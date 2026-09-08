Το προσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε στα 9,1 εκατ. ευρώ, από 9 εκατ. ευρώ, με το σχετικό περιθώριο επί των εσόδων από μισθώματα να ανέρχεται σε 85%.

Αύξηση 25% κατέγραψαν τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά από φόρους της BriQ Properties στο πρώτο εξάμηνο του 2026, τα οποία ανήλθαν σε 6,8 εκατ. ευρώ, έναντι 5,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Τα έσοδα από μισθώματα διαμορφώθηκαν στα 10,7 εκατ. ευρώ, έναντι 10,9 εκατ. ευρώ πέρυσι. Η μικρή υποχώρηση αποδίδεται στη μείωση του αριθμού των επενδυτικών ακινήτων μετά την πώληση οκτώ ακινήτων εντός του 2025, με την απώλεια εσόδων να αντισταθμίζεται σε μεγάλο βαθμό από αναπροσαρμογές και τροποποιήσεις υφιστάμενων μισθώσεων. Τα κέρδη από αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων ανήλθαν σε 6,7 εκατ. ευρώ, από 2,3 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα. Παράλληλα, τα άμεσα έξοδα που σχετίζονται με ακίνητα, μαζί με τον ΕΝΦΙΑ και τα λοιπά λειτουργικά έξοδα, μειώθηκαν κατά 18% στα 1,6 εκατ. ευρώ.

Το προσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε στα 9,1 εκατ. ευρώ, από 9 εκατ. ευρώ, με το σχετικό περιθώριο επί των εσόδων από μισθώματα να ανέρχεται σε 85%. Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 21%, στα 7,3 εκατ. ευρώ, εξέλιξη που συνδέεται με τη μείωση του κόστους δανεισμού και του συνολικού δανεισμού σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Τα κεφάλαια από λειτουργικές δραστηριότητες, FFO, ενισχύθηκαν επίσης κατά 25%, στα 6,1 εκατ. ευρώ. Σε επίπεδο ανά μετοχή, τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 0,145 ευρώ, ενώ τα FFO ανά μετοχή ανήλθαν σε 0,130 ευρώ.

Στο τέλος Ιουνίου, η αξία του χαρτοφυλακίου ακινήτων της BriQ ανήλθε σε 296 εκατ. ευρώ και περιλάμβανε 52 ακίνητα, έναντι 282 εκατ. ευρώ και 51 ακινήτων στο τέλος του 2025. Κατά το πρώτο εξάμηνο πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις ύψους 7,2 εκατ. ευρώ, μεταξύ άλλων στη Μεταμόρφωση, στην Καλλιθέα και στο Logistics Park Ασπροπύργου. Τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν κατά 6,2% στα 184,5 εκατ. ευρώ, ενώ η καθαρή αξία ενεργητικού ανά μετοχή διαμορφώθηκε στα 3,87 ευρώ. Ο συνολικός δανεισμός ανήλθε σε 106 εκατ. ευρώ, με το Net LTV στο 34,4%.

Μετά την έγκριση των αποτελεσμάτων, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προσωρινό μέρισμα 0,10 ευρώ ανά μετοχή, συνολικού ύψους 4,8 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 25% σε σχέση με πέρυσι. Η διανομή προγραμματίζεται για τις 26 Νοεμβρίου 2026. Για το σύνολο του 2026, η διοίκηση εκτιμά ότι τα καθαρά προς διανομή κέρδη θα κινηθούν υψηλότερα σε σχέση με το 2025, με έμφαση στην ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου και στη διατήρηση υψηλής μερισματικής απόδοσης.