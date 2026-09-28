Αντίστροφη μέτρηση για την β φάση των προσλήψεων αναπληρωτών - Η «ακτινογραφία» των κενών και οι ημερομηνίες «κλειδιά» για καλυφθούν οι ελλείψεις σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια.

Όλα είναι έτοιμα από πλευράς Υπουργείου Παιδείας ώστε αύριο, Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου να εκκινήσει η διαδικασία της β φάσης προσλήψεων αναπληρωτών στα σχολεία για να καλυφθούν τα κενά στα σχολεία. Σύμφωνα με τις καταγεγραμμένες ανάγκες των σχολείων τα κενά υπολογίζονται περίπου στις 21.000 με την αρμόδια υπουργό Σοφία Ζαχαράκη να έχει δεσμευτεί για περίπου 6.500 προσλήψεις σε αυτή την φάση. Η εκπαιδευτική κοινότητα δεν είναι ικανοποιημένη από τις 6.500 προσλήψεις καθώς οι αποδεδειγμένες εκπαιδευτικές ανάγκες των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας είναι πολλαπλάσιες και η νέα φάση προσλήψεων αποτελεί ένα ακόμη «μπάλωμα» που στην προσπάθεια της ηγεσίας του ΥΠΑΙΘΑ να εξορθολογίσει την λειτουργία σχολείων που συμπληρώνουν ήδη εκατοντάδες «χαμένες» ώρες μαθημάτων σε πολλές ειδικότητες.

6.000 κενά στην Δευτεροβάθμια

Όπως εξηγεί ο αιρετός της ΠΥΣΔΕ Νεκτάριος Κορδής «Τα κενά στη δευτεροβάθμια ξεπερνούν τις 6.000 τη στιγμή που γίνεται προσπάθεια – και τώρα ακόμα- να καταργηθούν τμήματα, να δοθούν υποχρεωτικές υπερωρίες και αναθέσεις(!) και να στοχοποιηθούν οι εγκυμονούσες εκπαιδευτικοί για άλλη μια φορά στα πλαίσια του κοινωνικού αυτοματισμού στον οποίο διαπρέπει η κυβέρνηση της ΝΔ! Λογικά την Τρίτη 29/9 αναμένεται η Β φάση προσλήψεων αναπληρωτών και αναπληρωτριων εκπαιδευτικών με τον αριθμό τους να κινείται γύρω στις 6.500 όσα είναι τα κενά μόνο στη δευτεροβάθμια! Καταλαβαίνετε τι έχει να συμβεί την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου όταν και θα αναλάβουν υπηρεσία! Για δεύτερη φορά θα έχουμε προτεραιοποίηση κενών με τα υπόλοιπα να παραπέμπονται στην τρίτη φάση…»

Η ύπαρξη ενός κενού και η κάλυψή του μέσω πρόσληψης δεν είναι απαραίτητα δύο ταυτόσημα πράγματα. Ένα κενό μπορεί να καταγράφεται από μια σχολική μονάδα ή μια Διεύθυνση Εκπαίδευσης, αλλά η τελική κατανομή των προσλήψεων εξαρτάται από τις διαθέσιμες πιστώσεις, τις αποφάσεις του Υπουργείου, τις ανάγκες που θεωρούνται επιλέξιμες και την προτεραιοποίηση που γίνεται κάθε φορά. Έτσι, όταν ένας πίνακας εμφανίζει εκατοντάδες κενά, το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι μόνο πόσα είναι, αλλά και πόσα από αυτά καλύπτονται, πότε καλύπτονται και με ποιον τρόπο.

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Η «ακτινογραφία» των κενών στην Πρωτοβάθμια

