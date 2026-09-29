«Η Ευρώπη οφείλει να αντιληφθεί, είτε αφορά στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης είτε έχει να κάνει με την ενέργεια, ότι δεν ζούμε σε μια κανονική περίοδο», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Σε πρώτη προτεραιότητα είναι για την κυβέρνηση η στήριξη σε ό,τι αφορά στο πετρέλαιο θέρμανσης, όπως είπε ο Παύλος Μαρινάκης στο Action24. «Ο Πρωθυπουργός έχει βάλει ένα πλαίσιο. Το πλαίσιο αυτό περιέχει στήριξη με κυριότερη και πρώτη στόχευση το πετρέλαιο θέρμανσης», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος συνέδεσε το επόμενο βήμα για τη βενζίνη με τις αποφάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ανοίγοντας παράλληλα τη συζήτηση για τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και την ενέργεια.

Για τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης

«Είναι σημαντικό για τον κόσμο το κάθε ευρώ που παίρνει, κάθε ανακούφιση που δίνει η κυβέρνηση από τους κόπους των πολιτών. Γιατί το πολιτικό σύστημα συνηθίζει να μιλάει για λεφτά και μάλιστα η αντιπολίτευση και δυστυχώς αυτό δεν είναι ένα φαινόμενο τωρινό, είναι ένα φαινόμενο που ξεκινάει τα προηγούμενα χρόνια στη χώρα, ειδικά τη δεκαετία του '80, σκορπάει χρήματα χωρίς να τα κοστολογεί, χωρίς να λέει ότι τα χρήματα αυτά είναι των Ελλήνων φορολογουμένων. Πολύ συγκεκριμένα λοιπόν, ο Πρωθυπουργός έχει βάλει ένα πλαίσιο. Το πλαίσιο αυτό περιέχει στήριξη με κυριότερη και πρώτη στόχευση το πετρέλαιο θέρμανσης. Τα μέτρα αυτά θα τα ακούσουμε 14 Οκτωβρίου. Γιατί τότε ενώ το περίγραμμα το έβαλε ο Πρωθυπουργός; Για να έχουμε πλήρη εικόνα, το οικονομικό επιτελείο να μπορεί να έχει πλήρη εικόνα της κατάστασης μία μέρα πριν την εκκίνηση διάθεσης. Στο πετρέλαιο θέρμανσης η κυβέρνηση αυτή δεν ξεκινά τις παρεμβάσεις υπέρ των πολιτών φέτος. Θυμίζω ότι έχουμε διευρύνει την περίμετρο δικαιούχων του πετρελαίου θέρμανσης, του επιδόματος για τη θέρμανση.

Έχουμε επεκτείνει την στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης, από το πετρέλαιο θέρμανσης και σε εκείνους οι οποίοι θερμαίνονται με τη χρήση ηλεκτρικού ρεύματος ή καυσόξυλων ή φυσικού αερίου. Αυτά έγιναν τα προηγούμενα χρόνια. Τα όποια μέτρα θα ανακοινωθούν για αρχή αύριο, που είναι η τελευταία μέρα του μήνα και θα έχουμε 14 Οκτωβρίου περαιτέρω ανακοινώσεις μαζί με το πετρέλαιο θέρμανσης. Και, όπως έχει πει ο Πρωθυπουργός, για τη βενζίνη, που είναι το τρίτο που μπορούμε να κάνουμε κάτι, εκεί είμαστε εν αναμονή και των όποιων ευρωπαϊκών αποφάσεων. Το «δεν είναι πολλά», είναι σωστό. Θα σας πω, όμως, κάτι. Όσο επικίνδυνη για το δημόσιο διάλογο και για να επιστρέψουμε ξανά στις μαύρες μέρες της χρεοκοπίας είναι η λογική της αντιπολίτευσης ό,τι ότι και να δίνουμε εμείς είναι ψίχουλα, «δώστε κι άλλα, δώστε περισσότερα», τόσο λάθος είναι να λέμε ότι αυτά που κάνουμε εμείς δημιουργούνε μία χώρα παράδεισο.

Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση, αλλά προσέξτε ποια είναι η αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα μετετράπη από μία οικονομία «μαύρο πρόβατο», από μία οικονομία για τα σκουπίδια, από μία οικονομία που ήταν 27η στην Ευρώπη σε ρυθμούς ανάπτυξης, σε μία οικονομία που αναπτύσσεται με διπλάσιους ρυθμούς απ' ό,τι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος. Και έτσι έχει καταφέρει να διαχειριστεί μία περίοδο πολέμων και κρίσεων. Αν όλα όσα συνέβησαν τα τελευταία 7 χρόνια στον κόσμο και έφτασαν και στη γειτονιά μας και έφτασαν και στη χώρα μας, οι οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας, ο μεγαλύτερος και πιο επίμονος πληθωρισμός των τελευταίων δεκαετιών, έβρισκε την Ελλάδα με τη διαλυμένη οικονομία που είχαμε την περίοδο '15-'19 και έβρισκε την Ελλάδα εκτός Ευρώπης, να το πούμε και αυτό, γιατί αν το '15 -δεν αρκούσε η κωλοτούμπα Τσίπρα-, αν το '15 δεν υπήρχαν οι βουλευτές τότε της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, τώρα δεν θα μιλούσαμε ούτε για μέτρα στήριξης, δεν θα μιλούσαμε για τίποτα».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Για τα μέτρα για τα καύσιμα

«Θα κινηθούμε στο πλαίσιο που έχει περιγράψει ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στη δημόσια τηλεόραση, πριν από δύο εβδομάδες. Όπως είπα την προηγούμενη εβδομάδα, τα μέτρα θα ανακοινωθούν σε δύο φάσεις. Τέλος Σεπτεμβρίου, όπως γίνεται κάθε μήνα για τον επόμενο μήνα. Nα πω ότι έχουν δοθεί μέσα στο 2026, 800 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη νοικοκυριών και των πολιτών συνολικά, για αυτή την έκτακτη κρίση, μία ακόμα έκτακτη κρίση, λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή. 1,2 δισ. είναι τα μέτρα, αν αθροίσει κανείς, τα μέτρα στήριξης για το '26.

