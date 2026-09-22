Εντολή να τεθεί σε αναστολή και κατ’ οίκον περιορισμό η επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών της Αλβανίας.

Ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε σε βάρος της επικεφαλής της κρατικής υπηρεσίας πληροφοριών στην Αλβανία (SHISH), Βλόρα Χισένι, ενώ δόθηκε εντολή να τεθεί σε αναστολή και κατ’ οίκον περιορισμό.

Η εισαγγελία κατά της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος (Spak) ανακοίνωσε την έκδοση του εντάλματος σύλληψης σε βάρος της Βλόρα Χισένι, όπως και ότι διέταξε να τεθεί σε αναστολή και κατ’ οίκον περιορισμό, καθώς θεωρείται ύποπτη για αποκάλυψη απόρρητων πληροφοριών.

Οι κινήσεις αυτές έγιναν στο πλαίσιο έρευνας για διαφθορά, στην οποία εμπλέκεται και ανώτερος αξιωματούχος της αστυνομίας. Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, η Χισένι- που είναι επικεφαλής της SHISH από το 2023, δεν βρίσκεται στην Αλβανία. Ο διορισμός της Χισένι είχε προκαλέσει αντιδράσεις στην Αλβανία, λόγω της κοσοβάρικης υπηκοότητάς της και επειδή είχε διατελέσει το Νο2 στην υπηρεσία πληροφοριών του Κοσόβου, από την οποία αποπέμφθηκε.

Ο πρώην αρχηγός της αστυνομίας, Ιλίρ Πρόντα, ο οποίος αποπέμφθηκε νωρίτερα φέτος, εμφανίστηκε επίσης ενώπιον της Spak το πρωί της Τρίτης, για την ίδια υπόθεση. Στο στόχαστρο της έρευνας είναι επίσης οι επιχειρηματίες Ερμάλ Μπεκίρι και Εργκίς Αγκάσι, οι οποίοι συνελήφθησαν τον Αύγουστο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ/ AFP