Η Ιαπωνία στην κορυφή, η Αλβανία η μεγαλύτερη ανερχόμενη δύναμη.

Η Ιαπωνία κατακτά την πρώτη θέση στην παγκόσμια κατάταξη τουριστικών προορισμών για το 2026, σύμφωνα με τον νέο Δείκτη Ανάπτυξης Ταξιδιών και Τουρισμού του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ. Η Ευρώπη κυριαρχεί στην πρώτη δεκάδα, με έξι χώρες να βρίσκονται μεταξύ των κορυφαίων προορισμών, ενώ ιδιαίτερη άνοδο καταγράφει η Αλβανία, η οποία αναδεικνύεται ως η ταχύτερα βελτιούμενη χώρα του δείκτη.

Ο δείκτης αξιολογεί παράγοντες και πολιτικές που ευνοούν τη βιώσιμη και ανθεκτική ανάπτυξη του τουρισμού, εξετάζοντας μεταξύ άλλων τις αεροπορικές υποδομές, την ανταγωνιστικότητα των τιμών, την ασφάλεια και την προστασία των ταξιδιωτών.

Στην αξιολόγηση λαμβάνονται υπόψη στοιχεία όπως οι τιμές των ξενοδοχείων, οι απαιτήσεις για βίζα, η αποτελεσματικότητα των δημόσιων συγκοινωνιών, ο αριθμός των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO και η γεωγραφική κατανομή της τουριστικής δραστηριότητας.

Η πρώτη δεκάδα

Ιαπωνία

ΗΠΑ

Ισπανία

Αυστραλία

Γαλλία

Γερμανία

Ηνωμένο Βασίλειο

Κίνα

Ελβετία

Ιταλία

Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, οι συνθήκες που ευνοούν την ανάπτυξη του τουρισμού βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο από την πανδημία και μετά, καθώς το 92% των οικονομιών παρουσίασε βελτίωση σε σχέση με το 2024.

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Η Αλβανία η μεγαλύτερη ανερχόμενη δύναμη

Η Αλβανία καταγράφει τη μεγαλύτερη βελτίωση στον δείκτη, με τη βαθμολογία της να αυξάνεται κατά 7% μέσα σε δύο χρόνια.

Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ αποδίδει την άνοδο, μεταξύ άλλων, στη δυνατότητα της χώρας να προσφέρει στους επισκέπτες μια πιο οικονομική επιλογή σε σύγκριση με γειτονικούς προορισμούς, διατηρώντας παράλληλα ένα ελκυστικό τουριστικό προϊόν.

Η βαθμολογία της βελτιώθηκε χάρη στην αναβάθμιση των αεροπορικών υποδομών και των τουριστικών υπηρεσιών.

Οι χώρες με τη μεγαλύτερη βελτίωση στον δείκτη είναι:

Αλβανία

Βιετνάμ

Λάος

Κατάρ

Μαλαισία

Ταϊλάνδη

Φιλιππίνες

Μαρόκο

Νεπάλ

Σρι Λάνκα

Με πληροφορίες από Euronews.com