Δηλαδή: μόνιμα μέτρα, προσέξτε, αυτά δεν είναι έκτακτα. Είναι το μόνιμο επίδομα, η μόνιμη στήριξη στους συνταξιούχους χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, που θα καταβληθεί το προσεχές χρονικό διάστημα. Τα δύο ενοίκια που παίρνουν αυτές τις μέρες οι 17.000 εκπαιδευτικοί, νοσηλευτές και γιατροί που υπηρετούν εκτός έδρας και παίρνουν δύο από τα 12 νοίκια που δίνουν το χρόνο πίσω, γιατί πρέπει να στηριχθούν οι άνθρωποι αυτοί για τη στεγαστική κρίση. Είναι το ένα ενοίκιο που θα πάρει η συντριπτική πλειονότητα των ενοικιαστών και θα παίρνει κάθε χρόνο αυτές τις ημέρες. Και, πολύ σημαντικό, επειδή είδα τον κύριο Τσίπρα χθες να πηγαίνει και στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο. Ο άνθρωπος ο οποίος αύξησε το ΦΠΑ, ο άνθρωπος που αύξησε το φόρο εισοδήματος, ο άνθρωπος που έβαλε ένα ασφαλιστικό σύστημα, το νόμο Κατρούγκαλου, Τσίπρα-Κατρούγκαλου, να υπολογίζεται επί του εισοδήματος, να τα θυμίσουμε όλα αυτά, που αύξησε την προκαταβολή φόρου και φτάσαμε το 85 με 87% των εσόδων μας εμείς οι ελεύθεροι επαγγελματίες να το δίνουμε στο κράτος. Όλα αυτά έχουν μειωθεί. Προκαταβολή φόρου έχει μειωθεί για τα φυσικά πρόσωπα στο μισό. Έχει μειωθεί ο φόρος εισοδήματος από το 29% στο 20% και πιο κάτω, να τα πω αυτά. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες λοιπόν όλες αυτές τις μειώσεις, θα τις δούνε τώρα στο εκκαθαριστικό τους, γιατί ίσχυσαν ως φορολογικοί συντελεστές από 1/1/2026. Και είναι κάποια πολύ απλά πράγματα τα οποία για τους ανθρώπους αυτούς είναι η ζωή τους. Είναι ο φόρος εισοδήματος, έχει αξία να το πούμε, γιατί κι αυτό στήριξη εισοδήματος και για την κρίση είναι, αλλά με μόνιμα χαρακτηριστικά. Ο φόρος εισοδήματος πήγε στο μισό για έναν ελεύθερο επαγγελματία και τη σύζυγό του, αν είναι και η σύζυγος εννοώ ελεύθερη επαγγελματίας, που έχουνε δύο παιδιά. Είχανε φόρο εισοδήματος 29% και τώρα θα έχουνε 16%. Ήδη έχουν από 1/1/2026. Ένας ελεύθερος επαγγελματίας τρίτεκνος έχει μηδενικό φόρο μέχρι 20.000 ευρώ. Η προκαταβολή φόρου πήγε από το 100% στο 50%. Όταν λοιπόν κάνουμε συναντήσεις, επισκέψεις υψηλού συμβολισμού, δεν σημαίνει ότι θα ξαναγράψουμε την ιστορία. Όλα αυτά είναι χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων, είναι αυξημένα φορολογικά έσοδα όχι από αυξήσεις φόρων, που επιστρέφουν πίσω στην κοινωνία».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlrjkr1gu7tl?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης

«Έχουμε κάνει πάρα πολλές φορές ενέργειες, προσωπικά ο Πρωθυπουργός προς την Ευρώπη, πολλές εκ των οποίων άλλαξαν και την κατάσταση, πολλές φορές μαζί με άλλους Ευρωπαίους ηγέτες. Να θυμίσω τον πρωταγωνιστικό ρόλο που διαδραμάτισε ο Πρωθυπουργός την περίοδο της πανδημίας και στην αρχή για να δοθούν όλα αυτά τα χρήματα από την Ευρώπη για να μην κλείσουν οι επιχειρήσεις και να στηριχθούν οι θέσεις εργασίας. Θυμάστε τι συνέβη εκείνα τα χρόνια; Δεν ήταν αυτονόητο τίποτα. Αν δεν υπήρχε η ευρωπαϊκή ομπρέλα, δεν θα μπορούσαμε να μιλάμε για το να κρατήσουμε τις θέσεις εργασίας. Να θυμίσουμε τον ρόλο που έπαιξε ο Πρωθυπουργός προσωπικά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο Ταμείο Ανάκαμψης. Το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι κάτι απροσδιόριστο. Είναι οι προληπτικές εξετάσεις, είναι τα καλύτερα νοσοκομεία, τα ΤΕΠ, τα Κέντρα Υγείας, τα drone και όλα και όλα όσα έχουν προχωρήσει στο πλαίσιο του προγράμματος... Όχι, για να το λέμε: η Ελλάδα στο Ταμείο Ανάκαμψης πήρε τα περισσότερα χρήματα από οποιαδήποτε άλλη χώρα συναρτήσει του ΑΕΠ της. Επίσης η Ελλάδα, το 2026, σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για τον κόσμο, που κανείς δεν αμφισβητεί και για την ακρίβεια στο σούπερ μάρκετ και για το στεγαστικό και για όλα όσα είπατε, αυτή είναι μια πραγματικότητα όχι μόνο ελληνική, μια πραγματικότητα ευρωπαϊκή και κάτι παραπάνω από ευρωπαϊκή. Σε αυτή την περίοδο λοιπόν, μια οικονομία που μέχρι το '19 ήταν μια διαλυμένη οικονομία, έχει καταφέρει και έχει δώσει στους πολίτες, χωρίς να εκτροχιάσει τα δημόσια οικονομικά, χρήματα τα οποία αντιστοιχούν στην τρίτη καλύτερη, ως προς τα χρήματα που έχουν δοθεί, επίδοση. Δηλαδή, τι εννοώ επίδοση; Η Ελλάδα, ως προς το ΑΕΠ της, είναι η τρίτη χώρα που έχει δώσει τα περισσότερα χρήματα για να στηριχθεί η κοινωνία σε αυτή την έκτακτη συνθήκη.

