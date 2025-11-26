«Μόνο ο Θεός μπορεί να με βοηθήσει» ξεσπά ο μπαμπάς του 19χρονου και δηλώνει ότι θα αναζητήσει ευθύνες.

Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία του Τυμπακίου από τον πρόωρο χαμό του 19χρονου ΕΠΟΠ, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής άσκησης στο πεδίο βολής Αφάντου στη Ρόδο.

Ο νεαρός στρατιώτης, μόλις στη δεύτερη μέρα του στη μονάδα, σκοτώθηκε ακαριαία από έκρηξη χειροβομβίδας, ενώ σοβαρά τραυματίστηκε ένας 39χρονος επιλοχίας, πατέρας δύο παιδιών, που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Συγκλονισμένος, ο πατέρας του Ραφαήλ μίλησε στην ΚΡΗΤΗ TV δηλώνοντας: «Μόνο ο Θεός μπορεί να με βοηθήσει». Όσον αφορά την αναζήτηση ευθυνών, ανέφερε: «Εννοείται! Δεν θα πω τίποτε άλλο, θα τα πούμε εν καιρώ».

Η οικογένεια, οι φίλοι και οι κάτοικοι του Τυμπακίου αδυνατούν να συνειδητοποιήσουν πώς μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα χάθηκε μια ζωή γεμάτη όνειρα και προσδοκίες. Η αδελφή του Ραφαήλ, δόκιμη αστυνομικός στην Κομοτηνή, αναμένεται εκτάκτως στην Κρήτη για το τελευταίο «αντίο». Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας έχει διατάξει πλήρη διερεύνηση για τις συνθήκες της τραγωδίας, ενώ ο Δήμος Φαιστού εξέδωσε συλλυπητήρια ανακοίνωση προς την οικογένεια.

Σύμφωνα με τη ΡΟΔΙΑΚΗ, ο 19χρονος ήταν γιος στελέχους του Λιμενικού, που υπηρετεί ως διοικητής Λιμενικού Σταθμού στην Κρήτη. Το άτυχο αγόρι είχε γεννηθεί την 1η Νοεμβρίου 2006 και είχε μία αδελφή. Ζούσε με την οικογένειά του στην Κρήτη με καταγωγή από το Τυμπάκι του δήμου Φαιστού, έως ότου κατετάγη στον στρατό και βρέθηκε στη Ρόδο, όπου υπηρετούσε ως Επαγγελματίας Οπλίτης.

Σκοτώθηκε ακαριαία όταν απασφάλισε, υπό άγνωστες συνθήκες, χειροβομβίδα ενώ βρισκόταν μαζί με συνάδελφό που ήταν και εκείνος Επαγγελματίας Οπλίτης.

Το λυπητερό περιστατικό πραγματοποιήθηκε πρωί της Τετάρτης. Ο 39χρονος συνάδελφος του 19χρονου, επίσης ΕΠΟΠ και πατέρας δύο παιδιών, χειρουργείται αυτή την ώρα στο νοσοκομείο της Ρόδου. Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές συναδέλφων του, έχει χάσει τμήμα του δεξιού του χεριού και φέρει τραύματα από θραύσματα σε όλο του το σώμα καθώς επίσης και στο κεφάλι.

Ο ίδιος έχει επικοινωνία με το περιβάλλον και αναμένεται να χειρουργηθεί προκειμένου να σταθεροποιηθεί η κατάστασή του.

Η τραγωδία σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 το πρωί, στο πεδίο βολής που βρίσκεται στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου, όταν οι δύο πυροτεχνουργοί που υπηρετούσαν σε μονάδα της κεντρικής Ρόδου, έλαβαν εντολή να μεταβούν στο πεδίο βολής της περιοχής Αφάντου, προκειμένου να επιθεωρήσουν τον οπλισμό που θα χρησιμοποιούνταν στη συνέχεια από στελέχη και οπλίτες της μονάδας.

Η ανακοίνωση του ΓΕΣ

Από το Γενικό Επιτελείο Στρατού ανακοινώνεται, ότι κατά τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου 2025, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας βολής χειροβομβίδας στη νήσο Ρόδο, o ΕΠΟΠ Στρατιώτης (ΥΠ-Π) Ρ.Γ., 19 ετών, άγαμος, τραυματίστηκε θανάσιμα και ο ΕΠΟΠ Επιλοχίας (ΥΠ-Π) Μ.Β., 39 ετών, έγγαμος με δύο (2) τέκνα, τραυματίστηκε σοβαρά. Διακομίσθηκαν άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατος του πρώτου, ενώ ο δεύτερος υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση. Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται αρμοδίως. Το Γενικό Επιτελείο Στρατού εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους του θανόντος. Συνταγματάρχης (ΤΘ) Γεώργιος Κολώνιας Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΣ.