Στην κορυφή της καταγραφής βρίσκεται η Γ΄ Αθήνας με 1.366 κενά, ένας αριθμός που από μόνος του αποτυπώνει την έκταση του προβλήματος σε μία από τις μεγαλύτερες περιοχές της Αττικής. Ακολουθούν η Α΄ Αθήνας με 762 κενά και ο Πειραιάς με 586. Μόνο στις τρεις αυτές περιοχές καταγράφονται συνολικά 2.714 κενά. Το στοιχείο αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς αφορά τρεις μεγάλες εκπαιδευτικές περιοχές του λεκανοπεδίου, όπου οι ανάγκες των σχολικών μονάδων είναι αυξημένες και η στελέχωση αποτελεί καθημερινό ζήτημα για εκπαιδευτικούς, διευθύνσεις και οικογένειες. Η εικόνα, ωστόσο, δεν περιορίζεται στην Αττική. Η Δυτική Αττική καταγράφει 389 κενά, τα Χανιά 307, οι Κυκλάδες 294, η Αχαΐα 283, η Χαλκιδική 263 και το Ρέθυμνο 240. Ακολουθούν η Κορινθία με 221, η Πέλλα με 210, η Εύβοια με 191, η Κέρκυρα με 190, η Καβάλα με 159, η Λάρισα με 133, ο Έβρος με 125 και η Πιερία με 122. Η γεωγραφική διασπορά των αναγκών δείχνει ότι το ζήτημα δεν αφορά μία μόνο Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Τα κενά εμφανίζονται σε διαφορετικές περιοχές, από μεγάλα αστικά κέντρα έως νησιωτικές και περιφερειακές περιοχές, δημιουργώντας ένα σύνθετο πρόβλημα στελέχωσης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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804 κενά στην Πρωτοβάθμιας Γ Αθήνας - Βαρύ το τίμημα για την Παράλληλη Στήριξη

Ο αιρετός της Γ Αθήνας Αντώνιος Γάγας παρουσιάζει στο Dnews την εικόνα των κενών της Γ Αθήνας που αποτυπώνει χαρακτηριστικά το μέγεθος του προβλήματος, καθώς καταγράφονται συνολικά 804 θέσεις σε διαφορετικούς κλάδους και κατηγορίες εκπαίδευσης. Οι αριθμοί του πίνακα δείχνουν ότι οι ανάγκες δεν περιορίζονται μόνο στη Γενική Παιδεία. Αντίθετα, ένα πολύ μεγάλο μέρος αφορά την Ειδική Αγωγή και, κυρίως, την Παράλληλη Στήριξη, γεγονός που αναδεικνύει τις αυξημένες ανάγκες των σχολείων για εκπαιδευτικούς που θα υποστηρίξουν μαθητές οι οποίοι δικαιούνται αντίστοιχη εκπαιδευτική υποστήριξη. Συγκεκριμένα, στον πίνακα εμφανίζονται 382 θέσεις ΠΕ70 για Παράλληλη Στήριξη Ειδικής Αγωγής, ενώ καταγράφονται ακόμη 109 θέσεις ΠΕ60 στην ίδια κατηγορία. Μόνο αυτές οι δύο κατηγορίες αθροίζουν 491 θέσεις. Με άλλα λόγια, περισσότερες από έξι στις δέκα θέσεις που εμφανίζονται στον συγκεκριμένο πίνακα αφορούν την Παράλληλη Στήριξη.

Η εικόνα αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η Παράλληλη Στήριξη αποτελεί έναν από τους βασικούς μηχανισμούς μέσω των οποίων το δημόσιο σχολείο επιχειρεί να εξασφαλίσει την ισότιμη συμμετοχή μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη σχολική διαδικασία. Όταν οι ανάγκες αυτές παραμένουν ακάλυπτες, το ζήτημα δεν αφορά απλώς έναν αριθμό κενών στον πίνακα. Συνδέεται άμεσα με την καθημερινή λειτουργία των σχολείων, την υποστήριξη των μαθητών και τη δυνατότητα των εκπαιδευτικών να ανταποκριθούν στις πραγματικές ανάγκες των τάξεων.

Παράλληλα, ο πίνακας καταγράφει σημαντικό αριθμό κενών και στη Γενική Παιδεία. Ενδεικτικά, εμφανίζονται 67 θέσεις στον κλάδο ΠΕ60, 42 στον ΠΕ11, 32 στον ΠΕ08, 28 στον ΠΕ06 και 14 στον ΠΕ70, ενώ υπάρχουν και θέσεις σε άλλους κλάδους. Ιδιαίτερη αναφορά απαιτεί και η περίπτωση των νηπιαγωγείων, όπου εμφανίζονται 26 θέσεις ΠΕ06 με μειωμένο ωράριο, ενώ στον πίνακα υπάρχει επίσης μία θέση ΠΕ70 για ΤΕ. Παράλληλα, στις κατηγορίες της Ειδικής Αγωγής καταγράφονται αρκετές ακόμη θέσεις, όπως 18 για ΔΕ01, 4 για ΠΕ21, 1 για ΠΕ25, 4 για ΠΕ23, 5 για ΠΕ29, 6 για ΠΕ28 και 5 για ΠΕ30.

