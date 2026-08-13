Δεν πρόκειται για τρεις «γραφικούς» που ξέφυγαν από την επίσημη γραμμή, είναι υπουργοί και κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία σήμερα. Μια ΝΔ που κοιτάζει προς τον Τραμπ για πολιτική έμπνευση και αποδοχή.

Πώς αλλάζουν τα πράγματα στην πολιτική, θυμάστε που ο Μητσοτάκης κατηγορούσε τον Τσίπρα για «τραμπισμό». Σήμερα υπουργοί της κυβέρνησής του δηλώνουν θαυμαστές του Τραμπ και μάλιστα δίνουν συνεντεύξεις στο ακραίο Breitbart. Θυμάστε που ο κ.Μητσοτάκης αυτοπροσδιοριζόταν ως προοδευτικός; Καιρό έχουμε να το ακούσουμε και αυτό. Το Breitbart News για όσους δεν γνωρίζουν είναι αμερικανικό ειδησεογραφικό και σχολιαστικό μέσο που αυτοπροσδιορίζεται ως συντηρητικό και απευθυνόμενο σε «independent and conservative thinkers».

Ήταν 25 Φεβρουαρίου 2021, Κυριάκος Μητσοτάκης

«Κατανοώ απόλυτα να ζητάτε παραίτηση υπουργού. Ο βάλτος όμως στον οποίο έχετε σύρει την αντιπαράθεση δεν είναι δικαίωμα σας. Είναι αριστερόχρωμος τραμπισμός. Πρακτικές που καταδικάστηκαν στις ΗΠΑ».

Ήταν 23 Ιουνίου 2022, Γιάννης Οικονόμου, κυβερνητικός εκπρόσωπος

«Θέλω να εκφράσω την αποδοκιμασία της κυβέρνησης στην κλιμακούμενη προσπάθεια του κ. Τσίπρα να πλήξει τη δημοκρατία, τους θεσμούς και τον πολιτικό βίο με ένα σχέδιο τραμπισμού α λα γκρέκα.»

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ήταν 14 Νοεμβρίου 2022, Κυριάκος Μητσοτάκης

«Ο αριστερός «τραμπισμός» σε όλο του το μεγαλείο»…

2026… Άδωνις Γεωργιάδης. Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Θάνος Πλεύρης!

Τρεις κορυφαίοι κυβερνητικοί και κομματικοί παράγοντες της ΝΔ επιλέγουν το Breitbart για να μιλήσουν για την Ελλάδα, την Ευρώπη και τον Τραμπ.

Και τι διαβάζουμε;

Ο Άδωνις Γεωργιάδης χαρακτηρίζει τον Τραμπ «φυσικό ηγέτη του δυτικού κόσμου».

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης μιλά για ιστορική παρακαταθήκη του Τραμπ που μπορεί να διαρκέσει «για αιώνες».

Ο Θάνος Πλεύρης δηλώνει «θαυμαστής του Τραμπ», αποθεώνοντας την αλλαγή της μεταναστευτικής πολιτικής που, όπως λέει, προκάλεσε η επιστροφή του Αμερικανού προέδρου.

Δεν πρόκειται για τρεις «γραφικούς» που ξέφυγαν από την επίσημη γραμμή, είναι υπουργοί και κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία σήμερα. Μια ΝΔ που κοιτάζει προς τον Τραμπ για πολιτική έμπνευση και αποδοχή.

Η ΝΔ υιοθετεί τη ρητορική του Τραμπ στο μεταναστευτικό, θαυμάζει τον πολιτικό που διχάζει την αμερικανική κοινωνία και μετατρέπει τον λαϊκισμό σε κυβερνητική στρατηγική, παρουσιάζει τον πολεμοχαρή και αιμοσταγή Τραμπ ως πρότυπο και πολιτικό ηγέτη της Δύσης.

Την ίδια στιγμή ο κ. Μητσοτάκης εξακολουθεί να προσπαθεί να παρουσιάζει τη ΝΔ ως δήθεν φιλελεύθερη, μετριοπαθή και ευρωπαϊκή δύναμη. Γίνεται φιλελεύθερος, μετριοπαθής, ευρωπαΐστης και ταυτόχρονα υποστηριχτής του Τραμπ στις πιο ακραίες εκδοχές του;

Η ΝΔ μετακινείται προς τη σκληρή λαϊκίστικη δεξιά και τα στελέχη της δεν αισθάνονται πλέον την ανάγκη να το κρύψουν, αντιθέτως το προβάλλουν και το διαφημίζουν.

Καιρός να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους.

(Ο Κώστας Ζαχαριάδης είναι επικεφαλής της δημοτικής παράταξης Ανοιχτή Πόλη)