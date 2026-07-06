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Οι φωτογραφίες που μοιράστηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης με τους διαδικτυακούς του ακόλουθους.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης, άφησε για λίγο τα μικρόφωνα και τη μουσική για να πιάσει το κλαδευτήρι και να αρχίσει την κηπουρική.

Ο ερμηνευτής, το απόγευμα της Δευτέρας 6 Ιουλίου, επέστρεψε στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media, δημοσιεύοντας μία διαφορετική ανάρτηση.

Στις φωτογραφίες που μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους απεικονίζεται ανάμεσα από δέντρα και φυτά, να απολαμβάνει τον ήλιο της ημέρας.

Φορώντας σκουρόχρωμα ρούχα βγήκε στην αυλή, έπιασε το κλαδευτήρι και άρχισε να περιποιείται τα φυτά και τα λουλούδια του. Στο στόμα του, κρατά ένα κλωνάρι και με ιδιαίτερη προσοχή το «ρίχνει» στη δουλειά.

Παράλληλα, σε άλλο στιγμιότυπο, ποζάρει καθισμένος στα σκαλιά μιας άδειας πισίνας.

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«Αγρότης μόνος ψάχνει…», έγραψε στη λεζάντα του προκειμένου να περιγράψει τις τρεις φωτογραφίες που μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους.

{https://www.instagram.com/p/DadQyj8CF5D/?hl=el&img_index=1}

Μία εβδομάδα νωρίτερα, είχε δημοσιεύσει στιγμιότυπα με τον ίδιο να ποζάρει δίπλα σε ένα χάρτινο ομοίωμά τού, συμπληρώνοντας στο συνοδευτικό του κείμενο μερικά από τα «χαϊδευτικά» προσωνύμια του ονόματός του:

«Γεώργιος, Γιώργος, Γιώργης, George, Γόγος … Πάντα θα μας κυνηγάμε για να βρεθούμε…».

{https://www.instagram.com/p/DaDxadZiD5h/?hl=el&img_index=1}