Μία σπάνια συνάντηση είχε η Ρούλα Κορομηλά με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Η ανάρτησή της και τα θερμά λόγια τον παρουσιαστή.

Η Ρούλα Κορομηλά και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου συναντήθηκαν το βράδυ της Πέμπτης 2 Ιουλίου και όπως όλα δείχνουν έκαναν μία αναδρομή στο παρελθόν.

Οι δύο συνάδελφοι, είναι πρόσωπα που έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στην ελληνική τηλεόραση και ψυχαγωγία, με τον Αρναούτογλου να συνεχίζει το έργο του τόσο μέσα από το ραδιόφωνο, όσο και μέσα από τις τηλεοπτικές εκπομπές του.

Από τη δική της πλευρά, η Ρούλα Κορομηλά, εκθείασε την καριέρα του και την αγάπη που δείχνει προς την ψυχαγωγία, αναρτώντας μία κοινή τους φωτογραφία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στη λεζάντα της μάλιστα, πρόσθεσε: «Δύο συνάδελφοι που αγαπήσαμε κ υπηρετήσαμε την ψυχαγωγία με όλη μας την ψυχή.Εμείς που ξέρουμε καλά τι σημαίνει ψυχαγωγία αναγνωρίζουμε την αξία κ την προσφορά της αλλά κ το μεράκι, το άγχος, το πάθος κ τις δυσκολίες που κρύβονται πίσω από τις κάμερες …

Η τηλεόραση είναι πάνω από όλα επικοινωνία κ συναίσθημα και ο Γρηγόρης το γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα. Η συνέπεια κ ο σεβασμός που δείχνει προς τους τηλεθεατές είναι μερικά από τα χαρίσματα που διαθέτει.

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Η αυθεντικότητα, το πηγαίο ταλέντο ,η ασταμάτητη δουλειά κ η θετική του ενέργεια αποτελούν έμπνευση, αποδοχή κ επιτυχία.

Ο Γρηγόρης ξέρει πώς να κερδίζει τις καρδιές μας. Η αγάπη κ η εμπιστοσύνη που εισπράττει από τον κόσμο είναι η μεγαλύτερη απόδειξη κ ικανοποίηση γ την σκληρή δουλειά που προσφέρει…

Σε μια φωτογραφία λοιπόν , αναμνήσεις, σεβασμός, θαυμασμός τηλεοπτικές ιστορίες και πολλή αγάπη. Καλή συνέχεια στα όμορφα ταξίδια σου».