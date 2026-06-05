Αφορολόγητα τα πρώτα 500 ευρώ κερδών από κρυπτονομίσματα.

Η Ελλάδα ετοιμάζει νομοσχέδιο για την επιβολή φόρου 15% στα κεφαλαιακά κέρδη από κρυπτονομίσματα, δήλωσαν στο Reuters δύο κυβερνητικοί αξιωματούχοι, με γνώση του ζητήματος.

Το υπουργείο Οικονομικών ετοιμάζει νομοσχέδιο που αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή τους επόμενους μήνες, είπε υψηλόβαθμος κυβερνητικός αξιωματούχος στο ειδησεογραφικό πρακτορείο. «Στόχος είναι να συμπεριληφθούν τα κρυπτονομίσματα στον φορολογικό κώδικα», συμπλήρωσε.

Ο δεύτερος αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι υπάρχει σχετικό κυβερνητικό πλάνο και συμπλήρωσε ότι τα πρώτα 500 ευρώ κερδών θα είναι αφορολόγητα. Ο φόρος δεν θα εφαρμόζεται για την εξόρυξη κρυπτονομισμάτων από ιδιώτες, αλλά θα ισχύει σε περίπτωση που η οντότητα που τα εξορύσσει είναι εγγεγραμμένη ως εταιρεία.

Οι δύο αξιωματούχοι που μίλησαν στο Reuters επεσήμαναν πως είναι πολύ δύσκολο να εκτιμηθεί το μέγεθος της αγοράς κρυπτονομισμάτων στην Ελλάδα, με δεδομένο ότι η συντριπτική πλειονότητα των επενδυτών χρησιμοποιούν πλατφόρμες εκτός των συνόρων. Επί του παρόντος, δεν υπάρχει συγκεκριμένη πρόβλεψη για τα κρατικά έσοδα που θα αποφέρει ο νέος φόρος.

Η Ελλάδα δεν διαθέτει ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο για τη φορολόγηση των κρυπτονομισμάτων, ενώ οι χώρες της ΕΕ δεν έχουν ενιαίο φορολογικό σύστημα για αυτό τον τομέα, υπενθυμίζει το Reuters. Η φορολόγηση των κρυπτονομισμάτων στις ευρωπαϊκές χώρες κυμαίνεται από 8% στην Κύπρο έως 30% στη Γαλλία και συνήθως επιβάλλεται επί των κεφαλαιακών κερδών.