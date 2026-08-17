Δύο εξηλεκτρισμένες εκδόσεις, πλούσιος εξοπλισμός και ολοκληρωμένη πρόταση κινητικότητας για την καθημερινότητα.

Η JAECOO ενισχύει δυναμικά την παρουσία της στην ελληνική αγορά με το νέο JAECOO 5, ένα σύγχρονο compact SUV που διατίθεται σε δύο εξηλεκτρισμένες εκδόσεις, πλήρως υβριδική (SHS-H) και αμιγώς ηλεκτρική (EV).

Με μοντέρνα σχεδίαση, υψηλό επίπεδο τεχνολογίας, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και ιδιαίτερη έμφαση στην καθημερινή πρακτικότητα, το νέο μοντέλο έρχεται να προσφέρει μία ολοκληρωμένη πρόταση για όσους αναζητούν κινητικότητα χωρίς συμβιβασμούς.

Το JAECOO 5 συνδυάζει τις δυνατότητες της υβριδικής τεχνολογίας Super Hybrid System (SHS-H) με τα πλεονεκτήματα της αμιγώς ηλεκτρικής κίνησης στην έκδοση EV, καλύπτοντας διαφορετικές ανάγκες και προφίλ οδηγών. Από την αστική μετακίνηση έως τα μεγάλα ταξίδια, το νέο SUV της JAECOO σχεδιάστηκε για να προσφέρει άνεση, αποδοτικότητα, ευελιξία και χαμηλό κόστος χρήσης.

JAECOO 5 SHS-H: Υβριδική τεχνολογία νέας γενιάς χωρίς ανάγκη φόρτισης

Η πλήρως υβριδική έκδοση του JAECOO 5 SHS-H αξιοποιεί το προηγμένο Super Hybrid System (SHS-H), προσφέροντας όλα τα πλεονεκτήματα της ηλεκτροκίνησης χωρίς την ανάγκη εξωτερικής φόρτισης. Η προηγμένη αρχιτεκτονική του συστήματος συνδυάζει έναν αποδοτικό turbo βενζινοκινητήρα 1.5 TGDi, δύο ηλεκτροκινητήρες, μια μπαταρία υψηλής απόδοσης χωρητικότητας 1,83 kWh και ένα ειδικά εξελιγμένο υβριδικό κιβώτιο ταχυτήτων (DHT), εξασφαλίζοντας άριστη συνεργασία όλων των επιμέρους συστημάτων.

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Στην καθημερινή οδήγηση, το JAECOO 5 SHS-H αξιοποιεί σε μεγάλο βαθμό την ηλεκτρική υποβοήθηση κατά την εκκίνηση και στις χαμηλές ταχύτητες, προσφέροντας αθόρυβη λειτουργία, ομαλή επιτάχυνση και ιδιαίτερα χαμηλή κατανάλωση καυσίμου. Όταν απαιτείται μεγαλύτερη ισχύς, όπως κατά την έντονη επιτάχυνση ή στις υψηλότερες ταχύτητες, ο υπερτροφοδοτούμενος κινητήρας βενζίνης και οι ηλεκτροκινητήρες συνεργάζονται αρμονικά, αποδίδοντας συνδυαστική ισχύ 224 ίππων, χωρίς συμβιβασμούς στην αποδοτικότητα.

Το αποτέλεσμα είναι ένα σύγχρονο SUV που προσαρμόζεται αυτόματα στις απαιτήσεις κάθε διαδρομής, προσφέροντας υψηλά επίπεδα άνεσης, εκλεπτυσμένη ποιότητα κύλισης και μια ξεκούραστη εμπειρία οδήγησης, χωρίς να απαιτείται καμία αλλαγή στις καθημερινές συνήθειες του οδηγού.

JAECOO 5 SHS-H: Συνδυαστική αυτονομία έως 905 km και αποδοτικότητα για κάθε διαδρομή και χαμηλή κατανάλωση καυσίμου 5,3 l/100 km (WLTP)

Το JAECOO 5 SHS-H ξεχωρίζει επίσης για τη μεγάλη του αυτονομία, καθώς επιτυγχάνει συνδυαστική αυτονομία WLTP έως 905 km, προσφέροντας τη δυνατότητα κάλυψης μεγάλων αποστάσεων με λιγότερες στάσεις για ανεφοδιασμό.

Η υβριδική τεχνολογία του μοντέλου έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να μεγιστοποιεί την απόδοση σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης, ενώ η ομαλή εναλλαγή ανάμεσα στις διαφορετικές λειτουργίες κίνησης συμβάλλει σε μια πιο φυσική και άνετη οδηγική εμπειρία. Το JAECOO 5 SHS-H αποτελεί έτσι μία ιδανική επιλογή για οδηγούς που θέλουν να απολαμβάνουν την ηλεκτρική αίσθηση στην καθημερινότητα, χωρίς το άγχος της φόρτισης.

JAECOO 5 EV: Ηλεκτρική αυτονομία έως 402 km για τη σύγχρονη καθημερινότητα

Για όσους επιλέγουν την αμιγώς ηλεκτρική μετακίνηση, το JAECOO 5 EV αποτελεί μία πλήρη και ιδιαίτερα σύγχρονη πρόταση. Η ηλεκτρική έκδοση εξοπλίζεται με ηλεκτροκινητήρα νέας γενιάς, προσφέροντας άμεση απόκριση, αθόρυβη λειτουργία και ομαλή επιτάχυνση από την πρώτη στιγμή.

Το JAECOO 5 EV διαθέτει μπαταρία 61 kWh και προσφέρει συνολική αυτονομία WLTP έως 402 km, καλύπτοντας με άνεση τις ανάγκες της καθημερινής μετακίνησης αλλά και των πιο απαιτητικών διαδρομών. Παράλληλα, η ταχεία φόρτιση DC έως 130 kW επιτρέπει φόρτιση από 30% έως 80% σε μόλις 28 λεπτά, διευκολύνοντας σημαντικά τη χρήση του οχήματος στην πράξη.

Η ηλεκτρική έκδοση ενσωματώνει επίσης τεχνολογίες που ενισχύουν την αποδοτικότητα και την ευκολία χρήσης, όπως Active Grille Shutter, δυνατότητα προγραμματισμού φόρτισης, Vehicle-to-Load (V2L), Pet Mode, Camping Mode, Parking Climate Mode και απομακρυσμένη διαχείριση μέσω εφαρμογής.