Μία 5στερη Eurovision συνεργασία που αναμένεται να γίνει το ντουέτο της χρονιάς είναι πλέον γεγονός.

Η Antigoni ενώνει τις δυνάμεις της με τον Sal Da Vinci και μαζί παρουσιάζουν «ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΝΑΙ», την ελληνική εκδοχή του «Per Sempre Sì», του τραγουδιού που κατέκτησε την 5η θέση στο Eurovision Song Contest 2026 και έχει ήδη ξεπεράσει τα 38 εκατομμύρια streams στο Spotify.

Τους ελληνικούς στίχους του τραγουδιού συνυπογράφουν οι Βίκυ Γεροθόδωρου με την Αntigoni και τους ιταλικούς οι Francesco Da Vinci και Alessandro La Cava, ενώ τη μουσική οι Sal Da Vinci, Alessandro La Cava, Eugenio Maimone, Federica Abbate, Federico Mercuri και Giordano Cremona.

Με δύο φωνές που συμπληρώνουν ιδανικά η μία την άλλη και δύο διαφορετικές μουσικές κουλτούρες να συναντιούνται, το «Per Sempre Sì» αποκτά μια νέα διάσταση, διατηρώντας τον συναισθηματικό του χαρακτήρα και αναδεικνύοντας ακόμη περισσότερο τη δύναμη της μουσικής να ενώνει ανθρώπους και πολιτισμούς.

Παράλληλα, όλα δείχνουν πως έχει όλα τα στοιχεία για να εξελιχθεί στο απόλυτο wedding anthem, το τραγούδι που θα συνοδεύσει τις πιο ξεχωριστές στιγμές του φετινού καλοκαιριού και όχι μόνο.

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Η ελληνική version του τραγουδιού φιλοδοξεί να ταξιδέψει ακόμη πιο μακριά, χτίζοντας μια δυνατή μουσική γέφυρα ανάμεσα στην Ελλάδα, την Κύπρο και την Ιταλία και φέρνοντας το ελληνικό στοιχείο σε ένα ήδη επιτυχημένο ευρωπαϊκό τραγούδι.

Η Antigoni παρουσίασε για πρώτη φορά, σε αποκλειστική τηλεοπτική μετάδοση, το «ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΝΑΙ» στην εκπομπή «Louis Night Show» του ALPHA Κύπρου.

Η εμφάνισή της προκάλεσε αμέσως έντονο buzz στα social media, με το νέο της συνεργασίας να ενθουσιάζει το κοινό και ιδιαίτερα τους Eurofans, που είχαν ξεχωρίσει και αγαπήσει τους δύο καλλιτέχνες μέσα από τη φετινή Eurovision.

Το τραγούδι «ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΝΑΙ» κυκλοφορεί την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026.