Το σύνολο των αριθμών που εμφανίζονται στον συγκεκριμένο πίνακα φτάνει τις 804 θέσεις. Αυτός ο αριθμός αφορά αποκλειστικά την περιοχή που αποτυπώνεται στον πίνακα και δεν μπορεί από μόνος του να χρησιμοποιηθεί ως μέτρο για το σύνολο της χώρας. Ωστόσο, δείχνει με χαρακτηριστικό τρόπο ότι ακόμη και σε επίπεδο μίας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης οι ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν είναι ιδιαίτερα σημαντικές.

Kενά στα σχολεία: Πώς θα «τρέξει» η β φάση των προσλήψεων αναπληρωτών

Βάσει του επίσημου προγραμματισμού του υπουργείου μετά το μεσημέρι της Τρίτης 29 Σεπτεμβρίου αναμένεται να ανακοινωθούν τα ονόματα των εκπαιδευτικών και των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ που θα προσληφθούν στην Β’ Φάση. Την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου προβλέπεται να εκδοθούν οι αποφάσεις πρόσληψης των αναπληρωτών και να δημοσιευθούν στη Διαύγεια, ώστε να ολοκληρωθεί και τυπικά το συγκεκριμένο στάδιο της διαδικασίας. Στη συνέχεια, την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου οι εκπαιδευτικοί που θα έχουν προσληφθεί αναμένεται να προχωρήσουν στη δήλωση των σχολείων προτίμησης στο ΟΠΣΥΔ, με βάση τις διαθέσιμες θέσεις και τις οδηγίες που θα δοθούν από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Η Παρασκευή 2 Οκτωβρίου αποτελεί το επόμενο κομβικό σημείο, καθώς σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα αναμένεται να πραγματοποιηθεί η τοποθέτηση των αναπληρωτών στις σχολικές μονάδες, αλλά και στα ΚΕΔΑΣΥ όπου προβλέπονται αντίστοιχες ανάγκες. Με την ολοκλήρωση των τοποθετήσεων, οι εκπαιδευτικοί θα γνωρίζουν πλέον τη σχολική μονάδα ή τη δομή στην οποία θα υπηρετήσουν για το νέο σχολικό έτος. Το τελευταίο στάδιο της διαδικασίας αφορά την ανάληψη υπηρεσίας, η οποία σύμφωνα με τον προγραμματισμό θα πραγματοποιηθεί από τη Δευτέρα 5 έως και την Τρίτη 6 Οκτωβρίου. Οι προσληφθέντες θα πρέπει μέσα στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα να παρουσιαστούν στις σχολικές μονάδες ή στις δομές στις οποίες τοποθετήθηκαν και να ολοκληρώσουν τις απαραίτητες διαδικασίες για την ανάληψη των καθηκόντων τους ώστε στις 11 του μήνα να δώσουν το παρών στον αγιασμό στα σχολεία.

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Τι εκτιμάται για τη Γ’ φάση

Παράλληλα με τη Β’ φάση, έχει ήδη ανοίξει η συζήτηση και για τον επόμενο κύκλο προσλήψεων με την Γ’ φάση να αναμένεται να μετακινηθεί προς το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου, προκειμένου να συγκεντρωθούν οι απαιτούμενες πιστώσεις. Σε κάθε περίπτωση η Β φάση των προσλήψεων αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον ώστε να φανεί ο τελικός αριθμός των προσλήψεων και η κατανομή τους ανά περιοχή, ειδικότητα και εκπαιδευτική δομή.Μετά την τοποθέτηση των αναπληρωτών στα σχολεία γίνεται φανερό ποια κενά παραμένουν και ποιες ανάγκες εξακολουθούν να μην έχουν καλυφθεί. Γι’ αυτό και η συζήτηση για τη Β΄ φάση δεν μπορεί να περιοριστεί μόνο στον συνολικό αριθμό των προσλήψεων. Χρειάζεται να εξεταστεί η κατανομή ανά κλάδο, περιοχή και τύπο κενού, αλλά και το πόσα από τα κενά που είχαν καταγραφεί πριν από τη φάση παραμένουν ακάλυπτα μετά την ολοκλήρωσή της. Το επόμενο κρίσιμο στοιχείο είναι, επομένως, πόσες από τις κενές θέσεις θα καλυφθούν στην πράξη και πόσα κενά θα παραμείνουν μετά τη Β΄ φάση. Εκεί θα μπορεί να αποτυπωθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια το πραγματικό μέγεθος των ελλείψεων και αν οι προσλήψεις ανταποκρίθηκαν στις ανάγκες που είχαν καταγραφεί από τις σχολικές μονάδες.