Η ουκρανική υπηρεσία υποστήριξε ότι η απόφαση των αλβανικών αρχών αποτελεί παράδειγμα διεθνούς συνεργασίας για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των κυρώσεων και τον περιορισμό των θαλάσσιων εμπορικών οδών μέσω των οποίων, σύμφωνα με το Κίεβο, η Ρωσία επιχειρεί να παρακάμψει τους δυτικούς περιορισμούς.

Οι αλβανικές αρχές απαγόρευσαν την είσοδο στο λιμάνι του Δυρραχίου στο δεξαμενόπλοιο «Hanuman», το οποίο οι ουκρανικές υπηρεσίες πληροφοριών συνδέουν με τον λεγόμενο «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας. Η απόφαση χαιρετίστηκε από το Κίεβο ως «σημαντική επίδειξη διεθνούς αλληλεγγύης» στην εφαρμογή των κυρώσεων κατά της Μόσχας.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το Λιμεναρχείο του Δυρραχίου δεν επέτρεψε στο «Hanuman» να εισέλθει στο λιμάνι στις 29 Αυγούστου. Το δεξαμενόπλοιο έπλεε υπό σημαία Σιέρα Λεόνε και είχε προηγουμένως χαρακτηριστεί από τη Διεύθυνση Πληροφοριών του ουκρανικού υπουργείου Άμυνας, γνωστή ως GUR, ως σκάφος που εντάσσεται στο δίκτυο πλοίων που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων.

Η ουκρανική υπηρεσία υποστήριξε ότι η απόφαση των αλβανικών αρχών αποτελεί παράδειγμα διεθνούς συνεργασίας για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των κυρώσεων και τον περιορισμό των θαλάσσιων εμπορικών οδών μέσω των οποίων, σύμφωνα με το Κίεβο, η Ρωσία επιχειρεί να παρακάμψει τους δυτικούς περιορισμούς.

«Η απόφαση της Αλβανίας να μην επιτρέψει την είσοδο του "Hanuman" στο λιμάνι της είναι μια σημαντική επίδειξη διεθνούς αλληλεγγύης στην επιβολή κυρώσεων», ανέφερε η GUR, προσθέτοντας ότι η συνεργασία της Ουκρανίας με τους διεθνείς εταίρους της περιορίζει σταδιακά τη δυνατότητα της Μόσχας να χρησιμοποιεί θαλάσσιες εμπορικές οδούς για την παράκαμψη των μέτρων.

Τι υποστηρίζει η Ουκρανία

Κατά τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η ουκρανική υπηρεσία πληροφοριών, από τις αρχές του 2025 το «Hanuman» έχει μεταφέρει τουλάχιστον 452.000 τόνους καυσίμων από τη Ρωσία. Πολλά από τα ταξίδια του φέρεται να ξεκίνησαν από το Νοβοροσίσκ, ένα από τα σημαντικότερα ρωσικά λιμάνια στη Μαύρη Θάλασσα, με προορισμούς μεταξύ άλλων την Τουρκία, τη Σενεγάλη και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Το πλοίο φέρεται επίσης να έχει κινηθεί προς περιοχή μεταφόρτωσης φορτίων από πλοίο σε πλοίο κοντά στην Αυγούστα της Ιταλίας.

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Η GUR υποστηρίζει ακόμη ότι η Altoprae Marine, εταιρεία με έδρα το Νοβοροσίσκ, παρείχε υλικοτεχνική υποστήριξη για τα συγκεκριμένα ταξίδια. Η ουκρανική πλευρά συνδέει την εταιρεία με πρόσωπα που βρίσκονται στον κύκλο του Ρώσου επιχειρηματία Γκενάντι Τιμτσένκο, ο οποίος βρίσκεται υπό δυτικές κυρώσεις και θεωρείται επί χρόνια στενός σύμμαχος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

Παράλληλα, οι ουκρανικές υπηρεσίες συνδέουν την Altoprae Marine με δραστηριότητες πλοίων της Rosewood Shipping, εταιρείας η οποία, σύμφωνα με τους ίδιους ισχυρισμούς, ελέγχεται από την Οξάνα Μαρτσένκο, σύζυγο του φιλορώσου Ουκρανού πολιτικού Βίκτορ Μεντβεντσούκ. Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί προέρχονται από τις ουκρανικές αρχές και δεν προκύπτει από τις διαθέσιμες πληροφορίες ανεξάρτητη επιβεβαίωσή τους.

Ο αποκαλούμενος ρωσικός «σκιώδης στόλος» αποτελείται από ένα ευρύ δίκτυο δεξαμενόπλοιων που, σύμφωνα με δυτικές και ουκρανικές αρχές, χρησιμοποιείται για τη συνέχιση των εξαγωγών ρωσικού πετρελαίου παρά τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν μετά τη ρωσική εισβολή πλήρους κλίμακας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022. Πολλά από τα πλοία αυτά κινούνται υπό σημαίες τρίτων χωρών και διαθέτουν περίπλοκες ή δυσδιάκριτες δομές ιδιοκτησίας και διαχείρισης.

Οι χώρες της G7 και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν επιβάλει από τα τέλη του 2022 περιορισμούς στη θαλάσσια μεταφορά ρωσικού πετρελαίου, συμπεριλαμβανομένου ανώτατου ορίου τιμής και μέτρων που αφορούν την ασφάλιση, τη χρηματοδότηση και άλλες υπηρεσίες που συνδέονται με τη μεταφορά του.

Η Αλβανία, η οποία είναι μέλος του ΝΑΤΟ και υποψήφια προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει ευθυγραμμιστεί με τις ευρωπαϊκές κυρώσεις κατά της Ρωσίας μετά την εισβολή στην Ουκρανία.

Στοιχεία θαλάσσιας κυκλοφορίας αναφέρουν ότι το «Hanuman» είχε επισκεφθεί ξανά το λιμάνι του Δυρραχίου τον Νοέμβριο του 2025. Έρευνα που δημοσιεύθηκε τον Μάιο του 2026 το συμπεριέλαβε σε κατάλογο πλοίων που θεωρούνται ύποπτα για μεταφορά ρωσικού πετρελαίου ή σιτηρών που, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, προέρχονται από ουκρανικά εδάφη υπό ρωσική κατοχή.