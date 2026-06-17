Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

«Να μ’ αγαπάς», απόψε στις 20:00.

Όσα θα δούμε στο νέο επεισόδιο της σειράς «Να μ’ αγαπάς».

Ο Άγγελος αντιλαμβάνεται ότι η σύγκρουση με τη Σοφία οδηγείται οριστικά στα δικαστήρια…

Ο θάνατος του Μάκη εξακολουθεί να βαραίνει όλους τους ήρωες, καθώς η οικογένεια τον αποχαιρετά στην κηδεία του και προσπαθεί να σταθεί δίπλα στη διαλυμένη Στυλιανή.

Ο Θεόφιλος αποφασίζει να εξασφαλίσει οικονομικά τη Στυλιανή και το αγέννητο παιδί του Μάκη, ενώ η Σοφία βυθίζεται όλο και περισσότερο στην οργή και την απομόνωση.

{https://www.youtube.com/watch?v=O-LmyIiEEOU}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παράλληλα, ο Άγγελος αντιλαμβάνεται ότι η σύγκρουση με τη Σοφία οδηγείται οριστικά στα δικαστήρια, ενώ ο Γάκης ετοιμάζεται να ανοίξει τα φτερά του για ένα νέο ξεκίνημα.

Μέσα στο πένθος, η γέννηση του παιδιού της Φωτεινής και του Ορφέα φέρνει μια αχτίδα ελπίδας για το μέλλον.