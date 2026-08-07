Τα νέα internet cafe δεν θα ακολουθούν πλέον το προηγούμενο καθεστώς αδειοδότησης, αλλά θα υποβάλλουν γνωστοποίηση λειτουργίας στην αρμόδια αρχή.

Σε ισχύ τίθεται το νέο θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία των καταστημάτων παροχής υπηρεσιών διαδικτύου (internet café), μετά τη δημοσίευση της σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Για πρώτη φορά καθορίζονται αναλυτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας των επιχειρήσεων, η διαδικασία γνωστοποίησης της δραστηριότητας, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι έλεγχοι, οι κυρώσεις και οι αρμόδιες αρχές που θα εποπτεύουν την εφαρμογή του νέου πλαισίου.

Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά τη διαδικασία έναρξης λειτουργίας. Πλέον, οι επιχειρήσεις δεν θα ακολουθούν το προηγούμενο καθεστώς αδειοδότησης, αλλά θα υποβάλλουν γνωστοποίηση λειτουργίας στην αρμόδια αρχή. Η γνωστοποίηση θα πραγματοποιείται μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε.) μέσω του gov.gr, ενώ μέχρι την πλήρη ενεργοποίηση του συστήματος θα μπορεί να κατατίθεται και σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Με την υποβολή της γνωστοποίησης, ο επιχειρηματίας θα μπορεί να ξεκινήσει άμεσα τη λειτουργία του καταστήματος, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη έγκριση από τις αρχές.

Το νέο πλαίσιο εφαρμόζεται τόσο στα αμιγή internet café όσο και στα μικτά καταστήματα, δηλαδή σε επιχειρήσεις όπου οι υπηρεσίες διαδικτύου παρέχονται παράλληλα με άλλη δραστηριότητα, όπως καφετέριες ή καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι η νέα διαδικασία αφορά αποκλειστικά την παροχή υπηρεσιών διαδικτύου και δεν υποκαθιστά άλλες άδειες ή εγκρίσεις που ενδέχεται να απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση προβλέπει ακόμη ότι πριν από την υποβολή της γνωστοποίησης ο φορέας της επιχείρησης θα πρέπει να έχει συγκεντρώσει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται βεβαίωση καταλληλότητας του χώρου από μηχανικό, πολεοδομικά στοιχεία, υπεύθυνες δηλώσεις, αποδεικτικό καταβολής παραβόλου όπου απαιτείται, καθώς και αντίγραφο ποινικού μητρώου του επιχειρηματία ή του νόμιμου εκπροσώπου. Σε περιπτώσεις όπου στο κατάστημα λειτουργούν πιστοποιημένα παιγνιομηχανήματα για τεχνικά-ψυχαγωγικά παίγνια, απαιτούνται επιπλέον οι σχετικές πιστοποιήσεις από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ). Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να τηρούνται στον χώρο της επιχείρησης και να είναι διαθέσιμα σε κάθε έλεγχο.

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Παράλληλα, θεσπίζεται συγκεκριμένη διαδικασία για κάθε μεταβολή στη λειτουργία της επιχείρησης, όπως αλλαγή ιδιοκτήτη, αλλαγή έδρας ή παύση λειτουργίας, οι οποίες επίσης θα δηλώνονται μέσω της διαδικασίας γνωστοποίησης. Οι αρμόδιες αρχές θα ενημερώνουν αυτόματα τις συναρμόδιες υπηρεσίες, όπως τις πολεοδομικές, υγειονομικές και πυροσβεστικές αρχές, καθώς και την ΕΕΕΠ όπου απαιτείται, προκειμένου να πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι έλεγχοι.