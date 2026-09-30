Η επιβάρυνση αφορά σημαντικό αριθμό φορολογουμένων. Σύμφωνα

Αντιμέτωποι με πρόσθετο φόρο θα βρεθούν οι φορολογούμενοι που έως το τέλος του 2026 δεν θα έχουν πραγματοποιήσει ηλεκτρονικές δαπάνες ίσες με το 30% του ετήσιου πραγματικού εισοδήματός τους. Για το ποσό που θα υπολείπεται από το απαιτούμενο όριο προβλέπεται επιβάρυνση 22%.

Για παράδειγμα, φορολογούμενος με ετήσιο εισόδημα 20.000 ευρώ θα πρέπει να πραγματοποιήσει ηλεκτρονικές συναλλαγές τουλάχιστον 6.000 ευρώ. Εάν οι δαπάνες του φθάσουν τις 5.000 ευρώ, η διαφορά των 1.000 ευρώ θα επιβαρυνθεί με φόρο 22%, δηλαδή με επιπλέον 220 ευρώ.

Η επιβάρυνση αφορά σημαντικό αριθμό φορολογουμένων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, το συνολικό ποσό πρόσθετου φόρου που καταβλήθηκε το 2025 λόγω μη κάλυψης του απαιτούμενου ύψους ηλεκτρονικών συναλλαγών ανήλθε σε 55,5 εκατ. ευρώ.

Ποιοι εξαιρούνται

Από την υποχρέωση εξαιρούνται, μεταξύ άλλων, οι φορολογούμενοι ηλικίας 70 ετών και άνω, τα άτομα με αναπηρία 80% και άνω, όσοι βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση, οι ανήλικοι που υποβάλλουν φορολογική δήλωση και όσοι υπηρετούν την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία τους. Απαλλάσσονται επίσης οι δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, όσοι νοσηλεύονται για περισσότερο από έξι μήνες και όσοι διαμένουν σε οίκους ευγηρίας ή ψυχιατρικά καταστήματα.

Στις εξαιρέσεις εντάσσονται και οι μόνιμοι κάτοικοι χωριών έως 500 κατοίκων και νησιών με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, εφόσον δεν χαρακτηρίζονται τουριστικοί τόποι.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Διπλά υπολογίζονται οι ιατρικές υπηρεσίες

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχουν οι ηλεκτρονικές πληρωμές για ιατρικές υπηρεσίες, οι οποίες υπολογίζονται διπλά για την κάλυψη του απαιτούμενου 30%. Παράλληλα, για φορολογουμένους με κατασχεμένους τραπεζικούς λογαριασμούς, πλην του ακατάσχετου, το απαιτούμενο όριο περιορίζεται στις 5.000 ευρώ.

Την ίδια ώρα, το οικονομικό επιτελείο εξετάζει εάν θα παρατείνει και μετά το τέλος του 2026 τα φορολογικά κίνητρα για συγκεκριμένες ηλεκτρονικές συναλλαγές, αξιολογώντας την αποτελεσματικότητά τους στον περιορισμό της φοροδιαφυγής και των αδήλωτων εισοδημάτων.