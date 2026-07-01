Ο Τραμπ εισέπραξε εκατομμύρια δολάρια από δραστηριότητες στον τομέα των ακινήτων, καθώς και από την πώληση προϊόντων με την επωνυμία Trump.

Ο Ντόναλντ Τραμπ εισέπραξε περισσότερα από 1 δισ. δολάρια από τις επιχειρήσεις του στον χώρο των κρυπτονομισμάτων, σύμφωνα με την ομοσπονδιακή δήλωση περιουσιακής κατάστασης που υπέβαλε για το 2025 και δόθηκε στη δημοσιότητα τη Δευτέρα.

Κατά τη δεύτερη προεδρική θητεία του, ο Τραμπ και η οικογένειά του έχουν επενδύσει σημαντικά στα ψηφιακά νομίσματα και σε διάφορες επιχειρήσεις κρυπτονομισμάτων, με τον ίδιο να λέει στις αρχές του 2025 ότι επιθυμεί οι ΗΠΑ να γίνουν η «πρωτεύουσα των κρυπτονομισμάτων» παγκοσμίως. Τα έσοδα του Τραμπ από τα κρυπτονομίσματα προστίθενται στα κέρδη που αποκόμισε από δικαστικούς συμβιβασμούς, ακίνητα και δικαιώματα εκμετάλλευσης (royalties).

Στην έκθεση των 927 σελίδων, ο Τραμπ δήλωσε 635 εκατ. δολάρια από δικαιώματα εκμετάλλευσης που σχετίζονται με το meme coin που φέρει το όνομά του, το οποίο έχει χάσει σημαντικό μέρος της αξίας του από τότε που το λάνσαρε, λίγες ημέρες πριν αναλάβει τα προεδρικά του καθήκοντα.

Παράλληλα, δήλωσε περισσότερα από 500 εκατ. δολάρια σε έσοδα από τη World Liberty Financial, εταιρεία κρυπτονομισμάτων που ιδρύθηκε από τους γιους του και τα παιδιά του ειδικού απεσταλμένου του, Στιβ Γουίτκοφ.

Επιπλέον, εισέπραξε εκατομμύρια δολάρια από δραστηριότητες στον τομέα των ακινήτων, καθώς και από την πώληση προϊόντων με την επωνυμία Trump - ακόμη μία πρωτοφανής κίνηση για εν ενεργεία πρόεδρο των ΗΠΑ. Μόνο από την κατηγορία των ρολογιών με το εμπορικό σήμα Trump εισέπραξε 4,7 εκατ. δολάρια.

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Σύγκρουση συμφερόντων;

Τα έσοδα που αποτυπώνονται στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης για το 2025 είναι σημαντικά υψηλότερα από εκείνα που είχε δηλώσει για το 2024, όταν τα συνολικά εισοδήματά του ήταν περίπου 600 εκατ. δολάρια.

Ωστόσο, ο Λευκός Οίκος, απέρριψε εκ νέου κάθε ισχυρισμό περί σύγκρουσης συμφερόντων, τονίζοντας ότι ο πρόεδρος δεν αποκομίζει οικονομικά οφέλη από το αξίωμά του.

Η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Άνα Κέλι, δήλωσε ότι ο πρόεδρος έκανε τις Ηνωμένες Πολιτείες «την παγκόσμια πρωτεύουσα των κρυπτονομισμάτων».

«Ούτε ο πρόεδρος ούτε η οικογένειά του έχουν εμπλακεί ποτέ – ούτε πρόκειται να εμπλακούν ποτέ – σε σύγκρουση συμφερόντων», ανέφερε σε ανακοίνωσή της.

Πολλές από τις επιχειρήσεις του προέδρου στον χώρο των κρυπτονομισμάτων ήταν απλώς νεοσύστατες εταιρείες όταν ανέλαβε τα καθήκοντά του, όμως πλέον έχουν ξεπεράσει σε έσοδα μεγάλο μέρος του εκτεταμένου χαρτοφυλακίου ακινήτων που δημιούργησε σε διάστημα δεκαετιών.

Ακίνητα

Στον τομέα τον ακινήτων, ο Τραμπ εισέπραξε δεκάδες εκατομμύρια δολάρια από αμοιβές και συμφωνίες παραχώρησης αδειών χρήσης (licensing) μέσω μιας σειράς συμφωνιών για ξενοδοχεία, θέρετρα και συγκροτήματα κατοικιών στο εξωτερικό. Πολλές από τις χώρες στις οποίες υλοποιούνται αυτά τα έργα βρίσκονταν σε διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες για δασμούς, στρατιωτική βοήθεια και άλλα σημαντικά ζητήματα.

Ένα ακίνητο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα απέφερε 10,4 εκατ. δολάρια. Ένα έργο στη Σαουδική Αραβία, το οποίο κατασκευάζεται από εταιρεία ανάπτυξης ακινήτων που συνδέεται στενά με τη βασιλική οικογένεια, απέφερε 9 εκατ. δολάρια στην εταιρεία του προέδρου. Αντίστοιχα, ένα έργο στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας και ένα ακόμη στο Κατάρ απέφεραν από 5 εκατ. δολάρια το καθένα.

Δικαστικοί συμβιβασμοί

Η δήλωση οικονομικών στοιχείων αποκάλυψε επίσης ότι ο πρόεδρος εισέπραξε περισσότερα από 86 εκατ. δολάρια από πέντε διαφορετικούς δικαστικούς συμβιβασμούς με εταιρείες μέσων ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης, μεταξύ των οποίων οι ABC, CBS, YouTube, Meta και X (πρώην Twitter).

Σύμφωνα με τη λίστα των πλουσιότερων ανθρώπων στον κόσμο του περιοδικού Forbes, η περιουσία του Τραμπ εκτιμάται στα 6 δισ. δολάρια, από 2,3 δισ. το 2024. Ο δείκτης δισεκατομμυριούχων του Bloomberg εκτιμά τον πλούτο του στα 7,6 δισ. δολάρια.

Με πληροφορίες από BBC, Guardian