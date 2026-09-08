Η ΔΥΠΑ χαρακτηρίζει «απολύτως ψευδή» τον ισχυρισμό ότι το περίπτερο κόστισε 300.000 ευρώ και υπογραμμίζει ότι όλα τα οικονομικά και τεχνικά στοιχεία της διαδικασίας είναι δημόσια και διαθέσιμα.

Στη διάψευση των ισχυρισμών ότι το περίπτερό της στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης κόστισε 300.000 ευρώ προχωρά η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), μετά τις αναρτήσεις και τις καταγγελίες που προκάλεσαν αντιδράσεις.

Όπως διευκρινίζει η ΔΥΠΑ, η σχετική σύμβαση ανέρχεται σε 153.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή 189.720 ευρώ με ΦΠΑ. Σύμφωνα με την υπηρεσία, το ποσό δεν αφορά αποκλειστικά την κατασκευή του περιπτέρου, αλλά ένα συνολικό έργο για την παρουσία της στη ΔΕΘ.

Τι περιλαμβάνει η σύμβαση

Σύμφωνα με τη ΔΥΠΑ, το συνολικό αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει την κατασκευή και τον πλήρη εξοπλισμό περιπτέρου 150 τ.μ., εκτυπώσεις, εικαστικά και ειδικές κατασκευές, LedWall 22 τ.μ. και οθόνη 75 ιντσών, φωτισμό, ηχητικό εξοπλισμό και μικροφωνική εγκατάσταση, φωτογραφική και βιντεοληπτική κάλυψη, παραγωγή τριών ξεχωριστών βίντεο, παραγωγή και branding 3.000 USB sticks, καθώς και την οργάνωση εκδηλώσεων κατά τη διάρκεια της ΔΕΘ. Η ΔΥΠΑ υποστηρίζει, επομένως, ότι ο αριθμός των 300.000 ευρώ δεν αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη σύμβαση και ειδικά όχι στην κατασκευή του περιπτέρου.

Όπως αναφέρει η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, η ανάθεση έγινε μέσω ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή. Ο αρχικός προϋπολογισμός ανερχόταν σε 180.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, ενώ η τελική συμβατική τιμή διαμορφώθηκε στα 153.000 ευρώ, δηλαδή 27.000 ευρώ χαμηλότερα, με έκπτωση περίπου 15%. Μάλιστα, σύμφωνα με τη ΔΥΠΑ, παρότι η σύμβαση προέβλεπε τέσσερις εκδηλώσεις, τελικά πραγματοποιήθηκαν πέντε, ενώ προστέθηκε και ειδική κατασκευή για την υποστήριξη της μετάφρασης, χωρίς αύξηση του συμβατικού τιμήματος.

Κλείνοντας σημειώνεται από την ΔΥΠΑ ότι «Η κριτική είναι θεμιτή και πάντοτε χρήσιμη. Η διακίνηση, όμως, ενός ανύπαρκτου ποσού 300.000 ευρώ, το οποίο παρουσιάζεται μάλιστα ως κόστος μόνο του περιπτέρου, δεν είναι κριτική. Είναι παραπληροφόρηση. Όλα τα οικονομικά και τεχνικά στοιχεία της διαδικασίας είναι δημόσια, αναρτημένα και διαθέσιμα σε κάθε ενδιαφερόμενο. Πριν αναπαραχθούν εντυπωσιακοί αριθμοί, αρκεί ένας απλός έλεγχος των επίσημων εγγράφων.»