Σχετικά με τη «συμφωνία κυρίων» για τις τιμές στα σούπερ μάρκετ».

Πάνω από 400 προϊόντα με μειωμένες τιμές

«Πάμε, πάμε να τα πάρουμε με τη σειρά: Σούπερ μάρκετ. Καταρχάς, επαναλαμβάνω, γιατί όσο επικίνδυνη είναι η ισοπέδωση της αντιπολίτευσης, τόσο λάθος είναι και η εξιδανίκευση, η ωραιοποίηση της κατάστασης. Πράγματι, είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση για όλες τις χώρες. Ζούμε πρωτοφανείς περιόδους κρίσεων, πολέμων. Δεν ζούμε σε μια κανονική περίοδο. Άρα, ο κόσμος πράγματι δυσκολεύεται πολύ παραπάνω. Γι' αυτό και έχουν αξία όλες αυτές οι παρεμβάσεις που είναι μόνιμες της κυβέρνησης για να αυξάνεται όσο γίνεται το εισόδημα. Στα σούπερ μάρκετ έχουν γίνει, γενικά για την ακρίβεια στα τρόφιμα, έχουν συντελεστεί δύο πολύ μεγάλες αλλαγές στη χώρα τα τελευταία χρόνια, κυρία Καϋμένου. Πρώτη αλλαγή είναι ότι στην Ελλάδα, γιατί ξέρετε, δεν μπορούμε να φτάσουμε από το μηδέν στο 7, 8, 9, 10 πετώντας... Ήμασταν βασικά στο μείον. Στην Ελλάδα μέχρι το 2020, δεν υπήρχε καν μηχανισμός ελέγχου της αγοράς. Δεν υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι να στελεχώσουν την αντίστοιχη ΔΙΜΕΑ και την επόμενη μέρα την ανεξάρτητη αρχή η οποία έχει αυτή τη στιγμή μία πρότυπη λειτουργία σε μια πολύ δύσκολη περίοδο ακρίβειας, για να δουν υπάρχουν εικονικές εκπτώσεις; Υπάρχει αισχροκέρδεια; Αυτό άλλαξε. Και έχουν επιβληθεί πρόστιμα άνω των 60 εκατομμυρίων ευρώ τα τελευταία χρόνια. Δεν σημαίνει ότι όσοι ελέγχονται είναι παραβατικοί, αλλά υπάρχουνε πολλές περιπτώσεις ελέγχων που καταλήγουν σε παραβάσεις και πρόστιμα τα οποία πληρώνονται. Ένα είναι αυτό.

Το δεύτερο έχει να κάνει με τις τιμές που είπατε. Η «συμφωνία κυρίων», ήταν συμφωνία κυρίων, δεν ήταν επιβολή τιμών, απ' την αρχή αυτό είπαμε. Και είχε μια συγκεκριμένη διάρκεια. Ήδη έχει πει το Υπουργείο Ανάπτυξης ότι μετά τον Οκτώβριο, πάνω από 387 ετικέτες και γι' αυτό ήταν η ενημέρωση που είχα την προηγούμενη εβδομάδα, δεν αποκλείεται αυτό να έχει ξεπεράσει τα 400 ή και παραπάνω, επικαιροποιημένη ενημέρωση παίρνω περίπου κάθε 10-15 μέρες απ' το Υπουργείο, έχουν δεχθεί να μπουν οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων στην επόμενη φάση της πρωτοβουλίας, που είναι Νοέμβριος-Δεκέμβριος, άρα τους επόμενους δύο μήνες. Όλα αυτά, από μόνα τους… Και ναι, στις ετικέτες αυτές υπάρχει έχει υπάρξει μία μείωση από ένα μικρό ποσοστό, 3, 4, 5%, μέχρι και λίγο παραπάνω. Εγώ δεν λέω ότι αυτό έλυσε το πρόβλημα των ανθρώπων που μας βλέπουν, αλλά προσέξτε, μη χάσουμε τη μεγάλη εικόνα.

Ζούμε σε μία πρωτοφανή περίοδο ακρίβειας, παγκόσμια κατάσταση και κυρίως κατάσταση στην Ευρώπη και στη γειτονιά μας. Όλα αυτά προφανώς θα έφταναν και στην Ελλάδα, έχουν φτάσει σε όλη την Ευρώπη. Μετράει η Eurostat τον πληθωρισμό, συνολικό πληθωρισμό, αύξηση τιμών στην ενέργεια, τη στεγαστική κρίση, σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Εδώ, λοιπόν, ποιος είναι ο στόχος; Ο στόχος δεν είναι να πατήσουμε ένα κουμπί, όπως τάζει η αντιπολίτευση, και να εξαφανίσουμε την ακρίβεια με μαγικές λύσεις που ποτέ δεν έχουν πετύχει. Ο στόχος είναι να μειώσουμε όσο γίνεται τις συνέπειες και το ξαναλέω: τα λεφτά που δίνουμε είναι λεφτά των ανθρώπων που μας βλέπουν.

