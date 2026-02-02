Μια λανθασμένη αριθμητική σειρά είναι ένας τύπος ερώτησης όπου δίνεται μια ακολουθία αριθμών, στην οποία ένας αριθμός δεν ακολουθεί τον σωστό κανόνα που διέπει τη σειρά. Ο υποψήφιος καλείται να εντοπίσει ποιος αριθμός «χαλάει» το μοτίβο, αναγνωρίζοντας τη μαθηματική λογική που εφαρμόζεται στους υπόλοιπους αριθμούς.

Οι ερωτήσεις αυτές βασίζονται στην ικανότητα αναγνώρισης αριθμητικών προτύπων, όπως προσθέσεις, αφαιρέσεις, πολλαπλασιασμοί, διαιρέσεις ή συνδυασμοί διαφορετικών πράξεων. Συχνά εμφανίζονται και πιο σύνθετες λογικές, όπως εναλλασσόμενοι κανόνες ή διαφορές μεταξύ διαδοχικών όρων της σειράς.

Οι λανθασμένες αριθμητικές σειρές χρησιμοποιούνται ευρέως σε διαγωνισμούς τραπεζών αλλά και σε εξετάσεις αριθμητικού συλλογισμού, καθώς δεν ελέγχουν απλώς υπολογιστικές δεξιότητες, αλλά κυρίως την αναλυτική σκέψη, την παρατηρητικότητα και την ταχύτητα επεξεργασίας πληροφοριών.

Το βασικό ζητούμενο σε τέτοιου είδους ερωτήσεις δεν είναι οι πολύπλοκοι υπολογισμοί, αλλά η γρήγορη κατανόηση της λογικής της σειράς. Ο υποψήφιος που εξασκείται συστηματικά στην αναγνώριση μοτίβων μπορεί να εντοπίσει τον λανθασμένο αριθμό αποτελεσματικά, ακόμη και υπό συνθήκες χρονικής πίεσης.

Παρακάτω μπορείτε να εξασκηθείτε στις δέκα (10) ερωτήσεις λανθασμένης αριθμητικής σειράς. Κάθε ερώτηση συνοδεύεται από επιλογές, τη σωστή απάντηση και μια σύντομη εξήγηση για να σας βοηθήσει να κατανοήσετε τη λογική. Μόνο επιλύοντας συνέχεια συλλογισμούς (οποιουδήποτε τύπου) θα βελτιώσετε την ταχύτητα και την ακρίβειά σας για τις επερχόμενες γραπτές εξετάσεις του ΑΣΕΠ.

1η ερώτηση

Ποιος αριθμός είναι λανθασμένος στη σειρά;

Α) 15

Β) 26

Γ) 35

Δ) 48

Ε) 63

Επεξήγηση σωστής απάντησης: Η λογική της σειράς βασίζεται στην πρόσθεση διαδοχικών περιττών αριθμών. Συγκεκριμένα, από τον πρώτο αριθμό προσθέτουμε κάθε φορά τον επόμενο περιττό αριθμό: 3 + 5 = 8, 8 + 7 = 15. Στη συνέχεια, 15 + 9 θα έπρεπε να δώσει 24, όμως στη σειρά εμφανίζεται ο αριθμός 26, ο οποίος δεν ακολουθεί το μοτίβο. Αν συνεχίσουμε σωστά το μοτίβο, έχουμε 24 + 11 = 35, 35 + 13 = 48 και 48 + 15 = 63. Επομένως, ο αριθμός 26 είναι λανθασμένος, καθώς θα έπρεπε να βρίσκεται στη θέση του ο αριθμός 24.

2η ερώτηση

Ποιος αριθμός είναι λανθασμένος στη σειρά;

Α) 96

Β) 89

Γ) 66

Δ) 50

Ε) 35

Επεξήγηση σωστής απάντησης: Η σειρά ακολουθεί ένα μοτίβο διαδοχικών αφαιρέσεων με αυξανόμενους περιττούς αριθμούς. Συγκεκριμένα, από κάθε αριθμό αφαιρείται κάθε φορά ένας αριθμός που αυξάνεται κατά 3: 100 – 4 = 96, 96 – 7 = 89, 89 – 10 = 79, 79 – 13 = 66, 66 – 16 = 50. Συνεχίζοντας το ίδιο μοτίβο, από το 50 θα έπρεπε να αφαιρεθεί το 19, με αποτέλεσμα να προκύψει ο αριθμός 31. Αντί αυτού, στη σειρά δίνεται ο αριθμός 35, ο οποίος δεν ακολουθεί τη λογική της σειράς και συνεπώς είναι ο λανθασμένος αριθμός.

3η ερώτηση

Ποιος αριθμός είναι λανθασμένος στη σειρά;

Α) 25

Β) 37

Γ) 16

Δ) 9

Ε) 49

Επεξήγηση σωστής απάντησης: Η σειρά αντιστοιχεί σε τέλεια τετράγωνα φυσικών αριθμών: 1^2 = 1, 2^2 = 4, 3^2 = 9, 4^2 = 16, 5^5 = 25, 6^2 = 36 και 7^2 = 49. Παρατηρούμε ότι στη θέση που θα έπρεπε να βρίσκεται το 6^2, δηλαδή ο αριθμός 36, εμφανίζεται ο αριθμός 37, ο οποίος δεν είναι τέλειο τετράγωνο και άρα δεν ταιριάζει με το μοτίβο. Επομένως, ο λανθασμένος αριθμός είναι το 37.

