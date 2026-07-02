Η ανάρτηση της Παυλίνας Βουλγαράκη μετά από το περιστατικό στη Θεσσαλονίκη.

Η Παυλίνα Βουλγαράκη προχώρησε σε μία προσωπική αποκάλυψη με αφορμή την είδηση για την εμπρηστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη.

Η ερμηνεύτρια και κόρη του πρώην υπουργού της Νέας Δημοκρατίας, Γεώργιου Βουλγαράκη, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους την δική της εμπειρία από την επίθεση στο πατρικό της, όταν η ίδια βρισκόταν στην ηλικία των 13ων ετών.

Μέσα από σχετική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram αποκάλυψε τον τρόπο που την επηρέασε το συμβάν, σημειώνοντας ότι από εκείνη την ημέρα έχει αποκτήσει δύσκολη σχέση με τον ύπνο. Στην δημοσίευσή της, εκφράζει φανερά τη λύπη της, επαναφέροντας στο μυαλό της αναμνήσεις από εκείνο το βράδυ.

«Λυπάμαι με όλη μου την καρδιά. Κάποιες φορές με ρωτάνε τι σχέση έχω με τον ύπνο. Τον αναφέρω σε πολλά τραγούδια – όντως έχω πολύ δύσκολη σχέση.

Σταμάτησα να κοιμάμαι πριν από 23 χρόνια. Όταν άκουσα 8 ‘μπαμ’ και σκέφτηκα ότι κάποιος έκανε κόντρες στον Λυκαβηττό μέχρι που ένιωσα παντού καπνούς και κατάλαβα ότι το σπίτι μας καίγεται.

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Πήρα στην αγκαλιά μου την αδερφή μου που μόλις λίγους μήνες πριν είχε γεννηθεί και ξύπνησα τη μητέρα μου. Τι θα γινόταν αν δεν είχα ξυπνήσει; Ας μην ξανά κοιμηθώ ποτέ για να μην χρειαστεί να μάθω», αναφέρει στην ανάρτησή της η Παυλίνα Βουλγαράκη.