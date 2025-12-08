Η Ευρώπη, που αντιπροσωπεύει περίπου 25% της παγκόσμιας κατανάλωσης ελαστικών, αποτελεί αγορά υψηλής στρατηγικής σημασίας για την Kumho Tire.

Η Kumho Tire ανακοίνωσε την ίδρυση νέου εργοστασίου στην πόλη Opole της Πολωνίας, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για ενίσχυση της παρουσίας της στην ευρωπαϊκή αγορά και βελτίωση της παγκόσμιας παραγωγής ελαστικών.

Η νέα μονάδα αναμένεται να ξεκινήσει λειτουργία τον Αύγουστο του 2028 με αρχική δυναμικότητα 6 εκατομμυρίων ελαστικών ετησίως, ενώ η συνολική επένδυση ανέρχεται σε 587 εκατ. δολάρια. Η επιλογή της Πολωνίας έγινε λόγω ισχυρών υποδομών logistics, εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού και ελκυστικών κυβερνητικών κινήτρων.

Η Ευρώπη αντιπροσωπεύει περίπου 25% της παγκόσμιας ζήτησης ελαστικών, ενώ η τοπική παραγωγή θα επιτρέψει στην Kumho να ενισχύσει την προσφορά προϊόντων υψηλής απόδοσης, να βελτιώσει τους χρόνους παράδοσης και να συνεργαστεί στενότερα με κορυφαίες αυτοκινητοβιομηχανίες.

Παράλληλα, η εταιρεία ολοκληρώνει ένα νέο εργοστάσιο στην Κορέα (Hampyeong) έως το 2027 με δυναμικότητα 5,3 εκατ. ελαστικών, δημιουργώντας ένα παγκόσμιο δίκτυο παραγωγής που εκτείνεται σε Ασία, Ευρώπη και Βόρεια Αμερική.

Στην Ελλάδα, τα ελαστικά Kumho διανέμονται από την ΕΜΑ Α.Ε. και το πανελλαδικό της δίκτυο συνεργατών από τον Δεκέμβριο του 2022.