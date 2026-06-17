Μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε η Πέμη Ζούνη.

Καλεσμένη στη διαδικτυακή εκπομπή «Rainbow Mermaids» βρέθηκε η Πέμη Ζούνη όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη αποκαλύπτοντας ορισμένες άγνωστες πτυχές από τη ζωή και τον χαρακτήρα της.

Μερικά από τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν η απώλεια του μπαμπά της που συνέβη στην εφηβική της ηλικία, αλλά και η σχέση που έχει με τον χρόνο.

Όπως εξήγησε αρχικά, τον πατέρα της τον έχασε σε ηλικία 11 ετών και αμέσως κλίθηκε να αντιμετωπίσει την αλλαγή των συνθηκών, ωστόσο την απώλεια άρχισε να την αντιλαμβάνεται με την πάροδο του χρόνου.

Αποκάλυψε ότι οι δικοί της άνθρωποι δεν την άφησαν να παραβρεθεί στην κηδεία λόγω ηλικίας, γεγονός που της προκάλεσε έντονο θυμό.

«Ήμουν η μεγάλη που έπρεπε να στηρίξει και τη μικρή και τη μητέρα μου που είχε μεγάλο θέμα. Το καταλαβαίνεις απολύτως. Μετά ασχολήθηκα με το να στηρίξω την οικογένεια. Ευτυχώς είχαμε τη γιαγιά και τον παππού μου που στάθηκαν εκεί».

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Μιλώντας για τις αναμνήσεις τη με τον πατέρα της, εξήγησε ότι λόγω συνθηκών δεν είχε δημιουργήσει αρκετές για την συντροφέψουν. Η συνθήκη αυτή την οδήγησε στο να παλέψει να κρατήσει αναμνήσεις:

«Επειδή δεν τον ζούσαμε τον μπαμπά λόγω δουλειάς, προσπάθησα να κρατήσω με πανικό τις μνήμες που είχα, τις λίγες συζητήσεις που προλάβαμε να κάνουμε, τις λίγες στιγμές και μετά άρχισε να γράφει η απώλεια, μεγαλώνοντας. Εκείνη τη στιγμή ήταν ξάφνιασμα, ήταν και θυμός γιατί δεν με πήραν στην κηδεία, ήμουν μικρή… Κάπως μετά διαχειρίστηκα. Ήταν ευφυέστατος άνθρωπος και έλεγα κρίμα που δεν μπόρεσε να με δει στη δουλειά, να μου δώσει συμβουλές…».

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Σε άλλο σημείο της συζήτησης μίλησε για την σχέση της με τον χρόνο σημειώνοντας ότι κάθε άνθρωπος μέσα του έχει όλες τις νεότερες ηλικίες του που πολλές φορές η σκέψη δεν συνάδει με την εικόνα.