Το γεγονός ότι έχουμε επιτέλους μια κυβέρνηση που ενώ μειώνει τους φορολογικούς συντελεστές, επειδή αντιμετωπίζει τη φοροδιαφυγή και δημιουργεί θέσεις εργασίας με τις επενδύσεις που υπάρχουν στη χώρα, τις εξαγωγές και μια λογική αναπτυξιακή, αυξάνει τα έσοδα κι έτσι μπορεί να δώσει κάποια λεφτά. Κι εγώ θα 'θελα να 'ναι παραπάνω, όλοι μας θα θέλαμε να είναι παραπάνω, αλλά δεν φυτρώνουν από κάπου τα λεφτά.

Θα δώσουμε, λοιπόν, αυτό είναι το συμπέρασμα, όπως ακριβώς το περιέγραψε ο πρωθυπουργός, όσα παραπάνω μπορούμε, όσα παραπάνω έχουμε μαζέψει χωρίς να έχουμε αυξήσει φόρους και όσα παραπάνω αντέχει η οικονομία και –τελευταίο και σημαντικό– χωρίς να ξεπερνάμε τις οροφές δαπανών της Ευρώπης. Γιατί όποιος τάζει κάτι το οποίο θα οδηγήσει στο να ξεπεράσουμε τις οροφές δαπανών, πρέπει να πει ποιον φόρο πρέπει να βάλουμε, αναφέρομαι στην αντιπολίτευση, για να πάρουμε αυτό το μέτρο».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlrjq3rftqhd?integrationId=40599y14juihe6ly}

Τα «φάλτσα» των στελεχών

«Εντάξει, εγώ χθες μίλησα περισσότερο για την... μου έγιναν ερωτήσεις για κάποιους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, την προηγούμενη εβδομάδα για κάποιες άλλες δηλώσεις τέλος πάντων υπουργών. Εγώ θα σας πω κάτι. Γενικά θέλω από τη θέση αυτή να προβάλω το κυβερνητικό έργο, το οποίο δεν είναι απροσδιόριστο, δεν προχωράει εν κενώ, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που το υλοποιούν. Και δεν αναφέρομαι μόνο στους συναδέλφους υπουργούς, υφυπουργούς, αλλά και μια σειρά από στελέχη που προσπαθούν να έχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Και προσπαθώ ακόμα και όταν βλέπω ανθρώπους να 'ναι σε δύσκολη θέση, γιατί ο δημόσιος λόγος δεν είναι κάτι εύκολο και έχουν και το θάρρος να ανασκευάσουν και να πούνε, όπως ας πούμε ο κύριος Θεοχάρης, που έκανε ο άνθρωπος δήλωση και είπε ότι αυτό το οποίο έκανε ως διατύπωση ήταν ατυχής και δεν κρύφτηκε, να συμβάλω κι εγώ ούτως ώστε να μην πετροβολούνται οι άνθρωποι αυτοί. Πράγματι, το 'χω πει σε ανύποπτο χρόνο, σε συνέντευξή μου προ δύο μηνών, που δεν είχανε υπάρξει αυτές οι δηλώσεις, το ύφος παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Πολλώ δε μάλλον όταν είναι κάποιος στην κυβέρνηση.

Γιατί μπορεί να έχεις να πεις 5-10 σημαντικά επιτεύγματα που έχει κάνει η κυβέρνηση, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάς ότι αυτοί στους οποίους απευθύνεσαι συνεχίζουν και βιώνουν κάποια προβλήματα, κάποιοι περισσότερα, κάποιοι λιγότερα. Άρα ναι, πρέπει να προσέχουμε το ύφος μας. Αλλά εδώ για μένα η μεγάλη εικόνα ποια είναι; Η μεγάλη εικόνα είναι ότι είμαστε μια κυβέρνηση η οποία σε μία πάρα πολύ δύσκολη περίοδο προσπαθεί να γυρίσει εντελώς μια πολιτική, να αλλάξει 180 μοίρες μια πολιτική που ακολουθείτο στη μεταπολιτευτική Ελλάδα, από το 1980 μέχρι σήμερα.

Η Ελλάδα ζούσε πάνω απ' τις δυνάμεις της, οι κυβερνήσεις, οι περισσότερες κυβερνήσεις από τη δεκαετία αυτή και μετά, έταζαν και έδιναν χρήματα από αυτά τα οποία θα στερούνταν τα επόμενα χρόνια οι επόμενες γενιές, και φτάσαμε στο μη παρέκει. Έχουμε, λοιπόν, καταφέρει, χωρίς να λαϊκίζουμε, χωρίς δηλαδή να δίνουμε υποσχέσεις ή να δίνουμε λεφτά τα οποία θα στερηθούν οι επόμενες γενιές, να βελτιώνουμε σε συνθήκες κρίσεων την κατάσταση.

