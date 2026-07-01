Η Φυσική «σβήνει» τις απώλειες της Βιολογίας – Οι νέες εκτιμήσεις για τις σχολές Υγείας, πού θα κινηθούν τα δημοφιλή τμήματα του 4ου Πεδίου.

Ανατροπές φαίνεται να διαμορφώνονται στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο με φόντο τις Βάσεις 2026, καθώς όσο προχωρά η αποτίμηση των βαθμολογιών, η αντιφατική εικόνα που καταγραφέται στη Φυσική και τη Βιολογία λειτουργεί εξισορροπιστικά για τις αυξομειώσεις των μορίων στις δημοφιλείς και υψηλόβαθμες σχολές του Πεδίου.

Παρότι η Βιολογία κατέγραψε αισθητή μείωση στους αριστούχους, γεγονός που σε πρώτη ανάγνωση θα μπορούσε να ασκήσει ισχυρή πτωτική πίεση στις βάσεις των σχολών Υγείας, η πολύ υψηλή επίδοση που σημειώθηκε στη Φυσική λειτουργεί ως ισχυρός εξισορροπητικός παράγοντας τονίζει στο Dnews ο βιολόγος Κυριάκος Σαββόγλου (Ο viologos). Έτσι, περιορίζεται σημαντικά το ενδεχόμενο μεγάλων ανατροπών στις Ιατρικές, Φαρμακευτικές και Οδοντιατρικές Σχολές.

Η φετινή εικόνα δείχνει ένα «δίπολο» επιδόσεων που από τη μία πλευρά έχουμε τη Βιολογία με σαφώς λιγότερους άριστους βαθμούς σε σχέση με προηγούμενα έτη και από την άλλη η Φυσική, η οποία κινήθηκε ανοδικά, αυξάνοντας τον αριθμό των υποψηφίων που συγκέντρωσαν πολύ υψηλές βαθμολογίες. Το αποτέλεσμα είναι ένα σύστημα που δεν καταρρέει προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση, αλλά ισορροπεί μέσα από αντίρροπες τάσεις.

Σε ελεγχόμενη τροχιά οι αυξομειώσεις στις Βάσεις 2026

Όπως εξηγεί ο κ. Σαββόγλου «​Φαίνεται ότι οι υψηλοί βαθμοί στη Φυσική έρχονται να λειτουργήσουν ως «αντίδοτο», αντισταθμίζοντας τη χασούρα των αριστούχων στο μαθημα της Βιολογίας. ​Το πιο καθοριστικό στοιχείο της φετινής χρονιάς, ωστόσο, είναι ότι οι μαθητές στην πλειονότητά τους δεν κατάφεραν το απόλυτο «4 στα 4». Σχεδόν κάθε υποψήφιος έχει ένα μάθημα στο οποίο «σκόνταψε» και έγραψε πιο χαμηλά σε σχέση με τα υπόλοιπα τρία. ​Τι σημαίνουν όλα αυτά για τις Βάσεις; Σε μια πρώτη ανάγνωση, η γενική εικόνα δείχνει ότι οι βάσεις θα κινηθούν σε σταθερά επίπεδα, παρουσιάζοντας στην πλειονότητά τους μικρές μόνο μεταβολές. Ειδικότερα στις υψηλόβαθμες σχολές, λόγω της εξισορρόπησης από τη Βιολογία, δεν αποκλείεται να δούμε μια ελαφρώς ανοδική ή σταθερή τάση με μικρές αυξομειώσεις. Σε κάθε περίπτωση, η φετινή χρονιά αποδεικνύεται για άλλη μια φορά χρονιά λεπτομερειών και ανατροπών.»

Σε αυτό το πλαίσιο, οι Ιατρικές Σχολές του ΕΚΠΑ, του ΑΠΘ, της Πάτρας, της Κρήτης, των Ιωαννίνων και της Θράκης παραμένουν στο επίκεντρο του ανταγωνισμού. Παρά τη δυσκολία της Βιολογίας, οι υψηλές επιδόσεις στη Φυσική κρατούν τα συνολικά μόρια αρκετών υποψηφίων σε επίπεδα που δεν επιτρέπουν μεγάλες πτώσεις στις βάσεις. Ανάλογη εικόνα αναμένεται και για τις Οδοντιατρικές Σχολές, όπου οι μεταβολές εκτιμώνται περιορισμένες, καθώς η επίδραση της Βιολογίας αντισταθμίζεται σε μεγάλο βαθμό από τη Φυσική. Στις Φαρμακευτικές, όπου η Βιολογία και η Χημεία έχουν ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα, οι πιθανότητες για μια πιο ήπια πτωτική κίνηση είναι ελαφρώς αυξημένες, χωρίς όμως να μιλάμε για έντονες αποκλίσεις.

