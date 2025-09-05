Ποιο chatbot τεχνητής νοημοσύνης διαδίδει τις περισσότερες ψευδείς πληροφορίες; Λάθος 1 στις 3 απαντήσεις

Μέλετη διαπίστωσε ότι τα chatbots, συμπεριλαμβανομένων των μοντέλων της OpenAI και της Meta, περιλαμβάνουν ψευδείς πληροφορίες σε 1 στις 3 απαντήσεις.

Τα 10 πιο δημοφιλή chatbots τεχνητής νοημοσύνης δίνουν στους χρήστες ψευδείς πληροφορίες σε μία στις τρεις απαντήσεις, σύμφωνα με νέα μελέτη.

Η αμερικανική εταιρεία αξιολόγησης ειδήσεων Newsguard διαπίστωσε ότι πλέον τα chatbot δεν αρνούνται να απαντήσουν σε ερωτήσεις για τις οποίες δεν διαθέτουν επαρκείς πληροφορίες, διαδίδοντας περισσότερα ψεύδη σε σύγκριση με το 2024.

Ποια chatbot δίνουν τις περισσότερες ψευδείς απαντήσεις

Τα chatbot που είναι πιο πιθανό να παράγουν ψευδείς ισχυρισμούς ήταν το Pi της Inflection AI, με 57% λάθος απαντήσεις, και το Perplexity AI με 47%.

Πιο δημοφιλή chatbot όπως το ChatGPT της OpenAI και το Llama της Meta διαδίδουν ψεύδη στο 40% των απαντήσεών τους. Το Copilot της Microsoft και το Le Chat της Mistral έφτασαν περίπου στο 35%.

Στο Claude τα λιγότερα ψέματα

Τα chatbot με τα χαμηλότερα ποσοστά αποτυχίας ήταν το Claude της Anthropic, με μόλις το 10% των απαντήσεων να περιέχουν ψευδή στοιχεία και το Gemini της Google, με 17%.

Η πιο δραματική αύξηση των ψευδών στοιχείων σημειώθηκε στο Perplexity, όπου το 2024 οι ερευνητές βρήκαν 0 ψευδή στοιχεία στις απαντήσεις και τον Αύγουστο του 2025 αυξήθηκαν στο 46%.

Το chatbot της Mistral δεν σημείωσε καμία αλλαγή, καθώς όπως και το 2024, έτσι και φέτος οι ψευδείς πληροφορίες αφορούσαν το 37% των απαντήσεων.

Με πληροφορίες από Εuronews.com