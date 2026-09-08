Στο πρώτο εξάμηνο αναγνωρίστηκαν μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες 1,6 εκατ. ευρώ, ενώ για το σύνολο του 2026 εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε 10,7 εκατ. ευρώ.

Αύξηση 7,6% κατέγραψαν οι πωλήσεις του Ομίλου Fourlis κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, φθάνοντας τα 284 εκατ. ευρώ, με την πορεία να υποστηρίζεται από τη θετική συγκρίσιμη επίδοση (like-for-like) και την επέκταση του δικτύου. Το μικτό κέρδος αυξήθηκε κατά 4,9%, στα 132,6 εκατ. ευρώ, ενώ το περιθώριο μικτού κέρδους διαμορφώθηκε στο 46,7%. Σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας, το EBITDA ανήλθε σε 27,7 εκατ. ευρώ, έναντι 30,8 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025, ενώ το EBIT διαμορφώθηκε σε ζημίες 1,6 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 6 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Σύμφωνα με τον Όμιλο, η κερδοφορία επηρεάστηκε από τις πληθωριστικές πιέσεις στο λειτουργικό κόστος, το επιχειρηματικό περιβάλλον στη Ρουμανία, καθώς και από τα προγραμματισμένα κόστη που συνδέονται με τις επενδύσεις ανάπτυξης και τον εξορθολογισμό του δικτύου. Στο πρώτο εξάμηνο αναγνωρίστηκαν μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες 1,6 εκατ. ευρώ, ενώ για το σύνολο του 2026 εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε 10,7 εκατ. ευρώ.

Ο Όμιλος βρίσκεται παράλληλα σε διαδικασία λειτουργικού μετασχηματισμού, με τις σχετικές παρεμβάσεις να αναμένεται να δημιουργήσουν επαναλαμβανόμενα ετήσια οφέλη άνω των 9 εκατ. ευρώ από το 2027. Στον κλάδο Οικιακού Εξοπλισμού και Επίπλων, στον οποίο περιλαμβάνεται η IKEA, οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε 172,9 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 3,7% από τα 166,7 εκατ. ευρώ του πρώτου εξαμήνου του 2025. Το νέο Κέντρο Διανομής της InterIKEA ολοκληρώθηκε και από τον Ιούλιο βρίσκεται σε φάση έναρξης λειτουργίας, ενώ συνεχίζεται η ανάπτυξη του δικτύου καταστημάτων.

Υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης παρουσίασε ο κλάδος Αθλητικών Ειδών, με τις INTERSPORT και Foot Locker να καταγράφουν συνολικές πωλήσεις 109,5 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 14,2%. Η εξέλιξη συνδέεται κυρίως με την επέκταση του δικτύου της Foot Locker και τη ζήτηση στις περισσότερες αγορές. Η Ρουμανία εξακολουθεί να επηρεάζει αρνητικά τα αποτελέσματα του κλάδου.

Οι πωλήσεις της Holland & Barrett στον κλάδο Υγείας και Ευεξίας ανήλθαν σε 1,8 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 16,3% σε ετήσια βάση. Στις σημαντικές εξελίξεις της περιόδου περιλαμβάνεται η πώληση του 50% της έμμεσης συμμετοχής του Fourlis στο Sofia South Ring Mall έναντι 49,35 εκατ. ευρώ. Η συναλλαγή αναμένεται να αποφέρει καθαρό κέρδος 9,3 εκατ. ευρώ, με τα έσοδα να κατευθύνονται κατά κύριο λόγο στη μείωση του καθαρού δανεισμού.

Η θετική πορεία των πωλήσεων συνεχίστηκε και μετά το τέλος του εξαμήνου. Έως τις 5 Σεπτεμβρίου, οι πωλήσεις του Ομίλου εμφάνιζαν αύξηση περίπου 6%, με τον κλάδο Οικιακού Εξοπλισμού και Επίπλων στο +2% και τα Αθλητικά Είδη στο +12%.

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Για το σύνολο του 2026, ο Fourlis διατηρεί τις εκτιμήσεις του για πωλήσεις περίπου 645 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 8,6%, μικτό περιθώριο περίπου 46,5% και EBIT μεταξύ 15 και 17 εκατ. ευρώ. Η εκτίμηση για το EBIT περιλαμβάνει μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες μετασχηματισμού και αναδιοργάνωσης ύψους 10,7 εκατ. ευρώ.