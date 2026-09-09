To Netflix ανοίγει μια μικρή πόρτα στις κινηματογραφικές αίθουσες, κάνοντας δύο κινήσεις - ματ για πρώτη φορά στην ιστορία του.

To Netflix αποφάσισε να εισχωρήσει πιο βαθιά στην αγορά του κινηματογράφου, ανακοινώνοντας για πρώτη φορά τα έσοδα από τα εισιτήρια για μια σειρά ταινιών που θα παρουσιάσει στη μεγάλη οθόνη, σύμφωνα με το Variety.

Ο streamer πρόκειται να ξεκινήσει να ανακοινώνει τα έσοδα από τα εισιτήρια με την επερχόμενη ταινία του και υποψήφια για Όσκαρ, «La Bola Negra», ένα queer δράμα που απέκτησε μετά την πολυδιαφημισμένη πρεμιέρα του στις Κάννες νωρίτερα φέτος. Η ταινία θα βγει στις αίθουσες στις 16 Οκτωβρίου, πριν από την πρεμιέρα στο Netflix στις 2 Δεκεμβρίου, εξασφαλίζοντας έτσι μια περίοδο προβολής στις αίθουσες 47 ημερών, η οποία είναι η μεγαλύτερη που έχει υπάρξει ποτέ για ταινία της πλατφόρμας.

Επίσης, θα ανακοινωθούν τα έσοδα από το box office για ταινίες όπως: το «The Further Mis-Adventures of Cliff Booth» του Ντέιβιντ Φίντσερ με πρωταγωνιστή τον Μπραντ Πιτ, η οποία θα προβληθεί αποκλειστικά σε IMAX για δύο εβδομάδες την Ημέρα των Ευχαριστιών, η ταινία της Γκρέτα Γκέργουιγκ «The Chronicles of Narnia: The Magician’s Nephew» που βγαίνει τον Φεβρουάριο του 2027 και θα προβάλλεται για περίπου 50 ημέρες, καθώς και η ταινία κινουμένων σχεδίων «Charlie vs. the Chocolate Factory» που κάνει έξοδο τον Νοέμβριο του 2027 και θα παίζεται στα σινεμά για περίπου 47 ημέρες.

Στροφή 180 μοιρών από το Netflix και στον χρόνο προβολής στη μεγάλη οθόνη

Πρόκειται για μια σημαντική στροφή 180 μοιρών για το Netflix, το οποίο επί χρόνια απέφευγε να δημοσιοποιήσει στοιχεία για τα εισιτήρια των ελάχιστων ταινιών του που κυκλοφορούσαν και στις αίθουσες, όπως οι: «Roma» του Αλφόνσο Κουαρόν, «The Irishman» του Μάρτιν Σκορσέζε και «Glass Onion» του Ράιαν Τζόνσον. Αξιοσημείωτο είναι ότι δεν ανακοίνωσε στοιχεία ούτε για την περιορισμένη διανομή της πιο δημοφιλούς ταινίας στην ιστορία του, «K-Pop Demon Hunters», η οποία, σύμφωνα με πηγές του κινηματογραφικού κλάδου που μίλησαν στο TheWrap, απέφερε 18 εκατομμύρια δολάρια σε δύο μόλις ημέρες τον Αύγουστο του 2025 (!), χαρίζοντας στο Netflix την πρώτη του θέση στο box office.

Αυτή η έλλειψη δημοσιοποίησης των στοιχείων, σε συνδυασμό με την απροθυμία του Netflix να δεσμευτεί για ουσιαστικά χρονικά περιθώρια, είχε προκαλέσει μεγάλη δυσαρέσκεια τόσο στους ιδιοκτήτες κινηματογραφικών αιθουσών όσο και στα ανταγωνιστικά στούντιο. Τώρα, η απόφαση να ακολουθήσει τα άλλα στούντιο στην ανακοίνωση των αριθμών, αναμένεται να αναθερμάνει τις σχέσεις τους.



Η κίνηση - ματ, φαίνεται να έχει γίνει στο CinemaCon στο Λας Βέγκας τον περασμένο Απρίλιο, όπου ο Τεντ Σαράντος του Netflix συναντήθηκε με σημαντικά στελέχη της κινηματογραφικής αγοράς, σε μια προσπάθεια να αποκαταστήσει τις σχέσεις με αλυσίδες κινηματογραφικών αιθουσών που στο παρελθόν είχαν αρνηθεί να προβάλουν τις ταινίες της πλατφόρμας λόγω περιορισμένου χρονικού διαστήματος προβολής.



To Netflix φαίνεται πλέον να κάνει πίσω σε αυτό το μέτωπο [σ.σ το μικρό χρονικό διάστημα προβολής], με ταινίες που θεωρεί ότι δικαιολογούν πλήρη κινηματογραφική διανομή ή, στην περίπτωση ορισμένων σκηνοθετών όπως η Γκέργουιγκ, που τίθεται ως προϋπόθεση από τον δημιουργό του έργου.

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Ας κρατήσουμε μικρό καλάθι...

Ωστόσο, ο streamer δεν έχει ανοίξει διάπλατα την πόρτα στις κινηματογραφικές αίθουσες, καθώς αναμένεται να κυκλοφορεί μόνο ορισμένες ταινίες ετησίως, σε αντίθεση με το πλήρες πρόγραμμα των 15 ή περισσότερων ταινιών από άλλα στούντιο, όπως η Amazon MGM, η οποία θα αρχίσει να διανέμει τις ταινίες της διεθνώς το επόμενο έτος.

Ομολογουμένως, το γεγονός ότι ένας από τους πιο ισχυρούς τεχνολογικούς κολοσσούς στον κόσμο θα επανεξετάσει, έστω και ελαφρώς, τη στάση του απέναντι στις κινηματογραφικές αίθουσες θα αποτελούσε σημαντική ώθηση για αυτές.

Καλά όλα αυτά, αλλά το ίδιο καλό θα ήταν να κρατάμε μικρό καλάθι όσον αφορά το Netflix. Θυμίζουμε ότι σε παλαιότερη συνένεντευξή του, ο Σαράντος είχε προετοιμάσει το έδαφος λέγοντας ότι «μπορεί να μας δείτε να κάνουμε πράγματα που δεν έχουμε κάνει πριν» με τις κινηματογραφικές αίθουσες, αλλά επέμεινε ότι η εταιρεία δίνει προτεραιότητα στο streaming, όπως πάντα. Ο Σαράντος δεν έχει κρύψει με τις δηλώσεις τους δημόσια, ότι υποτιμούσε την ιδέα ενός ισχυρού κινηματογραφικού παραθύρου, χαρακτηρίζοντάς την μάλιστα «ξεπερασμένη έννοια» σε σύγκριση με το επιχειρηματικό μοντέλο του, που βασίζεται στην παραγγελία και τη μαζική παρακολούθηση.



Και τα νούμερα φαίνεται να τον δικαιώνουν. Οι πρωτότυπες παραγωγές σε streaming αποτελούσαν 12 από τις 20 πιο δημοφιλείς ταινίες σε όλο τον κόσμο φέτος, σύμφωνα με μια έκθεση του 2026 από τη Nielsen.