Σε ηλικία 79 ετών έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός, Μιχάλης Μόσιος. Το Σάββατο στον Βύρωνα η κηδεία του.

Την Τετάρτη 1η Ιουλίου έγινε γνωστή η δυσάρεστη είδηση του θανάτου του ηθοποιού Μιχάλη Μόσιου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών.

Ο σπουδαίος ηθοποιός είχε γίνει ευρέως γνωστός και είχε αγαπηθεί από το τηλεοπτικό κοινό μέσα από τον εμβληματικό χαρακτήρα του «Ταμτάκου» που υποδύθηκε, ωστόσο είχε συμμετάσχει και σε πολλές θεατρικές παραστάσεις.

Ο γιος του μέσω σχετικής ανάρτησης στα social media γνωστοποίησε την είδηση.

Σύμφωνα με τη νέα δημοσίευση του γιου του, η κηδεία θα πραγματοποιηθεί αύριο, Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 11:00 το πρωί, στο Κοιμητήριο του Βύρωνα.

Ο ίδιος, παρέπεμψε όσους επιθυμούν αντί στεφάνων να συμβάλλουν οικονομικά προς μία συγκεκριμένη φιλοζωική οργάνωση, καθώς ο ηθοποιός έδειχνε ιδιαίτερη αδυναμία προς τα ζώα.

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Ο ηθοποιός άφησε το δικό του αποτύπωμα στη σκηνή του θεάτρου και της τηλεόραση, ενώ υπήρξε κοντινός φίλος του Στάθη Ψάλτη.

Το πρωί της Τετάρτης, το Στούντιο Κλεισθένης θέλησε να αποχαιρετήσει τον Μιχάλη Μόσιο, αναρτώντας στα social media μία σπάνια φωτογραφία του πάνω στη σκηνή του θεάτρου. Στο πλευρό του βρίσκεται ο Κώστας Χατζηχρήστος και το στιγμιότυπο απαθανατίστηκε από τον φακό του Κλεισθένη.

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Η ανάρτηση από το γιο του ηθοποιού για το θάνατό του

Σε κείμενο που δημοσίευσε ο γιος του, μοιράζεται μερικά από τα πιο έντονα συναισθήματά του, γράφοντας: «Δεν το πιστεύω ότι γράφω αυτό το κείμενο… όμως με τεράστιο πόνο οφείλω να ανακοινώσω πως ο μπαμπάς μου, Μιχάλης Μόσιος, δυστυχώς έφυγε… Ο μεγαλύτερος μου εφιάλτης έγινε πραγματικότητα. Ήσουν ο πιο τίμιος άνθρωπος που έχω γνωρίσει, και σε ευχαριστώ που μου έδωσες τις ευαισθησίες σου, την ηθική σου, και μου έμαθες να είμαι τίμιος και αξιοπρεπής. Πήγες να βρεις τον αδερφό σου τον Στάθη που μοιραστήκατε τόσα πολλά, πριν κάνετε ακόμα καριέρα. Η μόνη φορά που σε είδα να κλαις σαν μωρό παιδί ήταν όταν έφυγε.

Τώρα κι εμείς με την σειρά μας κλαίμε για εσένα. Το μόνο που με χαροποιεί (όσο είναι δυνατόν) είναι ότι έφυγες πλήρης, γεμάτος. Ένα ορφανό φτωχό παιδί, που κατάφερε να μοιράσει γέλιο και να τον αγαπήσει ο κόσμος.

Θα κλείσω με ένα στιχάκι από ένα τραγούδι που είχα γράψει, για τον φόβο του να χάσω τον μπαμπά μου

Δεν ξέρω πως θα το αντέξω

Άμα σε χάσω μπαμπά

Θ’ αφήσω τα κλειδιά μου απ’ έξω

Μήπως και μπεις ξανά.

Αντίο πατέρα μου».

{https://www.facebook.com/osios.giannis/posts/10164410666429812}