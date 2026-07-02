Η απάντηση της Χρυσηίδας Γκαγκούτη για την Ιωάννα Τούνη και τα Mad VMA 2026.

Η Χρυσηίδα Γκαγκούτη μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην πορεία της στο YouTube, τη ζωή της και την συμμετοχή της στην παρουσίαση των Mad VMA 2026.

Η γνωστή youtuber βρέθηκε στο πλευρό του Θέμη Γεωργαντά με τον οποίο παρουσίασε το μουσικό event και με αφορμή αυτό, μίλησε για την δημοσίευση της Ιωάννας Τούνη.

Υπενθυμίζεται ότι η γνωστή influencer λίγο μετά από την παρουσίαση των βραβείων, παραχώρησε τη δική της οπτική μέσω σχετικής δημοσίευσης, αποκαλύπτοντας ότι αρχικά της είχε ζητηθεί να δώσει βραβείο σε καλλιτέχνη, κάτι το οποίο δεν πραγματοποιήθηκε τελικά.

«Φαντάζομαι ότι σε ένα τόσο μεγάλο γεγονός, με τόσα διαφορετικά μάτια και στόματα για συνεννόηση, θα υπάρξουν και λάθη. Εγώ, αν ήμουν υπεύθυνη, με την Τούνη δεν θα έκανα λάθος. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο πράγματι είναι σημαντικό για την ποπ κουλτούρα», τόνισε χαρακτηριστικά η Χρυσηίδα Γκαγκούτη.

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Μιλώντας για την παρουσία της στο youtube και τη ζωή της στην Αθήνα, διευκρίνισε: «Κλείσαμε έξι χρόνια. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί δεν περιμέναμε καν ότι θα καταφέρουμε έξι χρόνια. Το βλέπαμε σαν ένα μεγαλεπήβολο σχέδιο στο YouTube. Στην πολυκατοικία που μένω, μπόρεσα και βρήκα σπίτι και για τους φίλους μου, οπότε το έχουμε κάνει όντως σαν τη σειρά ‘Πολυκατοικία’».