4η ερώτηση

Ποιος αριθμός είναι λανθασμένος στη σειρά;

Α) 14

Β) 29

Γ) 56

Δ) 112

Ε) 224

Επεξήγηση σωστής απάντησης: Η σειρά ακολουθεί τον κανόνα του διπλασιασμού (Χ2) σε κάθε βήμα. Δηλαδή, 7 Χ 2 = 14 και έπειτα 14 Χ 2 θα έπρεπε να δώσει 28, όμως στη σειρά εμφανίζεται ο αριθμός 29, ο οποίος δεν ταιριάζει στο μοτίβο. Αν συνεχίσουμε σωστά από το 28, έχουμε 28 Χ 2 = 56, 56 Χ 2 = 112 και 112 Χ 2 = 224. Άρα, ο αριθμός 29 είναι ο λανθασμένος, γιατί στη θέση του θα έπρεπε να βρίσκεται το 28.

5η ερώτηση

Ποιος αριθμός είναι λανθασμένος στη σειρά;

Α) 250

Β) 125

Γ) 60

Δ) 30

Ε) 15

Επεξήγηση σωστής απάντησης: Η σειρά ακολουθεί τον κανόνα της διαίρεσης δια 2 σε κάθε βήμα. Έτσι, 500 / 2 = 125. Συνεχίζοντας με την ίδια λογική, 125 / 2= 62,5, όμως στη σειρά δίνεται ο αριθμός 60, ο οποίος δεν προκύπτει από τη διαίρεση δια 2. Αν η σειρά ήταν σωστή, μετά το 125 θα έπρεπε να εμφανίζεται το 62,5 (και όχι το 60). Επομένως, ο λανθασμένος αριθμός είναι το 60.

6η ερώτηση

Ποιος αριθμός είναι λανθασμένος στη σειρά;

Α) 10

Β) 17

Γ) 26

Δ) 37

Ε) 51

Επεξήγηση σωστής απάντησης: Η σειρά ακολουθεί μοτίβο όπου προσθέτουμε κάθε φορά διαδοχικούς περιττούς αριθμούς, ξεκινώντας από το 3: 2 + 3 = 5, 5 + 5 = 10, 10 + 7 = 17, 17 + 9 = 26, 26 + 11 = 37. Συνεχίζοντας με τον επόμενο περιττό αριθμό, θα έπρεπε να προσθέσουμε 13, δηλαδή 37 + 13 = 50. Ωστόσο, στη σειρά δίνεται το 51, που δεν ταιριάζει στο μοτίβο. Επομένως, ο λανθασμένος αριθμός είναι το 51.

7η ερώτηση

Ποιος αριθμός είναι λανθασμένος στη σειρά;

Α) 482

B) 964

Γ) 1205

Δ) 241

Ε) 1440

Επεξήγηση σωστής απάντησης: Η σειρά ακολουθεί μοτίβο πολλαπλασιασμού του 241 με διαδοχικούς ακέραιους αριθμούς: 241 Χ 1 = 241, 241 Χ 2 = 482, 241 Χ 3 = 723, 241 Χ 4 = 964, 241 Χ 5 = 1205. Επομένως, ο επόμενος όρος θα έπρεπε να είναι 241 Χ 6 = 1446. Αφού στη σειρά εμφανίζεται το 1440 αντί για 1446, το 1440 είναι ο λανθασμένος αριθμός.

8η ερώτηση

Ποιος αριθμός είναι λανθασμένος στη σειρά;

Α) 18

Β) 54

Γ) 162

Δ) 485

Ε) 6

Επεξήγηση σωστής απάντησης: Η σειρά ακολουθεί τον κανόνα του πολλαπλασιασμού επί 3 σε κάθε βήμα: 2 Χ 3 = 6, 6 Χ 3 = 18, 18 Χ 3 = 54, 54 Χ 3 = 162. Συνεχίζοντας με την ίδια λογική, ο επόμενος όρος θα έπρεπε να είναι 162 Χ 3 = 486. Όμως στη σειρά δίνεται ο αριθμός 485, ο οποίος δεν προκύπτει από το μοτίβο. Επομένως, ο λανθασμένος αριθμός είναι το 485.

9η ερώτηση

Ποιος αριθμός είναι λανθασμένος στη σειρά;

Α) 127

Β) 63

Γ) 256

Δ) 511

Ε) 31

Επεξήγηση σωστής απάντησης: Η σειρά ακολουθεί τον τύπο 2^ν – 1, δηλαδή κάθε όρος είναι μία δύναμη του 2 μειωμένη κατά 1. Συγκεκριμένα: 2^4 – 1 = 15, 2^5 – 1 = 31, 2^6 – 1 = 63 και 2^7 – 1 = 127. Ο επόμενος όρος θα έπρεπε να είναι 2^8 – 1 = 255, όμως στη σειρά εμφανίζεται ο αριθμός 256, ο οποίος δεν ακολουθεί το μοτίβο. Επομένως, ο λανθασμένος αριθμός είναι το 256.

10η ερώτηση

Ποιος αριθμός είναι λανθασμένος στη σειρά;

Α) 91

Β) 70

Γ) 49

Δ) 64

Ε) 56

Επεξήγηση σωστής απάντησης: Η σειρά ακολουθεί κανόνα αφαίρεσης 7 σε κάθε βήμα: 91 – 7 = 84, 84 – 7 = 77, 77 – 7 = 70. Συνεχίζοντας με τον ίδιο κανόνα, από το 70 θα έπρεπε να προκύψει 70 – 7 = 63, όμως στη σειρά δίνεται το 64, που δεν ταιριάζει στο μοτίβο. Αν συνεχίσουμε σωστά από το 63, τότε 63 – 7 = 56 και 56 – 7 = 49, που «δένει» με τους τελευταίους όρους. Άρα ο λανθασμένος αριθμός είναι το 64.