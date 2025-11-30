Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου, ένας σερβιτόρος και μια καθηγήτρια.

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου ένας 17χρονος μαθητής μεταφέρθηκε χθες στο νοσοκομείο μετά από κατανάλωση ποτού σε εστιατόριο, που βρέθηκε στο πλαίσιο σχολικής εκδρομής.

Σύμφωνα με το patris, για το συμβάν συνελήφθησαν η συνοδός καθηγήτριά του, ο ιδιοκτήτης εστιατορίου και ένας σερβιτόρος. Η υπόθεση εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την ευθύνη των ενηλίκων που εμπλέκονται, αλλά και για το πλαίσιο προστασίας των παιδιών όταν βρίσκονται εκτός σχολείου.

Όλα έγιναν το βράδυ του Σαββάτου όταν οι μαθητές κάθισαν για φαγητό σε κεντρικό εστιατόριο του Ηρακλείου.

Μετά το φαγητό ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου ως είθισται πρόσφερε στους πελάτες του αλκοολούχο ποτό. Μόνο που αυτή τη φορά οι πελάτες ήταν ανήλικοι οι οποίοι βέβαια συνοδεύονταν από τους καθηγητές τους.

Το αποτέλεσμα ήταν ένας 17χρονος να πιει λίγο παραπάνω και να χρειαστεί να μεταφερθεί στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου για τις πρώτες βοήθειες.

Ο ανήλικος μαθητής είναι καλά στην υγεία και λίγες ώρες αργότερα έλαβε εξιτήριο.

Οι αστυνομικοί που ενημερώθηκαν για το περιστατικό πέρασαν χειροπέδες στην 53χρονη καθηγήτρια που συνόδευε τα παιδιά, στον 39χρονο ιδιοκτήτη του εστιατορίου και στον 27χρονο σερβιτόρο.

Και οι τρεις θα οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα Ηρακλείου.