Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Τεχνολογία

Ποιο chatbot τεχνητής νοημοσύνης διαδίδει τις περισσότερες ψευδείς πληροφορίες; Λάθος 1 στις 3 απαντήσεις

Ποιο chatbot τεχνητής νοημοσύνης διαδίδει τις περισσότερες ψευδείς πληροφορίες; Λάθος 1 στις 3 απαντήσεις Φωτογραφία: Airam Dato-on/AP
Μέλετη διαπίστωσε ότι τα chatbots, συμπεριλαμβανομένων των μοντέλων της OpenAI και της Meta, περιλαμβάνουν ψευδείς πληροφορίες σε 1 στις 3 απαντήσεις.

Τα 10 πιο δημοφιλή chatbots τεχνητής νοημοσύνης δίνουν στους χρήστες ψευδείς πληροφορίες σε μία στις τρεις απαντήσεις, σύμφωνα με νέα μελέτη.

Η αμερικανική εταιρεία αξιολόγησης ειδήσεων Newsguard διαπίστωσε ότι πλέον τα chatbot δεν αρνούνται να απαντήσουν σε ερωτήσεις για τις οποίες δεν διαθέτουν επαρκείς πληροφορίες, διαδίδοντας περισσότερα ψεύδη σε σύγκριση με το 2024.

Ποια chatbot δίνουν τις περισσότερες ψευδείς απαντήσεις

Τα chatbot που είναι πιο πιθανό να παράγουν ψευδείς ισχυρισμούς ήταν το Pi της Inflection AI, με 57% λάθος απαντήσεις, και το Perplexity AI με 47%.

Πιο δημοφιλή chatbot όπως το ChatGPT της OpenAI και το Llama της Meta διαδίδουν ψεύδη στο 40% των απαντήσεών τους. Το Copilot της Microsoft και το Le Chat της Mistral έφτασαν περίπου στο 35%.

Στο Claude τα λιγότερα ψέματα

Τα chatbot με τα χαμηλότερα ποσοστά αποτυχίας ήταν το Claude της Anthropic, με μόλις το 10% των απαντήσεων να περιέχουν ψευδή στοιχεία και το Gemini της Google, με 17%.

Η πιο δραματική αύξηση των ψευδών στοιχείων σημειώθηκε στο Perplexity, όπου το 2024 οι ερευνητές βρήκαν 0 ψευδή στοιχεία στις απαντήσεις και τον Αύγουστο του 2025 αυξήθηκαν στο 46%.

Το chatbot της Mistral δεν σημείωσε καμία αλλαγή, καθώς όπως και το 2024, έτσι και φέτος οι ψευδείς πληροφορίες αφορούσαν το 37% των απαντήσεων.

Με πληροφορίες από Εuronews.com

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Σήμερα οι ανακοινώσεις για προσλήψεις 24.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Σήμερα οι ανακοινώσεις για προσλήψεις 24.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2025: «Κλείδωσε» το πακέτο 1,7 δισ. ευρώ

Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2025: «Κλείδωσε» το πακέτο 1,7 δισ. ευρώ

Αυξημένες εισφορές για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Ποιες συντάξεις επηρεάζονται

Αυξημένες εισφορές για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Ποιες συντάξεις επηρεάζονται

Το μικροσκοπικό ψαροχώρι που απέχει μόλις 1,5 ώρα από την Αθήνα

Το μικροσκοπικό ψαροχώρι που απέχει μόλις 1,5 ώρα από την Αθήνα

Έρχονται αναδρομικά 27 μηνών για 50.000 απόστρατους και νέο μισθολόγιο στρατιωτικών

Έρχονται αναδρομικά 27 μηνών για 50.000 απόστρατους και νέο μισθολόγιο στρατιωτικών

Πώς η ώρα που αντλήσατε γάλα για το μωρό σας μπορεί να επηρεάσει τον ύπνο του

Πώς η ώρα που αντλήσατε γάλα για το μωρό σας μπορεί να επηρεάσει τον ύπνο του

Νίκος Πορτοκάλογλου: Τι είναι η αφαίρεση χοληδόχου κύστης στην οποία υποβλήθηκε

Νίκος Πορτοκάλογλου: Τι είναι η αφαίρεση χοληδόχου κύστης στην οποία υποβλήθηκε

ΕΟΠΥΥ: Προειδοποίηση για νέα απόπειρα εξαπάτησης των ασφαλισμένων μέσω email

ΕΟΠΥΥ: Προειδοποίηση για νέα απόπειρα εξαπάτησης των ασφαλισμένων μέσω email

Χάρβαρντ: Πώς θα ενισχύσετε το ανοσοποιητικό του παιδιού σας πριν τον παιδικό σταθμό

