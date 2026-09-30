Καύσιμα και θέρμανση βάζουν «φωτιά» στον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Σε έναν από τους μεγαλύτερους «πονοκεφάλους» για τα νοικοκυριά εξελίσσεται το ενεργειακό κόστος, καθώς η άνοδος των τιμών στα καύσιμα κίνησης και στο πετρέλαιο θέρμανσης προσθέτει νέα βάρη στον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Με την απλή αμόλυβδη και το πετρέλαιο κίνησης να κινούνται κοντά στα 2,20 ευρώ το λίτρο, ακόμη και ένα γέμισμα του ρεζερβουάρ αποτελεί πλέον σημαντική δαπάνη. Για ένα μικρό αυτοκίνητο με ντεπόζιτο 40 λίτρων, το κόστος προσεγγίζει τα 90 ευρώ, ενώ στα μεγαλύτερα οχήματα μπορεί να ξεπεράσει τα 110 ευρώ.

Για έναν οδηγό που χρειάζεται περίπου δυόμισι γεμίσματα τον μήνα, η συνολική δαπάνη για καύσιμα υπολογίζεται στα 220-250 ευρώ. Η επιβάρυνση σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο εκτιμάται σε περίπου 50 ευρώ τον μήνα για την αμόλυβδη, ενώ για τα πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα μπορεί να φτάσει τουλάχιστον τα 70 ευρώ.

Την ίδια στιγμή, η έναρξη της περιόδου θέρμανσης δημιουργεί έναν δεύτερο μεγάλο λογαριασμό. Στο ευνοϊκότερο σενάριο, οι παρεμβάσεις που εξετάζονται θα μπορούσαν να συγκρατήσουν την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης κοντά στα 1,60 ευρώ το λίτρο. Ακόμη και τότε, όμως, ένα νοικοκυριό που καταναλώνει περίπου 600 λίτρα κατά τη διάρκεια του χειμώνα θα χρειαστεί να διαθέσει 950-1.000 ευρώ.

Επιπλέον 300-500 ευρώ για πετρέλαιο θέρμανσης

Σε σύγκριση με την τιμή των 1,096 ευρώ ανά λίτρο με την οποία άνοιξε η αγορά στην Αθήνα στις 15 Οκτωβρίου 2025, η πρόσθετη επιβάρυνση υπολογίζεται στα 300-350 ευρώ για τη χειμερινή περίοδο, δηλαδή περίπου 50-60 ευρώ τον μήνα.

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Έτσι, ένα νοικοκυριό στην Αθήνα που διαθέτει ένα αυτοκίνητο και χρησιμοποιεί πετρέλαιο για τη θέρμανσή του εκτιμάται ότι θα επιβαρύνεται τουλάχιστον κατά 100 ευρώ επιπλέον κάθε μήνα του φετινού χειμώνα. Παρόμοια είναι η εικόνα στη Θεσσαλονίκη, ενώ στις απομακρυσμένες περιοχές το κόστος αναμένεται ακόμη υψηλότερο.

Παρά τις ανατιμήσεις, η κατανάλωση καυσίμων κίνησης έχει μέχρι στιγμής επιδείξει αντοχές. Ωστόσο, οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφονται από το δεύτερο μισό του Αυγούστου και η επίδρασή τους στη ζήτηση αναμένεται να γίνει περισσότερο αισθητή το επόμενο διάστημα.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το ντίζελ, καθώς η τιμή του επηρεάζει όχι μόνο τους οδηγούς αλλά και τις μεταφορές, το εμπόριο και τη βιομηχανία. Η αύξηση του κόστους του μπορεί να μεταφερθεί στις τιμές προϊόντων και υπηρεσιών, δημιουργώντας έναν νέο κύκλο πληθωριστικών πιέσεων. Οι γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή και ο πόλεμος στην Ουκρανία επιβαρύνουν περαιτέρω την αγορά, καθιστώντας την πορεία των ενεργειακών τιμών έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες αβεβαιότητας για τον φετινό χειμώνα.