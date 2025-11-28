Ο νεαρός επαγγελματίας οπλίτης τραυματίστηκε θανάσιμα όταν - για λόγους που ερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές -εξερράγη χειροβομβίδα κατά τη διάρκεια εκπαίδευσης του 6ου ΕΤΕΘ στο πεδίο βολής Αφάντου.

Στη θλίψη έχει βυθιστεί το Τυμπάκι και ολόκληρη η Μεσαρά έπειτα από τον άδικο χαμό του 19χρονου οπλίτη Ραφαήλ Γαλυφιανάκη, κατά τη διάρκεια στρατιωτικής άσκησης στη Ρόδο.

Σύμφωνα με το cretalive, πριν λίγη ώρα, το φέρετρο του νεαρού, σκεπασμένο με τη γαλανόλευκη, έφτασε στον Ιερό Ναό του Αγίου Τίτου, όπου τελέστηκε η κηδεία του.

Οι γονείς του, η αδελφή, ο παππούς και οι γιαγιάδες του στέκονταν συντετριμμένοι δίπλα του, ενώ κανείς δεν μπορεί να πιστέψει πως ο Ραφαήλ - ένα τόσο χαμογελαστό και αγαπητό παιδί, όπως λένε όλοι – «έφυγε» τόσο ξαφνικά και άδικα.

Στην είσοδο του ναού είχε τοποθετηθεί φωτογραφία του Ραφαήλ με την αγαπημένη του χακί στολή, με την οποία υπηρετούσε την πατρίδα, ενώ έξω από τον ναό βρισκόταν και στρατιωτικό άγημα για την απόδοση τιμών στο νεκροταφείο.

Στεφάνι απέστειλε, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ενώ στην κηδεία έδωσαν το «παρών» ο βουλευτής Ηρακλείου της ΝΔ Λευτέρης Αυγενάκης, ο βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ Φραγκίσκος Παρασύρης, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Συριγωνάκης, ο εντεταλμένος σύμβουλος οδικής ασφάλειας Γιώργος Καρτσάκης, ο δήμαρχος Φαιστού Γρηγόρης Νικολιδάκης, αντιδήμαρχοι και φορείς της περιοχής.

Παρόντες ήταν επίσης ο Αρχηγός του ΓΕΣ, αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο διοικητής της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Αιγαίου και Ανατολικής Μεσογείου, αντιστράτηγος Δημήτριος Βακέντης, ο διοικητής της 95ης ΑΔΤΕ, υποστράτηγος Σπυρίδων Κογιάννης, και ο διοικητής της 44ης Στρατιωτικής Διοίκησης, ταξίαρχος Θεόδωρος Δρακόπουλος.

Τον επικήδειο εκφώνησε ο αντισυνταγματάρχης Πυροβολικού Αθανάσιος Τσιρώνης, διοικητής του 95 ΤΥΠΕΘ, όπου υπηρετούσε ο άτυχος 19χρονος. Στο τελευταίο «αντίο» βρίσκονται και ένστολοι της Frontex, καθώς ο πατέρας του Ραφαήλ, Μανώλης Γαλυφιανάκης, υπηρετεί ως διοικητής του Λιμενικού Σταθμού Κόκκινου Πύργου.

