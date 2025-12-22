Με στρατηγική επένδυση στην καινοτομία και κορυφαία τεχνολογία, η Continental ενισχύει δυναμικά τη θέση της στην premium κατηγορία των Ultra-High-Performance ελαστικών, με το SportContact 7 να αποτελεί σημείο αναφοράς σε απόδοση, ασφάλεια και αξιοπιστία.

Η Continental συνεχίζει να χαράσσει τον δρόμο στην παγκόσμια αγορά των ultra-high-performance (UHP) ελαστικών, επιβεβαιώνοντας στην πράξη ότι η υψηλή απόδοση δεν είναι απλώς ένα τεχνολογικό ζητούμενο, αλλά στρατηγική επιλογή. Σήμερα, πάνω από τα μισά ελαστικά επιβατικών αυτοκινήτων και ελαφρών φορτηγών που πωλεί η εταιρεία διεθνώς ανήκουν στην κατηγορία UHP, δηλαδή σε διαστάσεις 18 ιντσών και άνω, σχεδιασμένες για ασφαλή, σταθερή και δυναμική οδήγηση σε υψηλές ταχύτητες. Πρόκειται για μια εντυπωσιακή εξέλιξη, αν αναλογιστεί κανείς ότι μέσα σε μόλις πέντε χρόνια το μερίδιο των UHP ελαστικών στο συνολικό χαρτοφυλάκιο της Continental αυξήθηκε από το 38% στο 52%, ενώ για το brand Continental έφτασε σχεδόν το 60%.

Η ανοδική αυτή πορεία δεν είναι τυχαία. Μεταξύ 2019 και 2024, η Continental κατέγραψε αύξηση πωλήσεων UHP ελαστικών κατά περίπου 15 ποσοστιαίες μονάδες παγκοσμίως, τόσο στον τομέα των επιβατικών όσο και των ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων. Για την εταιρεία, τα ultra-high-performance ελαστικά αποτελούν κάτι πολύ περισσότερο από μια τεχνολογική βιτρίνα: είναι ο βασικός μοχλός καινοτομίας, μέσα από τον οποίο εξελίσσονται υλικά, σχεδιαστικές λύσεις και διαδικασίες παραγωγής που σταδιακά μεταφέρονται σε ολόκληρη τη γκάμα.

Στην κορυφή αυτής της στρατηγικής βρίσκεται το SportContact 7. Από το παγκόσμιο λανσάρισμά του το 2022, έχει κατακτήσει την πρωτιά σε 21 από τις 24 ανεξάρτητες δοκιμές UHP ελαστικών, σημειώνοντας ποσοστό επιτυχίας που ξεπερνά το 87%. Οι ειδικοί ξεχωρίζουν τις εξαιρετικά μικρές αποστάσεις φρεναρίσματος, την απόλυτα ισορροπημένη συμπεριφορά σε στεγνό δρόμο και τη σαφώς βελτιωμένη απόδοση σε βρεγμένο οδόστρωμα, καθώς και την ακρίβεια στο τιμόνι και την υψηλή πρόσφυση σε σπορ οδήγηση.

Η Continental επενδύει διαρκώς στην εξέλιξη των UHP ελαστικών της, αξιοποιώντας τη στενή συνεργασία με κορυφαίους κατασκευαστές οχημάτων και γνωστούς βελτιωτές όπως οι AC Schnitzer και Brabus. Στο High Performance Technology Center (HPTC) του Korbach, παράγονται και δοκιμάζονται ελαστικά για τα πλέον ισχυρά και τεχνολογικά προηγμένα αυτοκίνητα, υπό ακραίες συνθήκες και με παγκοσμίως τυποποιημένες μεθοδολογίες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Δεν είναι τυχαίο ότι το SportContact 7 έχει ήδη επιλεγεί ως εξοπλισμός πρώτης τοποθέτησης σε μοντέλα όπως τα Porsche Panamera, Maserati Levante, Audi RS6 Avant, Polestar 3, BMW 5 Series και BYD Seal. Σχεδιασμένο τόσο για ηλεκτρικά όσο και για συμβατικά οχήματα, διατίθεται σε 120 διαφορετικές διαστάσεις για ζάντες από 18 έως 24 ίντσες.

Με τη ζήτηση για UHP ελαστικά να αναμένεται να αυξάνεται με ρυθμό περίπου 9% ετησίως έως το 2029, λόγω της ανόδου των SUV και της ηλεκτροκίνησης, η Continental δείχνει έτοιμη να διατηρήσει τον πρωταγωνιστικό της ρόλο. Τα ελαστικά Continental είναι διαθέσιμα πανελλαδικά μέσω του δικτύου επίσημων συνεργατών της εταιρείας, προσφέροντας κορυφαία τεχνολογία και σιγουριά σε κάθε χιλιόμετρο.