Κοιτάξτε, καταρχάς, μια Κυβέρνηση και ένας Πρωθυπουργός πρωτίστως κρίνονται απ’ την πολιτική που ακολουθούν. Είμαστε μια Κυβέρνηση που, μάλιστα, έχει κατηγορηθεί και από ένα μέρος των παραδοσιακών ψηφοφόρων της ότι, για παράδειγμα, ενώ η βασική μας πολιτική είναι η μείωση φόρων –έχουμε μειώσει πάνω από 80 φόρους, 83 φόρους μέχρι τώρα και 91, αν σκεφτεί κανείς κι αυτούς που θα μειωθούν το ’27, σύμφωνα με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, πράγματα που θα νομοθετηθούν, δηλαδή, το επόμενο χρονικό διάστημα–, παράλληλα με τους φόρους αυτούς, είμαστε και μια Κυβέρνηση που, επειδή είδε μια πολύ μεγάλη ανάγκη στήριξης των χαμηλότερων εισοδημάτων και της μεσαίας τάξης, θεσμοθέτησε κάποια κοινωνικά επιδόματα με μόνιμα χαρακτηριστικά. Παράδειγμα, το επίδομα μητρότητας. Δεν απευθύνεται σε πλούσιους. Απευθύνεται σε μητέρες άνεργες, ελεύθερες επαγγελματίες, αγρότισσες, μισθωτές, που για 9 μήνες παίρνουν τον κατώτατο μισθό, ενώ μέχρι πρότινος, μέχρι να αναλάβουμε εμείς, έπαιρναν ένα εφάπαξ επίδομα κάτω των 1.000 ευρώ. Τέτοιες περιπτώσεις… Η τιμαριθμοποίηση των αναπηρικών επιδομάτων, η στήριξη των ενοικιαστών, τα δύο ενοίκια στις δασκάλες, στους δασκάλους, στους γιατρούς, στις νοσηλεύτριες, στους νοσηλευτές που υπηρετούν εκτός έδρας. Αυτά δεν είναι ευκαιριακά επιδόματα. Όλα όσα έχουμε κάνει και πολλά άλλα, τα οποία έχουν γίνει, που έχουν έμφαση στα χαμηλότερα εισοδήματα, δείχνουν μια Κυβέρνηση κάθε άλλο παρά ανάλγητη. Μια Κυβέρνηση που καταλαβαίνει τη συγκυρία, καταλαβαίνει την έκτακτη περίσταση, αλλά κινείται με μόνιμα μέτρα. Άρα, όταν κάτι ξεφεύγει και ως ύφος, ότι «περνάμε σούπερ, περνάμε τέλεια», το οποίο δεν θεωρώ ότι είναι η βασική ρητορική της Κυβέρνησης, είναι κάποιες δηλώσεις που έχουν ανασκευαστεί, αδικείται και η ίδια μας η πολιτική. Εδώ, ξέρετε, χρειάζεται μια ισορροπία. Και νομίζω ότι κάποιες από αυτές τις δηλώσεις είναι, δεν πάω να τις δικαιολογήσω, είναι και ως απάντηση στην παρανοϊκή αντιμετώπιση της κατάστασης από ένα μέρος της αντιπολίτευσης. Τι κάνει η αντιπολίτευση; Ισοπεδώνει τα πάντα. Παίρνει, για παράδειγμα, μία από τις πολλές έρευνες της Eurostat και λέει ότι η Ελλάδα είναι στον πάτο της Ευρώπης, ή λίγο πάνω ή λίγο κάτω από τη Βουλγαρία. Το γνωστό «μισθοί Βουλγαρίας». Εγώ δεν λέω ότι έχουμε μισθούς Ελβετίας, αλλά προσέξτε, όταν έρχεται η ίδια η Eurostat, όχι κάποια άλλη αρχή, που μετράει όλες τις χώρες και λέει στην ατομική κατανάλωση –τι χαλάει, δηλαδή, ο καθένας από μας– δεν είμαστε στον πάτο, είμαστε πάνω από πέντε χώρες και ανεβαίνουμε. Όταν λέει ότι είμαστε η πρώτη χώρα σε δημιουργία θέσεων εργασίας. Όταν λέει ότι στον μέσο μισθό με όρους αγοραστικής δύναμης έχουμε ανέβει δύο θέσεις αυτά τα χρόνια, κι έχουμε από κάτω 10 χώρες, άρα έχουμε μισθούς Πορτογαλίας. Γιατί η αντιπολίτευση λέει μία από τις τρεις έρευνες; Άρα, όσο λάθος είναι να τα ισοπεδώνουμε όλα, τόσο λάθος είναι και να πανηγυρίζουμε.

Εγώ λοιπόν προσπαθώ να τα περάσω αυτά στον κόσμο, αντιλαμβανόμενος, ότι ακόμα έχουμε πολλά προβλήματα να λύσουμε. Αλλά τα προβλήματα, το λέω και κοιτάω τον κόσμο στα μάτια, δεν πρόκειται να λυθούν ούτε με λεφτόδεντρα ούτε με μαθητευόμενους μάγους».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlrjtpv39jmx?integrationId=40599y14juihe6ly}

Κάθετος διάδρομος

«Η Chevron, η ExxonMobil, δύο δηλαδή ενεργειακοί κολοσσοί που βάζουν την υπογραφή τους και φέρνουν την ίδια τους την παρουσία στην Ελλάδα, δηλαδή οι ίδιοι με τους εργαζομένους τους, με τη σφραγίδα τους είναι στην Ελλάδα, όπως και ο κάθετος διάδρομος. Πέραν του ότι όλα αυτά εκτοξεύουν το ενεργειακό αποτύπωμα της χώρας, στέλνουν και πολλά μηνύματα προς πολλές κατευθύνσεις, δημιουργούν θέσεις εργασίας και αλλάζουν τη θέση της Ελλάδος ως προς τον ενεργειακό χάρτη. Δεν νομίζω ότι υπάρχει, λοιπόν, αντεπιχείρημα σε όλες αυτές τις πρωτοβουλίες. Ξέρετε, επειδή μία από τις προσπάθειες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια είναι να δημιουργηθεί ένα αφήγημα ενδοτικότητας, υποχωρητικότητας ως προς την εξωτερική πολιτική της χώρας. Εγώ μπορώ να δεχθώ πολλά από την κριτική που γίνεται λόγω και των καταστάσεων, για την ακρίβεια, για τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις, που έχουμε κάνει πολλά, αλλά πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Εκεί που δεν δέχομαι «μύγα στο σπαθί μου» είναι από όλο αυτό το ψεύτικο αφήγημα της αντιπολίτευσης, από όλες τις πλευρές του πολιτικού συστήματος, για την εξωτερική πολιτική. Μέρος της οποίας –γιατί εδώ δεν μιλάμε για εξωτερική πολιτική, αλλά ενισχύεται το αποτύπωμα της χώρας ενεργειακά, άρα συνολικά η χώρα– είναι και οι πρωτοβουλίες αυτές.

