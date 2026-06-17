Όσα θα δούμε στο νέο επεισόδιο της σειράς «Να μ’ αγαπάς».
Ο Άγγελος αντιλαμβάνεται ότι η σύγκρουση με τη Σοφία οδηγείται οριστικά στα δικαστήρια…
Ο θάνατος του Μάκη εξακολουθεί να βαραίνει όλους τους ήρωες, καθώς η οικογένεια τον αποχαιρετά στην κηδεία του και προσπαθεί να σταθεί δίπλα στη διαλυμένη Στυλιανή.
Ο Θεόφιλος αποφασίζει να εξασφαλίσει οικονομικά τη Στυλιανή και το αγέννητο παιδί του Μάκη, ενώ η Σοφία βυθίζεται όλο και περισσότερο στην οργή και την απομόνωση.
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Παράλληλα, ο Άγγελος αντιλαμβάνεται ότι η σύγκρουση με τη Σοφία οδηγείται οριστικά στα δικαστήρια, ενώ ο Γάκης ετοιμάζεται να ανοίξει τα φτερά του για ένα νέο ξεκίνημα.
Μέσα στο πένθος, η γέννηση του παιδιού της Φωτεινής και του Ορφέα φέρνει μια αχτίδα ελπίδας για το μέλλον.