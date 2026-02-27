Το chatbot που υποστηρίζεται από την OpenAI θα βοηθήσει στην «κατανόηση των συνολικών προτύπων εξυπηρέτησης», σύμφωνα με την εταιρεία, καθώς η κίνηση αυτή προκαλεί αντιδράσεις.

Ο αμερικανικός κολοσσός του fast food Burger King θα τσεκάρει, με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, αν οι υπάλληλοί της στα εκατοντάδες καταστήματα στις ΗΠΑ χρησιμοποιούν λέξεις όπως «παρακαλώ» και «ευχαριστώ» κατά την αλληλεπίδρασή τους με τους πελάτες. Ωστόσο, δεν θα ακούει μόνο αυτά, άλλα ό,τι λένε οι εργαζόμενοι.

Την Πέμπτη, η Burger King ανακοίνωσε ότι ξεκινά την εφαρμογή ενός νέου AI chatbot που θα συνδέεται με τα ακουστικά των εργαζομένων, στο πλαίσιο της πλατφόρμας BK Assistant, η οποία υποστηρίζεται από την OpenAI, δημιουργό του ChatGPT.

Το «Patty», όπως ονομάζει η Burger King το φωνητικό chatbot, θα τσεκάρει αν οι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν συγκεκριμένες λέξεις όταν αλληλεπιδρούν με πελάτες, όπως «welcome», «please» και «thank you». Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, η κίνηση αυτή αποσκοπεί στο «να βοηθήσει τους διευθυντές να κατανοήσουν τα συνολικά πρότυπα εξυπηρέτησης».

Η ανακοίνωση προκάλεσε αντιδράσεις στο διαδίκτυο, με χρήστες να χαρακτηρίζουν την κίνηση «αηδιαστική» από την πλευρά της εταιρείας.

Εκπρόσωπος της Burger King προχώρησε σε διευκρινίσεις, δηλώνοντας ότι «Δεν έχει σχεδιαστεί για να παρακολουθεί ή να αξιολογεί αν οι εργαζόμενοι λένε συγκεκριμένες λέξεις ή φράσεις.

»Το BK Assistant είναι ένα εργαλείο καθοδήγησης και επιχειρησιακής υποστήριξης που δημιουργήθηκε για να βοηθά τις ομάδες των εστιατορίων μας να διαχειρίζονται την πολυπλοκότητα και να παραμένουν προσηλωμένες στην παροχή μιας εξαιρετικής εμπειρίας στους πελάτες. Δεν αφορά τη βαθμολόγηση ατόμων. Αφορά την ενίσχυση της ποιοτικής φιλοξενίας και την παροχή χρήσιμων πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο στους διευθυντές, ώστε να αναγνωρίζουν πιο αποτελεσματικά τις ομάδες τους».

Άλλες λειτουργίες της πλατφόρμας, που υποστηρίζονται από τεχνητή νοημοσύνη, περιλαμβάνουν την αυτόματη ειδοποίηση των διευθυντών για την αφαίρεση προϊόντων από τα ψηφιακά μενού και από την εφαρμογή της Burger King όταν δεν υπάρχει απόθεμα. Θα βοηθά επίσης τους εργαζομένους στην προετοιμασία των προϊόντων, όπως για παράδειγμα υπενθυμίζοντάς τους ποια υλικά περιλαμβάνει ένα Whopper μόλις καταχωρηθεί μια παραγγελία. Σύμφωνα με προωθητικό βίντεο, το «Patty» μπορεί επίσης να ενημερώνει τους εργαζομένους αν η τουαλέτα του καταστήματος χρειάζεται καθάρισμα.

Η πλατφόρμα θα παρακολουθεί επίσης τις αλληλεπιδράσεις εργαζομένων με πελάτες στα drive-thru.

Η πλατφόρμα BK Assistant θα είναι διαθέσιμη σε όλα τα καταστήματα στις ΗΠΑ έως το τέλος του 2026. Τα φωνητικά ακουστικά δοκιμάζονται ήδη πιλοτικά σε 500 εστιατόρια.

Με πληροφορίες από Guardian