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Όπως διαφαίνεται οι απώλειες στη Βιολογία δεν οδηγούν σε γενικευμένη πτώση, καθώς η Φυσική λειτουργεί ως «αντίβαρο» που συγκρατεί τις βάσεις. Το τελικό αποτέλεσμα φαίνεται πως θα κριθεί περισσότερο από τις λεπτομέρειες της κατανομής των βαθμών και λιγότερο από μια συνολική τάση ανόδου ή πτώσης.

Οι Ιατρικές κρατούν τις δυνάμεις τους

Παρά τη δυσκολία της Βιολογίας, οι Ιατρικές Σχολές δεν φαίνεται να οδηγούνται σε σημαντική πτώση. Η υψηλή βαθμολογία στη Φυσική διατηρεί αρκετούς υποψηφίους πάνω από τα κρίσιμα όρια μορίων, με αποτέλεσμα οι βάσεις να εκτιμάται ότι θα παρουσιάσουν μικρές μόνο μεταβολές. Για τις Ιατρικές του ΕΚΠΑ, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, της Πάτρας, της Κρήτης, των Ιωαννίνων και της Θράκης οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για σταθεροποίηση ή οριακές αυξομειώσεις, χωρίς μεγάλες αποκλίσεις από τα περσινά επίπεδα. Η Ιατρική ΕΚΠΑ εκτιμάται ότι θα κινηθεί στο εύρος 18.700 – 18.950, η Ιατρική ΑΠΘ στο 18.500 – 18.750, η Ιατρική Πάτρας στο 18.400 – 18.600, η Ιατρική Ιωαννίνων στο 18.200 – 18.400, η Ιατρική Θεσσαλίας (Λάρισα) στο 18.100 – 18.350, η Ιατρική Κρήτης στο 18.050 – 18.300 και η Ιατρική ΔΠΘ (Αλεξανδρούπολη) στο 17.950 – 18.250. Η συνολική εικόνα δείχνει ότι οι Ιατρικές παραμένουν εξαιρετικά ανταγωνιστικές, χωρίς ενδείξεις για έντονες μεταβολές σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Μικρή πίεση σε Φαρμακευτικές και Οδοντιατρικές

Στις Φαρμακευτικές Σχολές, όπου η Βιολογία και η Χημεία έχουν καθοριστική συμβολή στη διαμόρφωση των μορίων, οι πιθανότητες για μια ήπια πτωτική τάση είναι αυξημένες. Η δυσκολία και των δύο μαθημάτων αναμένεται να επηρεάσει περισσότερο τις βάσεις σε σχέση με τις Ιατρικές. Η Φαρμακευτική ΕΚΠΑ εκτιμάται μεταξύ 17.800 – 18.100, ενώ η Φαρμακευτική ΑΠΘ μεταξύ 17.650 – 17.900, με τις αποκλίσεις να παραμένουν περιορισμένες. Παρόμοια εικόνα εμφανίζουν και οι Οδοντιατρικές Σχολές, όπου η πτώση, εφόσον υπάρξει, εκτιμάται ότι θα είναι περιορισμένη. Ειδικότερα η Οδοντιατρική ΑΠΘ εκτιμάται στο εύρος 17.950 – 18.250 και η Οδοντιατρική ΕΚΠΑ στο 17.900 – 18.200, με τις μεταβολές να χαρακτηρίζονται οριακές και κυρίως εξαρτώμενες από τη ζήτηση και τη συνολική κατανομή των υψηλών μορίων.

Πιο έντονη η επίδραση στις Κτηνιατρικές

Οι Κτηνιατρικές Σχολές φαίνεται να επηρεάζονται περισσότερο από τις χαμηλότερες επιδόσεις στη Βιολογία. Επειδή το μάθημα αποτελεί βασικό κριτήριο για τους υποψηφίους των συγκεκριμένων τμημάτων, οι βάσεις παρουσιάζουν περισσότερες πιθανότητες να κινηθούν ελαφρώς χαμηλότερα σε σχέση με πέρυσι. Η Κτηνιατρική ΑΠΘ εκτιμάται στο 17.650 – 17.900 και η Κτηνιατρική Θεσσαλίας στο 17.100 – 17.400, με μια πιο ξεκάθαρη τάση ήπιας υποχώρησης σε σχέση με πέρυσι.

Σταθερότητα στις σχολές μέσης ζήτησης

Για τα Τμήματα Βιολογίας, Νοσηλευτικής, Βιοχημείας, Επιστήμης Τροφίμων και άλλες σχολές του 3ου Πεδίου, οι εκτιμήσεις συγκλίνουν σε μια εικόνα σχετικής σταθερότητας. Η γενική άνοδος του μέσου όρου του πεδίου ασκεί ανοδικές πιέσεις, όμως αυτές εξουδετερώνονται από τις χαμηλότερες επιδόσεις στη Βιολογία. Το αποτέλεσμα είναι ένα σταθεροποιημένο τοπίο για τις σχολές Υγείας, όπου οι τελικές διαφοροποιήσεις στις βάσεις αναμένεται να κριθούν κυρίως στις λεπτομέρειες και στη συμπεριφορά της ζήτησης κατά τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού.