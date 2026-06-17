Αρχικά είχαν κυκλοφορήσει πληροφορίες ότι η εισαγωγή της στο νοσοκομείο το βράδυ της Δευτέρας συνδεόταν με καρδιολογικά και αναπνευστικά προβλήματα.

Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Αττικόν» η γνωστή ηθοποιός Μάρω Κοντού, χωρίς ωστόσο η κατάσταση της υγείας της να εμπνέει ανησυχία.

Αρχικά είχαν κυκλοφορήσει πληροφορίες ότι η εισαγωγή της στο νοσοκομείο το βράδυ της Δευτέρας συνδεόταν με καρδιολογικά και αναπνευστικά προβλήματα. Ωστόσο, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το Mega, η νοσηλεία της οφείλεται σε ατύχημα που σημειώθηκε στο σπίτι της.

Όπως έγινε γνωστό, η ηθοποιός γλίστρησε και έπεσε μέσα στην οικία της, με αποτέλεσμα να υποστεί κάταγμα στο αριστερό ισχίο, καθώς και κάταγμα σε πλευρό κοντά στον πνεύμονα.

Η ίδια επικοινώνησε με το Mega προκειμένου να διευκρινίσει τις συνθήκες που οδήγησαν στη νοσηλεία της, ξεκαθαρίζοντας ότι τα τραύματά της προήλθαν αποκλειστικά από την πτώση.

Από την πρώτη στιγμή οι γιατροί προχώρησαν στις απαραίτητες εξετάσεις για την πλήρη αξιολόγηση της κατάστασής της. Παρότι η πορεία της υγείας της εξελίσσεται ομαλά, εκτιμάται ότι θα χρειαστεί ένα διάστημα αποκατάστασης μέχρι να επιστρέψει πλήρως στην καθημερινότητά της.

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