Τι αναφέρει σε ανάρτησή του.

Στην υποψηφιότητα του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη για την προεδρία του Eurogroup, αναφέρθηκε ο Υφυπουργος Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς.

Ο ίδιος έκανε την ακόλουθη ανάρτηση στα social media:

«Η υποψηφιότητα του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών της Ελλάδας Κυριάκου Πιερρακάκη για την προεδρία του Eurogroup αποτελεί διεθνής αναγνώριση των επιτευγμάτων της χώρας μας. Ο Κυριάκος Πιερρακάκης που τυγχάνει να τον γνωρίζω από τα φοιτητικά μας χρόνια είναι ένας άνθρωπος ευφυής, μεθοδικός και καινοτόμος που εργάζεται για την αναβάθμιση της χώρας μας. Σε αυτή την προσπάθεια είμαστε όλοι μαζί!».