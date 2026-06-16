Η Binance αναφέρει ότι η πρόθεσή της ήταν να δημιουργήσει 100 υψηλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας στην Ελλάδα και να συνεισφέρει τουλάχιστον 200 εκατ. ευρώ στην ελληνική οικονομία, στο πλαίσιο της επενδυτικής της παρουσίας στη χώρα.

Απάντηση στα πρόσφατα δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για επικείμενη απόρριψη της αίτησής της για αδειοδότηση στην Ελλάδα δίνει η Binance, υποστηρίζοντας ότι ο φάκελος που έχει καταθέσει είναι πλήρως συμβατός με το ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο και ότι μέχρι σήμερα έχει ακολουθήσει όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Τα δημοσιεύματα, επικαλούμενα πηγές με γνώση της υπόθεσης, ανέφεραν ότι η αίτηση της Binance προς την ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αναμένεται να απορριφθεί, γεγονός που θα μπορούσε να στερήσει από τη μεγαλύτερη πλατφόρμα ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων παγκοσμίως τη δυνατότητα να εξυπηρετεί πελάτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τον επόμενο μήνα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στο πλαίσιο του κανονισμού MiCA οι εταιρείες κρυπτοστοιχείων πρέπει να λάβουν άδεια από εθνική εποπτική αρχή προκειμένου να μπορούν να δραστηριοποιούνται σε ολόκληρη την ΕΕ μέσω του καθεστώτος του «διαβατηρίου».

Στην τοποθέτησή της, η Binance αναφέρει ότι η πρόθεσή της ήταν να δημιουργήσει 100 υψηλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας στην Ελλάδα και να συνεισφέρει τουλάχιστον 200 εκατ. ευρώ στην ελληνική οικονομία, στο πλαίσιο της επενδυτικής της παρουσίας στη χώρα.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι υπέβαλε πλήρη και συμβατή με το ρυθμιστικό πλαίσιο αίτηση αδειοδότησης, η οποία εξετάστηκε ενδελεχώς από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά τους τελευταίους 11 μήνες. Όπως αναφέρει, καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας υπήρξε στενή συνεργασία με την εποπτική αρχή, η οποία, σύμφωνα με την εταιρεία, είχε συμφωνήσει ότι η αίτηση πληρούσε τις απαιτήσεις του κανονισμού.

Η Binance υποστηρίζει ακόμη ότι, κατά την αντίληψή της, η εξέταση της αίτησης πραγματοποιήθηκε και σε επίπεδο της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA). Επιπλέον, αναφέρει ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είχε ενημερώσει την ESMA πως θεωρούσε την αίτηση συμβατή με το ρυθμιστικό πλαίσιο και ότι σκόπευε να προχωρήσει στην αδειοδότησή της σε προσεχή συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου.

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Σε σχέση με τους χρήστες της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η εταιρεία τονίζει ότι βασική της προτεραιότητα είναι να περιοριστεί οποιαδήποτε αναστάτωση και δεσμεύεται να παρέχει έγκαιρη ενημέρωση για τα επόμενα βήματα και τις διαθέσιμες επιλογές. Όπως σημειώνει, θα υπάρξει νέα ενημέρωση προς τους πελάτες πριν από τις 30 Ιουνίου 2026.

Η Binance εκφράζει επίσης την άποψη ότι οι συνέπειες των εξελίξεων υπερβαίνουν τη δική της δραστηριότητα, επηρεάζοντας ευρύτερα τη ρευστότητα της ευρωπαϊκής αγοράς, την ανταγωνιστικότητα και τη φορολογική βάση της Ευρώπης. Παράλληλα, διαβεβαιώνει ότι παραμένει προσηλωμένη στην ευρωπαϊκή αγορά και πρόθυμη να λειτουργήσει υπό ένα καθεστώς που θα εφαρμόζει τον κανονισμό MiCA με πραγματικά εναρμονισμένο τρόπο.

Καταλήγοντας, η εταιρεία υποστηρίζει ότι η Ευρώπη καλείται πλέον να αποφασίσει εάν ο κανονισμός MiCA θα εφαρμοστεί σύμφωνα με τον αρχικό του σχεδιασμό, επαναλαμβάνοντας ότι στόχος της είναι να βρει τον κατάλληλο δρόμο για να συνεχίσει να δραστηριοποιείται εντός του νέου κανονιστικού πλαισίου.