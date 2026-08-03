Νέο φωτογραφικό ντοκουμέντο αποτυπώνει τον 26χρονο κατηγορούμενο να μεταφέρει τη βαλίτσα με τη σορό της 38χρονης στην Κυψέλη.

Νέα φωτογραφία-ντοκουμέντο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας καταγράφει τον 26χρονο αλλοδαπό, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, να μεταφέρει πεζός μία μεγάλη ταξιδιωτική βαλίτσα στην οδό Ευελπίδων στην Κυψέλη. Σύμφωνα με τις Αρχές, μέσα στη βαλίτσα βρισκόταν η σορός της γυναίκας, η οποία εντοπίστηκε λίγες ημέρες αργότερα, στις 18 Ιουλίου, σε εγκαταλελειμμένο κτίριο.

Στο ίδιο φωτογραφικό υλικό ο κατηγορούμενος φαίνεται να κρατά και μία μπλε σακούλα αγνώστου περιεχομένου. Βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας που εξασφάλισε και έδωσε στη δημοσιότητα το MEGA τον καταγράφει λίγο αργότερα να αποχωρεί από την περιοχή χωρίς τη βαλίτσα και τη σακούλα, κρατώντας μόνο ένα σακίδιο.

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Πώς ξετυλίχθηκε το κουβάρι της υπόθεσης

Την εξιχνίαση της δολοφονίας ανέλαβε το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ζωής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Παρά τις δυσκολίες που δημιούργησε η προχωρημένη σήψη της σορού, οι ειδικοί της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών κατάφεραν να εντοπίσουν αξιοποιήσιμα δακτυλικά αποτυπώματα.

Μέσω της Interpol και σε συνεργασία με τις αμερικανικές Αρχές, η γυναίκα ταυτοποιήθηκε ως 38χρονη υπήκοος Μεγάλης Βρετανίας, η οποία είχε εισέλθει στην Ελλάδα στις 26 Ιουνίου και διέμενε αρχικά σε κατοικία στον Πειραιά, πριν χαθούν τα ίχνη της.

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Η έρευνα συνδύασε βιντεοληπτικό υλικό, ψηφιακά δεδομένα, αναλύσεις κινητής τηλεφωνίας και τραπεζικών συναλλαγών, οδηγώντας στην ταυτοποίηση του 26χρονου αλλοδαπού. Ο ίδιος προσήχθη στις 30 Ιουλίου και, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ομολόγησε την εμπλοκή του στην υπόθεση.

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Η μαρτυρία που αποδείχθηκε καθοριστική

Σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της έρευνας φέρεται να διαδραμάτισε η κατάθεση της συζύγου του κατηγορούμενου. Η γυναίκα απευθύνθηκε στις Αρχές, αναφέροντας ότι ο σύζυγός της της είχε εκμυστηρευτεί πως σκότωσε τη 38χρονη.

Σύμφωνα με την κατάθεσή της, ο 26χρονος υποστήριξε ότι διέπραξε το έγκλημα επειδή πίστευε πως το θύμα επηρέαζε τη σύζυγό του να ασπαστεί τον Χριστιανισμό. Ωστόσο, ενώπιον των αστυνομικών φέρεται να έδωσε διαφορετική εκδοχή, ισχυριζόμενος ότι βρήκε τη γυναίκα νεκρή και μετέφερε τη σορό της για να αποκτήσει πρόσβαση στις τραπεζικές της κάρτες.

Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι μετά τον θάνατο της 38χρονης πραγματοποιήθηκαν αναλήψεις περίπου 10.000 ευρώ από τους λογαριασμούς της.

Τα λάθη που οδήγησαν στη σύλληψη

Η έρευνα αποκάλυψε ακόμη ότι ο κατηγορούμενος χρησιμοποίησε το κινητό τηλέφωνο του θύματος ακόμη και μετά τον θάνατό της. Αφού το απενεργοποίησε, προμηθεύτηκε νέα τηλεφωνική σύνδεση και έστειλε παραπλανητικά μηνύματα σε συγγενείς και γνωστούς της, αλλά και στη σύζυγό του, επιχειρώντας να παρουσιάσει έναν υποτιθέμενο δράστη με τζιχαντιστικά κίνητρα και να αποπροσανατολίσει τις έρευνες.

Παράλληλα, στις 19 Ιουλίου το κινητό της 38χρονης εξέπεμψε σήμα από την περιοχή της Αράχωβας, όπου, σύμφωνα με τα στοιχεία των Αρχών, βρισκόταν ο κατηγορούμενος μαζί με τη σύζυγο και το παιδί τους.

Καθοριστικά ήταν επίσης τα στοιχεία γεωεντοπισμού, καθώς και η διαπίστωση ότι ο 26χρονος είχε πρόσβαση στο διαμέρισμα στα Εξάρχεια όπου διέμενε το θύμα πριν από τη δολοφονία.

Σε βάρος του 26χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Κατά την έρευνα στην κατοικία του εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ένα πιστόλι-ρέπλικα και ένα μαχαίρι.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η εξιχνίαση της υπόθεσης πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης του Σοβαρού και Οργανωμένου Εγκλήματος του Ηνωμένου Βασιλείου (NCA), καθώς και με τις αστυνομικές αρχές της Σκωτίας.