Σκεφτείτε ότι μία χώρα που το μόνο που είχε ένα επιδείξει το ‘15-‘19 είναι η διαπραγμάτευση της γραβάτας, με τη Συμφωνία των Πρεσπών, που είχαμε προειδοποιήσει τότε, είχαμε πει όσα είχαμε πει, αλλά είχε πει ο Πρωθυπουργός ότι αν ψηφιστεί και κυρωθεί θα πρέπει να εφαρμοστεί, για να λέμε η αλήθεια, το μόνο που έχει να επιδείξει είναι αυτό και δυστυχώς μαύρες ημέρες, σε διαπραγματεύσεις, σε μία εικόνα η οποία ντρόπιαζε τη χώρα στο εξωτερικό, κάτι που δεν άξιζε στους Έλληνες, κάτι που δεν άξιζε στους ανθρώπους αυτούς που έχουν κάνει τόσες θυσίες και ειδικά τους ανθρώπους είτε που έμειναν πίσω και επίμειναν, είτε αυτούς που έφυγαν στο εξωτερικό. Είναι μια χώρα η οποία πρωταγωνιστεί και στις δύο πλευρές του Κογκρέσου, είναι μία χώρα η οποία συνάπτει συμφωνίες με την Ιταλία και την Αίγυπτο και επεκτείνεται στο Ιόνιο. Είναι η χώρα η οποία φέρνει την Exxon Mobil και την Chevron και προχωράει τον Κάθετο Διάδρομο, είναι μία χώρα η οποία πλέον έχει ένα θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό που με τη σφραγίδα της Ευρώπης κατοχυρώθηκαν τα απώτατα δυνητικά όρια της Ευρώπης. Ξέρετε, η οικονομική… η οικονομία, οι επενδύσεις, συνδέονται και με αυτή τη συζήτηση κύριε Υποφάντη, κυρία Καϋμένου, γιατί λέμε, μα πώς δημιουργήθηκαν 600.000 δουλειές τα τελευταία χρόνια; Τρελάθηκαν αυτές οι επιχειρήσεις, γιατί οι θέσεις εργασίας δεν δημιουργούνται μαγικά. Κάποιοι τις πληρώνουν τις θέσεις εργασίες και είναι οι επιχειρήσεις. Μειώθηκαν φόροι, ψηφιοποιήθηκε το κράτος, αποκαταστάθηκε η αξιοπιστία της χώρας, ο επενδυτής ξέρει ότι έχει μια σοβαρή Κυβέρνηση. Εγώ δεν λέω ότι τα κάνουμε όλα σωστά. Πρέπει να κάνουμε και άλλα πολλά και όχι μια Κυβέρνηση η οποία τους κοροϊδεύει, όλα αυτά είναι ένας κύκλος.

Εγώ δεν μπορώ να κάνω υποδείξεις στις άλλες χώρες ως προς την πολιτική την ενεργειακή που θα έχουν και θα ακολουθήσουν, εγώ μπορώ να σας πω ότι στην ενέργεια και ως προς την ενεργειακή πολιτική ευρύτερα, δηλαδή, παράδειγμα: η εκτόξευση χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η Ελλάδα είναι σταθερά στις χώρες που είναι στις πρώτες θέσεις. Αυτό μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ να μειώσουμε τη συνέπειες ως προς το πόσο ακριβότερο θα ήταν το ρεύμα σε τιμές λιανικής συγκριτικά με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Σκεφτείτε ότι η Ελλάδα μια χώρα που το ‘19 είχε μία ΔΕΗ υπό χρεοκοπία, έχει καταφέρει, επειδή διέσωσε τη ΔΕΗ, εκτοξεύτηκαν οι ΑΠΕ ως προς τη χρήση τους, προχωράει μια σειρά από ενεργειακές πρωτοβουλίες, να έχει συγκριτικά με τις άλλες χώρες τις Ευρώπης, δεν πανηγυρίζω, χαμηλότερο ρεύμα σε τιμές λιανικής, αν μάλιστα συνυπολογίσει κανείς και την αγοραστική δύναμη, δηλαδή το εισόδημα που έχει κάθε χώρα γιατί δεν μπορεί να συγκρίνουμε ανόμοια μεγέθη και είναι και άλλες πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί. Θυμηθείτε την πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού με τον ομόλογό του, τον Ντόναλτ Τούσκ και στη συνέχεια και με άλλους ευρωπαίους ηγέτες για την διασύνδεση των χωρών ως προς το ρεύμα. Είναι πολύ σύνθετη η συζήτηση, σημασία έχει εσύ να παίρνεις πρωτοβουλίες που ισχυροποιούν την ίδια σου τη χώρα. Από εκεί και πέρα η Ευρώπη οφείλει να αντιληφθεί ότι δεν ζούμε σε μια κανονική περίοδο. Είτε η συζήτηση έχει να κάνει με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και τη ρήτρα διαφυγής, που είναι μια πολύ επίκαιρη συζήτηση, δηλαδή να δώσει την άδεια στις χώρες, όχι να τον μειώσουν, όπως λέει η αντιπολίτευση, καμία άδεια δεν χρειάζεται, να μην μπαίνει στα έξοδα για να μπορούμε να πάρουμε και αυτή την ανάσα, είτε έχει να κάνει με την ενέργεια, χωρίς τώρα να κουνάω το δάχτυλο και να θέλω εκ του ασφαλούς να γίνω δημοφιλής. Στην πανδημία το αντιλήφθηκε και υπήρξαν αντανακλαστικά. Εδώ πρέπει να ληφθούν αντίστοιχες αποφάσεις».

Για το αν υπάρχουν συμφέροντα άλλων χωρών που δεν θέλουν τον Κάθετο Διάδρομο

«Δεν μπορώ να απαντήσω σε κάτι τέτοιο γιατί δεν έχω τα δεδομένα και δεν μπορώ να αποδείξω κάτι τέτοιο. Αλλά η Ελλάδα ευτυχώς τα τελευταία χρόνια έχει μια Κυβέρνηση που δρα με βάση το εθνικό συμφέρον. Το εθνικό συμφέρον πρωτίστως στην εξωτερική πολιτική, στην αμυντική θωράκιση και στη συνέχεια σε όλες τις υπόλοιπες πρωτοβουλίες που πρέπει να πάρει η χώρα».

