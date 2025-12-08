Η σορός του ανήλικου αγοριού μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου για ιατροδικαστική εξέταση.

Με τραγικό τρόπο έχασε τη ζωή του ένα 12χρονο αγόρι στη Σάμο σήμερα τα ξημερώματα.

Ο άτυχος 12χρονος διαμελίστηκε από προπέλα σκάφους κατά τη διάρκεια προσέγγισης σκάφους που μετέφερε 37 αλλοδαπούς. Το παιδί εντοπίστηκε νεκρό και διαμελισμένο από την προπέλα του σκάφους στην παραλία Σβάλα, στον κάμπο Βουρλιωτών, προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Λιμενικό Σώμα, τις οποίες επικαλείται το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το σκάφος που μετέφερε τους αλλοδαπούς προσέγγισε τη συγκεκριμένη περιοχή για αποβίβαση. Όταν ο χειριστής αντιλήφθηκε την παρουσία περιπολικού του Λιμενικού που κατευθυνόταν προς το σημείο, εγκατέλειψε το σκάφος και τράπηκε σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση, αφήνοντας πίσω τόσο τους επιβαίνοντες όσο και το ίδιο το σκάφος, το οποίο ξεβράστηκε λίγο αργότερα σε παρακείμενη παραλία. Για τον εντοπισμό του χειριστή έχουν ξεκινήσει εκτεταμένες έρευνες σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία.

Η σορός του 12χρονου μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου, όπου θα διενεργηθεί ιατροδικαστική εξέταση για να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες του δυστυχήματος.

