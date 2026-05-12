Με μεγάλη χαρά και υπερηφάνεια, η Γκαρτζονίκας Α.Ε.Β.Ε, Εξουσιοδοτημένος Διανομέας και Επισκευαστής της OMODA & JAECOO, βρέθηκε στο πλευρό της ομάδας P.a.s. Ioanninon – P&I, της πρώτης ελληνικής επαγγελματικής ποδηλατικής ομάδας με έδρα τα Ιωάννινα και μοναδικής ελληνικής ομάδας που παίρνει μέρος σε παγκόσμιους αγώνες, εκπροσωπώντας τη χώρα μας στο «ΔΕΗ Tour of Hellas 2026». Η παρουσία της ομάδας στον κορυφαίο διεθνή ποδηλατικό γύρο της Ελλάδας αποτέλεσε σημείο αναφοράς για την ελληνική ποδηλασία, σε μια διοργάνωση που συγκέντρωσε το ενδιαφέρον της διεθνούς ποδηλατικής κοινότητας από τις 6 έως τις 10 Μαΐου και ανέδειξε το σύγχρονο πρόσωπο του ελληνικού αθλητισμού.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας της με την P.a.s. Ioanninon – P&I, , τη μοναδική ελληνική ομάδα που συμμετείχε στον Αγώνα, η Γκαρτζονίκας Α.Ε.B.Ε διέθεσε ένα plug-in hybrid JAECOO 7 SHS-P, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για τη συνοδεία των αθλητών, καθώς και για τη μεταφορά αγωνιστικού εξοπλισμού στις αποστολές της ομάδας.

Με αποδεδειγμένη συνδυαστική αυτονομία 1.200 χιλιομέτρων, σύγχρονη σχεδίαση, προηγμένα συστήματα ασφάλειας, άνεση και δυναμικά χαρακτηριστικά, το plug-in υβριδικό JAECOO 7 SHS-P ξεχώρισε καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης για την πρακτικότητα και την αξιοπιστία του, καλύπτοντας με άνεση τις απαιτήσεις συνοδείας και μεταφοράς εξοπλισμού στις καθημερινές μετακινήσεις των αποστολών. Προσφέροντας μεγάλη οικονομία, ευρύχωρο εσωτερικό, προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού και χαρακτηριστικά που ανταποκρίνονται ιδανικά σε πολύωρα ταξίδια και απαιτητικές διαδρομές, το JAECOO 7 SHS-P αποτέλεσε πραγματικό συνεργάτη για την ομάδα, σε κάθε αγωνιστικό χιλιόμετρο.

Η ολοκλήρωση του «ΔΕΗ Tour of Hellas 2026» αφήνει δυνατές εικόνες, υψηλές επιδόσεις και πολύτιμες εμπειρίες για όλους τους συμμετέχοντες. Η Γκαρτζονίκας Α.Ε.B.Ε θα συνεχίσει να στηρίζει δράσεις που προάγουν τον αθλητισμό, την εξωστρέφεια και το ομαδικό πνεύμα, ενισχύοντας πρωτοβουλίες που εκπροσωπούν δυναμικά την Ελλάδα εντός και εκτός συνόρων.