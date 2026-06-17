Στην Ελλάδα βρίσκεται η νικήτρια της Eurovision 2026.

Η Dara, στις 16 Μαΐου 2026, χάρισε στη Βουλγαρία την πρώτη της νίκη στη Eurovision, καθώς κατάφερε να κατακτήσει την κορυφή με το τραγούδι της «Bangaranga» και τη σκηνική της παρουσία.

Η τραγουδίστρια, της τελευταίες ημέρες βρίσκεται στην Ελλάδα, καθώς αναμένεται να συμμετάσχει στα Mad Video Music Awards και παραχώρησε συνέντευξη σε ορισμένες τηλεοπτικές ψυχαγωγικές εκπομπές.

Το πρωί της Τετάρτης 17 Ιουνίου, προβλήθηκε η συνέντευξη που παραχώρησε σε δημοσιογράφο της εκπομπής «Happy Day», όπου μίλησε για τα μελλοντικά της σχέδια, την νίκη της στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού, αλλά και το ενδεχόμενο συνεργασίας με κάποιον έλληνα καλλιτέχνη.

Μιλώντας αρχικά για την τροπή που έχει πάρει η καλλιτεχνική της πορεία από τη στιγμή που ανακηρύχτηκε νικήτρια του μουσικού διαγωνισμού, δήλωσε: «Έρχονται πολλά καινούργια πράγματα στη ζωή μου, αλλά πραγματικά, το πρόγραμμά μου είναι ασφυκτικά γεμάτο. Είχα ήδη πολλή δουλειά που είχα αφήσει λόγω της Eurovision και όταν επέστρεψα στη Βουλγαρία όλη αυτή η δουλειά με περίμενε. Ήμουν σχεδόν σε πανικό όταν γύρισα. Όλοι ήταν χαρούμενοι, αλλά εγώ έπρεπε να επιστρέψω στη δουλειά και να επικεντρωθώ σε αυτό που κάνω και στον τρόπο που το κάνω. Φυσικά, η φήμη είναι μέρος της επιτυχίας αλλά για εμένα όλα έχουν να κάνουν με τη διαδικασία».

Σε άλλο σημείο της συζήτησης ρωτήθηκε για τη στιγμή που βρέθηκε στη σκηνή στο πλευρό της Ελένης Φουρέιρα μερικές εβδομάδες πριν από την εμφάνισή της στη Eurovision. Με αφορμή την ερώτηση αποκάλυψε ότι γνωρίζει επίσης και άλλους έλληνες καλλιτέχνες, ανάμεσά τους ο Akyla, η Lila και ο Rack. Όπως μάλιστα τόνισε δεν αποκλείει μία μελλοντική συνεργασία.

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Παράλληλα, μίλησε για τον τρόπο που η ίδια αντιμετωπίζει τη μουσική και τον ήχο. Περιέγραψε ότι τα ακούσματά της σχετίζονται με αρκετά ήδη μουσικής, ενώ απολαμβάνει να επιλέγει η ίδια τα τραγούδια που θα ήθελε να ερμηνεύσει.

Με ιδιαίτερα τρυφερά λόγια μίλησε και για τον σύζυγό της, ο οποίος την έπεισε να συμμετάσχει στον φετινό διαγωνισμό: «Είναι ο σωτήρας μου. Ξέρει ακριβώς τι χρειάζομαι… Προσπάθησα δύο φορές να τα παρατήσω. Κάθε φορά που το έκανα εκείνος θύμωνε και μου έλεγε: «Είμαι τόσο σίγουρος ότι θα κερδίσεις. Πρέπει να το κάνεις» Εμπιστεύομαι πολύ το ένστικτό του».

Κλείνοντας μάλιστα, αποκάλυψε ότι πριν απο τη συμμετοχή της στη Eurovision έζησε για δύο μήνες στην Ελλάδα.