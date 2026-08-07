Η ανάρτηση του Κώστα Ζαχαριάδη, μετά τη δημοσιοποίηση των νέων στοιχείων του ΟΟΣΑ, για το πραγματικό εισόδημα.

«Το όλο αφήγημα της γενναιόδωρα διανεμόμενης από τον πρωθυπουργό ευημερίας και της εξασφαλισμένης αύξησης του εισοδήματος των νοικοκυριών, σκοντάφτει ωστόσο στα πραγματικά στοιχεία», αναφέρει σε ανάρτησή του ο Κώστας Ζαχαριάδης με αφορμή τα στοιχεία του ΟΟΣΑ, τα οποία δείχνουν ότι η Ελλάδα καταγράφει τη χειρότερη επίδοση από τις 21 χώρες του Οργανισμού σε ό,τι αφορά στο πραγματικό εισόδημα.

«Τα στοιχεία του ΟΟΣΑ για το πρώτο τρίμηνο του χρόνου, που δημοσιεύθηκαν χθες, δείχνουν ότι ενώ στο σύνολο των 21 χωρών του οργανισμού σημειώθηκε μικρή αύξηση 0,2% στο πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα των νοικοκυριών, σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, η Ελλάδα εξαιρείται της τάσης. Το πραγματικό εισόδημα των Ελλήνων σημείωσε μείωση 3,6% το α’ τρίμηνο του χρόνου. Πρόκειται για τη χειρότερη επίδοση μεταξύ των 21 κρατών-μελών του Οργανισμού. Μείωση παρουσιάζεται σε 8 συνολικά χώρες αλλά μόνον σε δύο η μείωση αυτή είναι σημαντική: την Αυστρία και την Ελλάδα, με την χώρα μας να έχει την απολύτως χειρότερη επίδοση», αναφέρει ο Κώστας Ζαχαριάδης και αναφέρει το k-report, όπου διάβασε τη σχετική είδηση.

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