Για τις πρωτοβουλίες θα πάρει η ΝΔ για να φέρει κοντά της τον κόσμο δεξιά της που δηλώνει ότι δεν την ψηφίζει

«Θα πρέπει να είμαστε όλο και περισσότερο αποτελεσματικοί. Μόνο το αποτέλεσμα εκτιμάει ο κόσμος, αυτή η περιβόητη, από τα κόμματα αυτά, δεξιά ατζέντα, εγώ τη θεωρώ αυτονόητη πολιτική σε πολλά πράγματα. Παράδειγμα -δεν αναφέρομαι σε υπερβολές των ακροδεξιών κομμάτων- η θωράκιση των συνόρων, μεταναστευτικό. Αν υπάρχει ένα δεύτερο πρόβλημα μετά την ακρίβεια σε κάθε χώρα της Ευρώπης, είναι η μεταναστευτική κρίση. Σκεφτείτε… μιλήστε με ανθρώπους στο βόρειο Αιγαίο. Είχαμε 50.000 διαμένοντες παράνομους μετανάστες και αιτούντες άσυλο όταν παραλάβαμε την εξουσία, τη διακυβέρνηση του τόπου και τώρα είναι κάτω από 3.000. Έχουμε μειώσει τις μεταναστευτικές ροές κατά 80%. Θωρακίσαμε τα σύνορα, προστατέψαμε τη χώρα από μία πρωτοφανή υβριδική απειλή στον Έβρο. Αυτό τι είναι; Αυτό δεν είναι μια Κυβέρνηση που είναι αποτελεσματική σε μία κατ΄ εξοχήν ατζέντα αυτών των κομμάτων, που βέβαια αυτά που λένε τα κόμματα αυτά στερούνται λογικής ή είναι υπερβολικά ή δεν μπορούν να εφαρμοστούν.

(ΣΧ. ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ Έχουν 15%) Εγώ στο όποιο 15% γιατί στις εκλογές θα δούμε, απαντώ με πολιτικές. Είναι ή δεν είναι πολιτική ενός κεντροδεξιού κόμματος η μείωση των φόρων; Είναι ή δεν είναι πολιτική η δημιουργία θέσεων εργασίας; Και κάτι ακόμα, σας απαρίθμησα μια σειρά από πρωτοβουλίες στην εξωτερική πολιτική, συν τα Rafale, τις Belharra, τα F-16, τα F-35, Ποια είναι η διαφορά η δικιά μας από διάφορα κόμματα ή μορφώματα; Η διαφορά η δικιά μας είναι ότι απαντάμε με πράξεις και πολιτικές σε θεωρίες και μεγαλοστομίες. Πιστεύω λοιπόν ότι μεγάλη διαφορά η δικιά μας είναι αυτή και όταν έρθει η ώρα της κάλπης, πάντοτε κατά πλειοψηφία γιατί ο κόσμος κάνει ότι πιστεύει και ότι κρίνει εκείνος, ο κάθε ψηφοφόρος ξεχωριστά, όταν έχεις να αντιπαραθέσεις πράξεις, έργα, πολιτικές, αποτέλεσμα με θεωρίες, οι πρώτες θα κερδίσουν τις δεύτερες».

Για το αν ένα δεξιό ακροατήριο πιθανόν να βρίσκει διαφυγή άλλα κόμματα

«Εγώ τον καταλαβαίνω αυτό τον κόσμο. Δεν πιστεύω στην ευθύνη του ψηφοφόρου. Υπάρχει ευθύνη του καθενός ξεχωριστά, υπάρχει ατομική ευθύνη για τις επιλογές του, αλλά είναι λάθος να λες ότι «επειδή δεν με ψήφισε κάποιος, φταίει αυτός που δεν κατάλαβε το «μεγαλείο» μου» και όχι εγώ που δεν του εξήγησα σωστά την πολιτική μου, έτσι; Δεν πρέπει, δηλαδή, να στοχοποιούμε τους ανθρώπους και να λέμε «α, επειδή εσείς φύγατε, φταίτε εσείς που δεν καταλάβατε πόσο καλοί είμαστε». Θεωρώ ότι έχουμε κάνει πολλά σημαντικά, αλλά πρέπει να τα εξηγήσουμε. Κοιτάξτε να δείτε: Αντιλαμβάνομαι κάποιους από τους λόγους που παραδοσιακά κοινά μπορεί να έχουν μία απόσταση, είτε δηλώνοντας αναποφάσιστοι είτε θέλοντας να στείλουν ένα μήνυμα. Αλλά, στο τέλος της ημέρας, πιστεύω, δεν κάνω υπόδειξη στους ανθρώπους αυτούς, με πολλούς εκ των οποίων μπορεί να έχουμε συμπορευτεί τα προηγούμενα χρόνια, ότι, στο τέλος της ημέρας, μετράνε οι πολιτικές και το αποτέλεσμα. Δηλαδή: Και άλλοι τα είπαν αυτά, κατέβηκαν στην πλατεία, έφτιαξαν κόμματα, έφυγαν από τη Νέα Δημοκρατία, φώναξαν πολύ για την υπερήφανη διαπραγμάτευση, το αντιμνημόνιο. Όταν ανέλαβαν μετά την εξουσία, δεν έλυσαν κανένα πρόβλημα, δεν μείωσαν κανέναν φόρο, δεν βελτίωσαν τη ζωή των πολιτών.