Χάρβαρντ: Πώς θα ενισχύσετε το ανοσοποιητικό του παιδιού σας πριν τον παιδικό σταθμό

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Σχετικά Άρθρα

Φυλαχτά, chatbot και η οικονομία της εμμονής

Φυλαχτά, chatbot και η οικονομία της εμμονής

Opinions
Ο «μυστικός δείπνος» των Chatbot: Δωρέαν «ψυχολόγος», Θεός που ανασταίνει νεκρούς ή ένας ιδανικός εραστής;

Ο «μυστικός δείπνος» των Chatbot: Δωρέαν «ψυχολόγος», Θεός που ανασταίνει νεκρούς ή ένας ιδανικός εραστής;

Τεχνολογία
Ποια DeepSeek; To Linux της Τεχνητής Νοημοσύνης έχει ελληνική υπογραφή

Ποια DeepSeek; To Linux της Τεχνητής Νοημοσύνης έχει ελληνική υπογραφή

Τεχνολογία
Η Teleperformance ενώνει τις δυνάμεις της με την Kore.ai για να αναβαθμίσει την εξυπηρέτηση πελατών μέσω προηγμένων λύσεων AI

Η Teleperformance ενώνει τις δυνάμεις της με την Kore.ai για να αναβαθμίσει την εξυπηρέτηση πελατών μέσω προηγμένων λύσεων AI

Επιχειρήσεις

NETWORK

Economist Impact-N.Mπενρουμπή (ΜΕΤΚΑ). Τι μπορεί να κάνει το κράτος για τα έργα υποδομής

Economist Impact-N.Mπενρουμπή (ΜΕΤΚΑ). Τι μπορεί να κάνει το κράτος για τα έργα υποδομής

ienergeia.gr
ΕΟΠΥΥ: Προειδοποίηση για νέα απόπειρα εξαπάτησης των ασφαλισμένων μέσω email

ΕΟΠΥΥ: Προειδοποίηση για νέα απόπειρα εξαπάτησης των ασφαλισμένων μέσω email

healthstat.gr
Χάρβαρντ: Πώς θα ενισχύσετε το ανοσοποιητικό του παιδιού σας πριν τον παιδικό σταθμό

Χάρβαρντ: Πώς θα ενισχύσετε το ανοσοποιητικό του παιδιού σας πριν τον παιδικό σταθμό

healthstat.gr
Αλ. Εξάρχου: Αναγκαία η αλλαγή νοοτροπίας στην παραγωγή των μεγάλων έργων στην Ελλάδα

Αλ. Εξάρχου: Αναγκαία η αλλαγή νοοτροπίας στην παραγωγή των μεγάλων έργων στην Ελλάδα

ienergeia.gr
Καρκίνος μαστού: Ελπιδοφόρα τα αποτελέσματα κλινικής δοκιμής φαρμάκου των BioNTech – Duality

Καρκίνος μαστού: Ελπιδοφόρα τα αποτελέσματα κλινικής δοκιμής φαρμάκου των BioNTech – Duality

healthstat.gr

Π. Μυλωνάς: Απαιτούνται 30 δισ. ευρώ έως το 2030 για την ανάπτυξη νέων παραγωγικών μονάδων ενέργειας

ienergeia.gr
Ο Βολ. Ζελένσκι θα συζητήσει με τον Σλοβάκο πρωθυπουργό Ρ.Φίτσο για την αποδέσμευση από το ρωσικό πετρέλαιο

Ο Βολ. Ζελένσκι θα συζητήσει με τον Σλοβάκο πρωθυπουργό Ρ.Φίτσο για την αποδέσμευση από το ρωσικό πετρέλαιο

ienergeia.gr
Νίκος Πορτοκάλογλου: Τι είναι η αφαίρεση χοληδόχου κύστης στην οποία υποβλήθηκε

Νίκος Πορτοκάλογλου: Τι είναι η αφαίρεση χοληδόχου κύστης στην οποία υποβλήθηκε

healthstat.gr