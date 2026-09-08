«Ο μόνος τρόπος για να δοθεί κάτι επιπλέον είναι είτε να μειωθούν οι δαπάνες ή να έχουμε παραπάνω πόρους», είπε ο Θάνος Πετραλιάς.

«Εξαιρετικά δύσκολο να υπάρξουν νέα μέτρα», τόνισε ο Θάνος Πετραλιάς, στα Παραπολιτικά 90,1. Ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών επεσήμανε ότι ο μόνος τρόπος για να δοθούν επιπλέον μέτρα είναι είτε να μειωθούν οι δαπάνες ή να έχουμε παραπάνω πόρους.

Σε ό,τι αφορά στο τέλος επιτηδεύματος είπε ότι «θα νομοθετηθεί μαζί και για την Αττική. Ξεκινάμε από την περιφέρεια και ερχόμαστε μετά, με τα δημοσιονομικά περιθώρια που έχουμε, και το καταργούμε και στην Αττική. Εκτός της Αττικής από 01/01/27 και στην Αττική 50% μείωση το ’28 και κατάργηση το ’29».

Τέλος, διευκρίνισε ότι το μεγαλύτερο μέρος των μέτρων θα νομοθετηθεί άμεσα. «Πιστεύω ότι μέσα με τέλη Οκτωβρίου θα έχουμε τον νόμο», είπε χαρακτηριστικά.

Αναλυτικά:

«Οι στόχοι βγαίνουν με το όριο δαπανών το οποίο είναι προκαθορισμένο από την Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή έχουμε συμφωνήσει με την Κομισιόν κάποια όρια δαπανών κι αυτά τα μέτρα το εξαντλούν για το ’26 και το ’27 και η προβολή μας για τα επόμενα έτη. Παρουσιάσαμε το σύνολο των μέτρων για την επόμενη τετραετία με βάση τις προβλέψεις που έχουμε αυτή τη στιγμή. Ο μόνος τρόπος για να δοθεί κάτι επιπλέον είναι είτε να μειωθούν οι δαπάνες ή να έχουμε παραπάνω πόρους», είπε και συνέχισε: «Έγινε μεγάλη προσπάθεια και πραγματικά εξαντλήθηκαν όλα τα περιθώρια για να παρουσιαστεί ένα πακέτο μέτρων που να μπορεί να πιάσει όλες τις κοινωνικές ομάδες και να μπορούν να δουν όλοι τον εαυτό τους. Προσπαθήσαμε να κάνουμε το καλύτερο με τα διαθέσιμα όρια που έχουμε. Δεν θα παραβούμε τα όρια δαπανών. Δέκα χώρες είναι σε διαδικασία υπερβολικού ελλείματος κι αν τα παραβείς μπαίνεις αυτόματα, δεν θα επιτρέψουμε ποτέ-ποτέ να μπούμε σε αυτή την κατάσταση».

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Σε ερώτηση που δέχθηκε για το αν αποκλείει να βρεθούν χρήματα από περικοπές δαπανών, απάντησε: «Είναι εξαιρετικά δύσκολο. Για να βγουν αυτά τα μέτρα έχουμε κάνει screening όλο τον προϋπολογισμό γραμμή - γραμμή κι έχουμε πραγματικά κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί να γίνει».

Ικανοποιούμε τα αιτήματα για τους ελεύθερους επαγγελματίες»