(Δημοσιογράφος: Για τον κ. Καμμένο, λέτε;) Δεν θέλω να το προσωποποιήσω στον κ. Καμμένο. Είναι πολλά τα φαινόμενα ανθρώπων που επειδή ήθελαν να γίνουν περισσότερο αρεστοί, να υπηρετήσουν ένα αφήγημα θεωρητικά πιο δημοφιλές, είτε έκαναν κόμμα, είτε έκαναν τη δική τους, τέλος πάντων, πολιτική κίνηση, οτιδήποτε, Δημοκρατία έχουμε. Εγώ ρωτώ: Ποιο μονοπρόσωπο κόμμα έλυσε έστω και ένα πρόβλημα των πολιτών και ποιος από όλους εκείνους τους υπερπατριώτες στα λόγια στο πολιτικό σύστημα, θωράκισε ουσιαστικά τη χώρα; Υπάρχει. Υπάρχει υλικό στην Ιστορία, υπάρχουν δεδομένα και νομίζω ότι είναι πολύ…

(Δημοσιογράφος: Είναι υπερπατριώτης ο Αντώνης Σαμαράς και θα έχει ένα μονοπρόσωπο κόμμα;) Κοιτάξτε: Έχω επιλέξει και λόγω του γεγονότος ότι είμαι από μικρός στη Νέα Δημοκρατία, δεν έχω ζήσει ποτέ από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά με τίμησε η παράταξη αυτή και ο Πρωθυπουργός με το να ηγηθώ της Νεολαίας και να είμαι Γραμματέας του κόμματος σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο και εκλογές πάρα πολύ δύσκολες, με πολύ τιμητικό αποτέλεσμα το 2023. Σέβομαι και τιμώ, λοιπόν, την ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, πρωτίστως τα στελέχη της παράταξης αυτής, τους ανθρώπους που τη στηρίζουν, είτε διαχρονικά είτε ήρθαν τώρα να μας πιστέψουν και εννοείται και τους πρώην προέδρους. Αλλά, προσέξτε, όταν υπάρχει μία κριτική ενδοτικότητας και έχει η Κυβέρνηση αυτή κάνει όσα δεν έγιναν αθροιστικά τα προηγούμενα χρόνια της Μεταπολίτευσης, σε συμφωνίες με άλλες χώρες, αμυντική θωράκιση, οφείλω, όχι μόνο ως Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, αλλά ως ένας άνθρωπος που πιστεύει πολύ σε αυτή την παράταξη και στη δύναμη των ανθρώπων της, να υπερασπιστεί τις θέσεις».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlrk6xpotb75?integrationId=40599y14juihe6ly}

Για τα ποσοστά των δημοσκοπήσεων και το ΠΑΣΟΚ

«Όχι, δεν με προβληματίζει και δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να αξιολογήσω κάτι το οποίο μπορεί να πει κανείς ότι είναι τάση. Δεν είμαι και ειδικός, ούτε δημοσκόπος. Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι επέλεξε ο κ. Ανδρουλάκης ένα κόμμα που, ενώ είχαμε τεράστιες διαφορές στα δύσκολα - και αναφέρομαι στο 2015 – έβαλε, όπως και εμείς, τη χώρα πάνω από το κόμμα, εν προκειμένω το ΠΑΣΟΚ, στη δική μας περίπτωση τη Νέα Δημοκρατία και μαζί κρατήσαμε την Ελλάδα στην Ευρώπη και μπορούμε να μιλάμε για στήριξη σε κρίσεις, έχει επιλέξει τα τελευταία χρόνια, επί των ημερών του κ. Ανδρουλάκη, να παίξει μπάλα στο γήπεδο των λαϊκιστών. Και με τη ρητορική που χρησιμοποίησε. Υιοθέτησε τα χαμένα βαγόνια το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη, τη ρητορική των ξυλολίων πάνω σε ένα τραγικό δυστύχημα, συνυπέγραψε πρόταση δυσπιστίας με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και φέρνει πολιτικούς - δεν φταίνε οι πολιτικοί που έρχονται στο ΠΑΣΟΚ - που συζητάνε συγκυβέρνηση ακόμα και με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Άρα, θεωρώ ότι εμείς δεν έχουμε να μπούμε σε αυτή τη συζήτηση. Εμείς πρέπει να συνεχίσουμε με την πολιτική μας, με τις διορθώσεις λαθών, με τα επιτεύγματα τα οποία προσπαθούμε να παρουσιάσουμε στον κόσμο και, βέβαια, με το πρόγραμμα που θα καταρτίσουμε για την επόμενη τετραετία, να πείσουμε τους πολίτες ότι η χώρα δεν πρέπει να γυρίσει πίσω. (Δημοσιογράφος: Άρα, με αυτό το κόμμα πώς θα μπορούσατε να συνεργαστείτε, κ. Μαρινάκη, γιατί έχετε πει ότι αν την επομένη των εκλογών με ένα κόμμα θα μπορούσατε να συνεργαστείτε, αυτό είναι το ΠΑΣΟΚ). Όχι το ΠΑΣΟΚ, τελεία. Ένα ΠΑΣΟΚ το οποίο θα είχε τη σοβαρότητα και τη θεσμικότητα που είχε επί των ημερών της αείμνηστης Φώφης Γεννηματά και του Βαγγέλη Βενιζέλου. Άλλο το ΠΑΣΟΚ αυτό, το οποίο προτίμησε να γίνει αντιδημοφιλές, να το βρίζουν και εκείνο όπως και εμάς και να μας λένε ό,τι μας έλεγαν, για να μην γίνει η Ελλάδα μια τριτοκοσμική χώρα, γιατί δεν αρκούσε η «κωλοτούμπα» του κ. Τσίπρα - το ξαναλέω – έπρεπε να ψηφίσουν και οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και άλλο ένα ΠΑΣΟΚ το οποίο συνυπάρχει πολλές φορές, είτε ως προς τη ρητορική, είτε ως προς την πλειοδοσία στην οικονομική πολιτική με τους πιο διαχρονικούς λαϊκιστές ή, τέλος πάντων, τους λαϊκιστές των τελευταίων ετών. Άρα, όλο αυτό το οποίο λέμε καθιστά ακόμα περισσότερο μονόδρομο τον στόχο της αυτοδυναμίας. Οι πολίτες θα αποφασίσουν».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlrllp1l25gx?integrationId=40599y14juihe6ly}