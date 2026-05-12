Ο Boy George μεσουρανούσε στα 80s και τώρα κέρδισε και τη σκηνή της Eurovision.

Ο Boy George, ο πάλαι ποτέ θρυλικός frontman των Culture Club, και μετέπειτα πρωταγωνιστής της ποπ ιστορίας των 80s ανέβηκε στη σκηνή της Eurovision με την αποστολή του Σαν Μαρίνο και έκανε αυτό που ξέρει να κάνει πολύ καλά.

Μπορεί οι περισσότεροι από τους νεότερους φανς του διαγωνισμού να μην είχαν καν γεννηθεί όταν μεσουρανούσε αλλά οφείλουν να αναγνωρίσουν την αξία του.

Ο Βρετανός τραγουδιστής εμφανίστηκε, όπως πάντα, με ένα χαρακτηριστικό καπέλο του, δίπλα στην Ιταλίδα τραγουδίστρια Senhit με την οποία συνυπογράφει το τραγούδι «Superstar» και συνέβαλε με τα φωνητικά του σε ένα κομμάτι και ραμμένο πάνω του.

Ντίσκο ήχοι για έναν Superstar στην παρθενική του εμφάνιση στη Eurovision, όπου ήταν εξαιρετικός. Και η αλήθεια είναι ότι θέλει πολλά κότσια για έναν δημιουργό της δικής του πορείας να θέσει εαυτόν ως υποψήφιο μετά από τόσα χρόνια καριέρας και αναγνώρισης, σε έναν διαγωνισμό, που μπορεί να προσελκύει εκατομμύρια θεατές αλλά που σίγουρα δεν τους έχει ανάγκη.

