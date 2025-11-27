Σπαρακτικές στιγμές και θρήνος στο σπίτι του Ραφαήλ κατά την άφιξη της σορού του άτυχου 19χρονου.

Στο Τυμπάκι Ηρακλείου, η άφιξη της σορού του 19χρονου Ραφαήλ, του οπλίτη που έχασε τη ζωή του μετά την έκρηξη χειροβομβίδας στο πεδίο βολής Αφάντου στη Ρόδο, εκτυλίχθηκαν σκηνές αρχαίας τραγωδίας. Κατά την άφιξη, οι συγκεντρωμένοι συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι χειροκρότησαν τον νεαρό, εκφράζοντας τον πόνο και τη θλίψη τους για τον τραγικό χαμό του. Η κηδεία του θα τελεστεί την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, στις 11:00, στον Ιερό Ναό Αγίου Τίτου.

Με βαθιά θλίψη και βουβό πόνο η οικογένεια του 19χρονου Ραφαήλ υποδέχτηκε σήμερα τη σορό του από την Ρόδο στο σπίτι, όπου συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι της τοπικής κοινωνίας τον αποχαιρέτησαν με χειροκροτήματα. Η ατμόσφαιρα ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη, με δεκάδες πολίτες να συγκεντρώνονται για να σταθούν δίπλα στην οικογένεια που θρηνεί. Ο άτυχος στρατιώτης έχασε τη ζωή του στο τραγικό περιστατικό που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια στρατιωτικής άσκησης, αφήνοντας πίσω του αναπάντητα ερωτήματα και βυθίζοντας στο πένθος την περιοχή.

Την ίδια στιγμή, σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση παραμένει ο 39χρονος Επιλοχίας, ο οποίος νοσηλεύεται στη ΜΕΘ. Οι γιατροί δίνουν μάχη να τον κρατήσουν στη ζωή και χαρακτηρίζουν το επόμενο 48ωρο ως καθοριστικό. Το Γενικό Επιτελείο Στρατού διεξάγει έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα, ενώ το ενδιαφέρον και η αγωνία για τον τραυματία παραμένουν στο κόκκινο. Τοπική κοινωνία, συγγενείς και φίλοι παραμένουν στο πλευρό της οικογένειας του Ραφαήλ, ζητώντας απαντήσεις και αποδίδοντας τον τελευταίο φόρο τιμής στον νεαρό που έφυγε τόσο πρόωρα.

Πώς συνέβη το δυστύχημα στο πεδίο βολής Αφάντου

Η τραγωδία συνέβη κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης άσκησης ρίψης χειροβομβίδων. Οι χειροβομβίδες αμυντικού τύπου είχαν ελεγχθεί από τους πυροτεχνουργούς πριν την άσκηση. Τον έλεγχο είχαν αναλάβει ο 39χρονος επιλοχίας – έμπειρος πυροτεχνουργός με 20 χρόνια υπηρεσίας – και ο 19χρονος ΕΠΟΠ, που είχε μόλις μετατεθεί στη Μονάδα Υλικού Πολέμου του νησιού.

Ο 39χρονος φέρεται να κρατούσε τη χειροβομβίδα τη στιγμή της έκρηξης, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του και τον ακρωτηριασμό του δεξιού του χεριού. Ο Ραφαήλ βρισκόταν πολύ κοντά, σχεδόν μέσα στη θραυσματική δέσμη, και δέχθηκε το μεγαλύτερο μέρος των θραυσμάτων, χάνοντας τη ζωή του ακαριαία.

