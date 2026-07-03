Η αναπάντεχη δημοσίευση της Ρούλας Κορομηλά.

Με μία διαφορετική ανάρτηση επέστρεψε στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media η Ρούλα Κορομηλά το βράδυ της Παρασκευής 3 Ιουλίου.

Η γνωστή παρουσιάστρια, δημοσίευσε μία σειρά από προσωπικές της φωτογραφίες, ωστόσο αυτή τη φορά, περίμενε μία αναπάντεχη έκπληξη τους διαδικτυακούς της ακόλουθους.

Αν και στα στιγμιότυπα ποζάρει η ίδια, έχει επεξεργαστεί την εικόνα της έτσι ώστε να μοιάζει με τη μορφή ενός… σκίτσου.

Η ίδια, παρουσιάζει την καλοκαιρινή πλευρά του εαυτού της, ποζάροντας με μαγιό και αναψυκτικό στο χέρι: «Η καλοκαιρινή πραγματικότητα μου αλλά με την καλύτερη εκδοχή της σε σκίτσο έτσι γίνεται κ πιο μαγική. Βαρέθηκα τις κλασικές φώτο. Τα ίδια κ τα ίδια. Κ όταν οι φώτο δεν φτάνουν για να δείξουν το mood γίνονται σκίτσο!», έγραψε χαρακτηριστικά στην λεζάντα της.

{https://www.instagram.com/p/DaVeYJrjJJ1/?hl=el&img_index=1}

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Το βράδυ της Πέμπτης, η Ρούλα Κορομηλά, δημοσίευσε ακόμη μία ξεχωριστή φωτογραφία στην οποία ποζάρει στο πλευρό του Γρηγόρη Αρναούτογλου. Μέσω αυτής, θέλησε να χαρίσει στον παρουσιαστή τις δικές της ευχές για τα επόμενα επαγγελματικά του σχέδια, ενώ στο συνοδευτικό κείμενο μίλησε για δύο προσωπικότητες που αγάπησαν και εκπροσώπησαν την ψυχαγωγία στην τηλεόραση.

{https://www.instagram.com/p/DaS9aSFMWAl/?hl=el}