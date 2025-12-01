Οι έντονες μεταβολές στην τιμή του Bitcoin τους τελευταίους μήνες έχουν συνδεθεί και με την πορεία των χρηματιστηριακών δεικτών.

Ισχυρές πιέσεις εκδηλώνονται στην αγορά κρυπτονομισμάτων, με το Bitcoin να συνεχίζει τη διορθωτική του πορεία και τη Δευτέρα. Το πρωί στη Νέα Υόρκη το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα κινούνταν γύρω στα 85.959 δολάρια, υποχωρώντας σχεδόν 6%, ενώ το Ethereum κατέγραφε απώλειες 6,6% στα 2.827 δολάρια. Πτωτικά κινήθηκαν και άλλα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, με το Solana να διαμορφώνεται στα 127 δολάρια και το Dogecoin να χάνει περίπου 9%.

Στην Ασία, οι μετοχές εταιρειών με έκθεση στην αγορά Bitcoin πιέστηκαν στο Χονγκ Κονγκ, μετά την ανακοίνωση της Λαϊκής Τράπεζας της Κίνας σχετικά με παράνομες δραστηριότητες συνδεδεμένες με ψηφιακά νομίσματα, γεγονός που επιδείνωσε περαιτέρω το ήδη εύθραυστο κλίμα.

Η υποχώρηση του Bitcoin εντάσσεται σε μια ευρύτερη στροφή των επενδυτών προς χαμηλότερο ρίσκο στις αρχές του μήνα. Η υψηλή μόχλευση που παραμένει στα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων συνεχίζει να διογκώνει τις διακυμάνσεις, με τα ανοικτά μεγέθη στα perpetual futures να προσεγγίζουν τα 787 δισ. δολάρια, έναντι 135 δισ. δολαρίων στα αντίστοιχα ETF. Οι έντονες μεταβολές στην τιμή του Bitcoin τους τελευταίους μήνες έχουν συνδεθεί και με την πορεία των χρηματιστηριακών δεικτών, με τη συσχέτιση προς τεχνολογικούς δείκτες όπως ο Nasdaq να ενισχύεται.

Το επενδυτικό περιβάλλον παραμένει θολό λόγω των μακροοικονομικών αβεβαιοτήτων, από τις συζητήσεις για πιθανές μειώσεις επιτοκίων στις ΗΠΑ μέχρι τον προβληματισμό γύρω από τις αποτιμήσεις εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης, παράγοντες που τροφοδότησαν τη νέα πτώση των κρυπτονομισμάτων στις αρχές Δεκεμβρίου.