«Είχαμε πέντε αιτήματα τα οποία ικανοποιούνται και τα πέντε. Τεκμαρτό ελευθέρων επαγγελματιών, οι δύο σημαντικότερες προσαυξήσεις καταργούνται. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες μαζί με την μείωση του φόρου συντελεστών, θα έχουν μείωση φόρου 570 εκ. όσα είναι το τεκμαρτό. Αντισταθμίζεται πλήρως, δηλαδή η συνολική επιβάρυνση του τεκμαρτού γυρίζει πίσω από τον Μάρτιο. Δεύτερο μέτρο, η κατάργηση του φόρου επιτηδεύματος. Το 2027 γίνεται σε όλη την περιφέρεια εκτός Αττικής και συνεχίζεται μετά και στην Αττική. Το τρίτο αίτημα, είχαμε από την αγορά για επιταχυνόμενες αποσβέσεις για μηχανολογικό εξοπλισμό. Ένα αναπτυξιακό μέτρο, πάρα πολύ ουσιαστικό ξεκινάει 01/01//27. Είχαμε αίτημα για χρηματοδότηση 1,5 δις για μικρές επιχειρήσεις, αποκλειστικά θα πάει στο Ταμείο Ανάκαμψης, ξεκινάει το ’27. Και είχαμε και το πέμπτο αίτημα που ήταν η προκαταβολή φόρου. Μόνο αυτό, ένα από τα πέντε, θα γίνει σταδιακά γιατί το 5% κοστίζει 400 εκ. το χρόνο», είπε χαρακτηριστικά.

Τέλος επιτηδεύματος

«Θα νομοθετηθεί μαζί και για την Αττική. Είπαμε, εκτός της Αττικής από 01/01/27 και στην Αττική 50% μείωση το ’28 και κατάργηση το ’29. Ξεκινάμε πρώτο μέτρο για όλη την περιφέρεια γιατί εκεί πρέπει να παραμείνουν οι επιχειρήσεις, είναι θέμα βιώσιμο για τη χώρα. Ξεκινάμε από την περιφέρεια και ερχόμαστε μετά, με τα δημοσιονομικά περιθώρια που έχουμε, και το καταργούμε και στην Αττική άρα έχει να κάνει η προτεραιοποίηση με βάση το δημοσιονομικό χώρο που έχουμε.

Σχετικά με τις δηλώσεις του κ.Μπρατάκου ότι τα μέτρα κινούνται προς την σωστή κατεύθυνση ωστόσο δεν ανταποκρίνονται στο σύνολο της επιχειρηματικότητας και εξέφρασε δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι δεν υπήρξε ανακοίνωση για τις 120 δόσεις», είπε για το τέλος επιτηδεύματος και συνέχισε για την κριτική Μπρατάκου:

«Μιλάω με τον κ. Μπράτακο, δεν το είπε έτσι. Ο κ.Μπρατάκος το είπε με άλλο τρόπο ότι θα ήθελε η προκαταβολή φόρου να είναι νωρίτερα. Πολλές από τις προτάσεις που μας έδωσε ο κ. Μπράτακος… καταρχήν έχουμε κάνει τις 72 δόσεις που τρέχουν αυτή τη στιγμή, και 240 και παραπάνω δόσεις μπορούν να μπουν μέχρι τον εξωδικαστικό με κριτήρια όμως γιατί δεν μπορούμε να επιβραβεύσουμε κάποιον που δεν πληρώνει ενώ έχει σε σχέση με αυτόν που δεν πληρώνει … Άρα έχουμε 72 για τον γενικό πληθυσμό λέμε όμως με κριτήρια, ανάλογα με την ικανότητα του καθενός να αποπληρώσει, μπορεί να πάει και στις παραπάνω δόσεις. Ο κ. Μπρατάκος έχει δώσει πάρα πολύ ουσιαστικές προτάσεις που τις λάβαμε υπόψιν… Νομίζω ότι αν του μιλήσετε ξανά θα δείτε ότι δεν είπε έτσι, είπε ότι θα ήθελε η προκαταβολή φόρου να είναι νωρίτερα κι αυτό το καταλαβαίνουμε αλλά το κόστος είναι 400εκ. και αναγκαστικά για δημοσιονομικούς λόγους πρέπει να γίνει σταδιακά».

Καταλήγοντας τόνισε: «Όλα τα μέτρα που ξεκινούν από το φορολογικό έτος ’27 και είναι να εφαρμοστούν το επόμενο διάστημα θα νομοθετηθούν. Πιστεύω ότι μέσα με τέλη Οκτωβρίου θα έχουμε τον νόμο».