσε το μετάλλιο τιμής του Θίοντορ Ρούσβελτ, που βρισκόταν στον Λευκό Οίκο, λέγοντας πως θεώρησε ότι η θέση του είναι στη νέα προεδρική βιβλιοθήκη.

«Ήθελα να δώσω ένα (μετάλλιο τιμής) στον εαυτό μου αλλά μου είπαν ότι δεν επιτρέπεται», αστειεύτηκε και στο ίδιο ύφος πρόσθεσε ότι δεν τον ικανοποίησε η αντίδραση των δύο μεγαλύτερων γιων του, Έρικ και Ντόναλντ Τραμπ τζούνιορ.

«Τους είπα ότι θα ήθελα να μου δώσω ένα τέτοιο, “τι έχω κάνει που το αξίζω;” και δεν μπορούσαν να σκεφτούν κάτι, οπότε δεν είμαι χαρούμενος μαζί τους σήμερα», συμπλήρωσε.

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Με το νέο Air Force One, τρένο και συνοδεία ιππέων το ταξίδι του Τραμπ

Το ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ στη Βόρεια Ντακότα αποτέλεσε την πρώτη του πτήση με το νέο Air Force One, το αεροσκάφος που του είχε κάνει δώρο το Κατάρ, λίγο καιρό μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο.

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Μετά την προσγείωση, ο Αμερικανός πρόεδρος επιβιβάστηκε σε τρένο με προορισμό την πόλη Μεντόρα.

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Έφτασε στον τελικό προορισμό του με αυτοκινητοπομπή την οποία συνόδευαν ιππείς, ντυμένοι όπως οι «Rough Riders», η μονάδα της οποίας ηγούνταν ο Θίοντορ Ρούσβελτ στην Κούβα, κατά τη διάρκεια του Ισπανοαμερικανικού πολέμου, το 1898.

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