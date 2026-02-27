Ένα 17χρονο αγόρι εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένο από μαχαίρι και άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο.

Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Κορινθίας η είδηση του θανάτου ενός 17χρονου αγοριού, ο οποίος εντοπίστηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής 27/2, τραυματισμένος από μαχαίρι στο Λουτράκι.

Σύμφωνα με το korinthostv, o ανήλικος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του.

Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το αιματηρό περιστατικό, ενώ αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις για τα αίτια και τις συνθήκες της τραγωδίας.